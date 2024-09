Audi admite tener un dilema en la elección de su piloto en F1

La escudería suiza admitió que se enfrenta a un dilema entre juventud y experiencia a la hora de elegir a su segundo piloto para el próximo año, mientras que reflexionan sobre qué es lo mejor a largo plazo. Audi tenía la esperanza de conseguir el fichaje de Carlos Sainz para la temporada 2025 de Fórmula 1 y que fuera el compañero de Nico Hulkenberg en la transición hasta convertirse en el equipo oficial.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre sobre la competitividad del proyecto, Williams se hizo con los servicios del madrileño. El recién nombrado como director técnico y de operaciones, Mattia Binotto, señaló que una de sus primeras tareas era resolver la situación de los pilotos, y está ansioso por solucionarlo lo antes posible.

No obstante, afirmó que, antes de comprometerse, tiene que acordar con las altas esferas de la marca alemana si están dispuestos a apostar por alguien ya establecido como Valtteri Bottas, o por alguien más joven, como Theo Pourchaire o Gabriel Bortoleto. En cuanto a su opinión sobre la elección, dijo: "Hace un par de semana que estoy aquí, así que es pronto para mí".

"Aunque, sin duda, es algo que tenemos que pensar, ¿nos decantamos por la experiencia o por otra cosa?", se preguntó el italiano. "Este es un proyecto que mira a un objetivo a largo plazo, así que [la pregunta es], ¿qué es lo mejor para nosotros desde ahora hasta la meta final?".

"¿Es mejor tener experiencia a corto plazo y luego pasar a algo diferente? Tenemos que decidir, y hoy creo que no estamos en posición de responder", continuó. "Estamos escuchando a todos los pilotos posibles, estamos evaluando cuáles son los pros y los contras para el mejor compromiso".

Mattia Binotto dijo que el equipo no quería esperar demasiado antes de hacer un anuncio, y que había cuestiones más amplias en el rendimiento que no podía permitirse el lujo de distraerse: "Decidiremos lo antes posible, porque necesitamos configurar el equipo para el año que viene y el futuro".

"También debemos acabar con las especulaciones, porque no nos interesa, pero, hasta ahora, no hay ninguna decisión sobre lo que será mejor", indicó, y aunque parece que Valtteri Bottas es el favorito para ocupar el asiento, algunos en la escudería quieren ver sangre joven, pero Theo Pourchaire y Gabriel Bortoleto no son las únicas opciones.

Mick Schumacher y Liam Lawson ya estuvieron relacionados con un posible movimiento a Sauber en el pasado, y el italiano afirmó: "Theo [Pourchaire] es nuestro piloto reserva ahora, así que si hay alguien que forma parte de la familia, no hay duda de que está en nuestra lista".

"Gabriel [Bortoleto] lo está haciendo muy bien en la Fórmula 2, creo que ha demostrado tener un gran talento y, desde luego, estamos pendientes de lo que está haciendo, como estamos pendientes de muchos otros", dijo. "No creo que estos sean los únicos nombres en los que estamos centrando nuestra atención, hay muchos nombres en la lista, con gran potencial, pericia y experiencia".

"De nuevo, es una cuestión de que tenemos que evaluar lo que es más importante para nosotros a corto, medio y largo plazo, e ir a por un plan claro, para el que hoy no tenemos una respuesta", afirmó Mattia Binotto.

El reserva de los de Hinwil habló en exclusiva con Motorsport.com sobre sus perspectivas sobre la Fórmula 1, y aseguró que, después de conseguir el título de la Fórmula 2 en 2023, no sabía qué más podía hacer para demostrar que merecía un asiento: "Yo también me hago esa pregunta, todos los días, no lo sé".

"Lo hice lo mejor que pude en la pista", indicó Theo Pourchaire. "Seguro que hay quien dice que ganar el campeonato en el tercer año en Fórmula 2 no tiene buena pinta, pero yo lo gané con 20 años, soy el ganador de carreras más joven de la historia de la categoría, y también en la Fórmula 3, así que no tengo que demostrar nada, solo necesito una oportunidad, eso es todo".

