Pourchaire ve "injusto" que Colapinto o Antonelli lleguen a F1 antes que él

Théo Pourchaire, quien en su primer año en la Fórmula 3 consiguió acabar como subcampeonato y dar el salto a la Fórmula 2, donde ganó el título en 2023 tras ser segundo en 2022, se quedó sin asiento en la Fórmula 1 y tuvo que buscar fuera de sus fronteras hasta encontrar su actual asiento en la IndyCar, competición en la que este año ha defendido los colores de Arrow McLaren en algunas pruebas.

Sin embargo, el piloto francés de 21 años, que todavía mantiene el récord de ser el piloto más joven de la historia en ganar una carrera en la F3 y también en la F2, ha visto como recientemente otros pilotos que no ha sido campeones de la F2 ni tampoco están cerca de ello, como es el caso de Franco Colapinto (Williams), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Oliver Bearman ( Ferrari y Haas F1 Team) han podido ascender a la máxima categoría del automovilismo, mientras él sigue esperando su oportunidad.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Pourchaire reconoció que le parece "injusto" que esos pilotos estuviesen recibiendo la oportunidad que cree que él u otros pilotos que recientemente han ganado la Fórmula 2 merecen más.

"Desde fuera, seguro, si estás en mi posición, parece que es injusto, como creo que es también injusto para Drugovich, por ejemplo, ya que ganó el título, y... Ya sabes [no tiene asiento]".

"Así es el mundo de la Fórmula 1. Realmente espero poder tener mi oportunidad algún día. Estoy dispuesto a darlo todo. Me apasiona este mundo y estoy preparado para dar lo mejor de mí. No pido nada, solo un asiento y un volante, en definitiva sí, mi oportunidad en un coche de F1".

Cuando le preguntaron qué creía que tenía que suceder para recibir su ansiada oportunidad en la F1, el piloto francés respondió con sinceridad: "Yo también me hago esta pregunta, todos los días".

A lo que añadió: "No sé, lo hice lo mejor que pude en la pista. Por supuesto, algunas personas dicen que ganar el campeonato en tu tercer año en F2 no es algo demasiado brillante, pero lo gané cuando tenía 20 años, actualmente soy el ganador más joven de una carrera en la F2, y en en F3, así que no tengo que demostrar nada a nadie en la pista. Solo necesito tener una oportunidad. Eso es todo".

En estos momentos, Theo Pourchaire sigue siendo piloto reserva de Sauber F1 Team (futuro equipo Audi), curiosamente la única escudería que todavía tiene un asiento libre de cara a 2025, pero todo parece indicar que el piloto francés está fuera de todas las ecuaciones.