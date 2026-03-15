Sainz suma puntos en China F1, pero admite que el Williams es "muy lento"

Después de la clasificación, en la que terminó 17º, Carlos Sainz dijo que como mucho podría luchar por un top 15 en el Gran Premio de China 2026. Sin embargo, a medida que los coches iban abandonando y él conseguía rodar por fin sin problemas, cada vez parecía más real la posibilidad de sumar puntos, los cuales logró finalmente con una gran y merecida novena posición.

Después de sumar sus primeros dos puntos de la temporada, así como también los de Williams, el piloto español se mostró satisfecho por haber conseguido algo que él mismo veía como "muy improbable".

"Hacerlo todo bien al final nos llevó a un noveno puesto, lo cual, si me hubieras preguntado antes de la carrera, habría pensado que era muy improbable".

"He hecho una buena defensa al final con Franco Colapinto, jugando con las banderas azules, con el modo de adelantamiento, e intentando mantenerlo detrás con un juego nuevo de neumáticos medios para él y unos muy gastados para mí. Sí, estoy contento", dijo.

Sin embargo, el madrileño de Fórmula 1 todavía es consciente de que Williams necesita mejorar en varios aspectos, ya que el coche no está en condiciones normales de pelear por los puntos.

"Sabemos que somos demasiado lentos en comparación con donde queríamos estar. Parte de eso es por el peso, que sabemos que tenemos que quitar del coche. Pero otra parte, una parte muy importante, es la carga aerodinámica, que tenemos que mejorar. Tampoco hemos sido el coche más fiable. Una vez más, Alex hoy no ha podido empezar. Así que, sinceramente, tenemos que dar un paso adelante, porque estamos teniendo demasiados problemas en demasiadas áreas".

"Voy tan lento que no me voy divirtiendo, voy haciendo lo que puedo con lo que hay. No he tenido ritmo para aguantar a Isack Hadjar y a los de delante. Tienes que pensar que aún estamos a cuatro o cinco décimas de la zona media", añadió.

Carlos Sainz espera que su buen resultado en el GP de China sirva de motivación para todos en Grove.

"Espero que estos dos puntos sirvan de motivación para que todos volvamos a casa y nos esforcemos al máximo, porque no estamos donde queríamos estar ni donde dijimos que estaríamos esta temporada".

Tras perderse una gran cantidad de sesiones por problemas de fiabilidad, poder haber completado una carrera con total normalidad también es una buena noticia para Sainz, ya que siente que por fin puede compartir su feedback con los ingenieros para intentar buscar soluciones a su falta de rendimiento.

"Creo que hoy todo ha funcionado como se esperaba y, sin duda, espero darle al equipo mi primera impresión real del coche en condiciones de carrera, es decir, el feedback, y eso, con suerte, también significará que podamos centrarnos en mejorar la configuración y todas las demás cosas que no tienen que ver con el rendimiento. Por lo demás, tenemos que quitar peso y centrarnos en la configuración".