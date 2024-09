Audi admite no poder permitirse los resultados actuales de Sauber F1

El director de operaciones y técnico de Audi en el campeonato, Mattia Binotto, admitió que los resultados actuales de Sauber eran algo que "no puede aceptar". Mientras que el fabricante alemán estuvo trabajando en construir los cimientos que necesita para su llegada oficial como equipo en la temporada 2026, no pasó desapercibido que las posiciones que ocupan los de Hinwil están lejos de lo que desean.

El conjunto suizo es décimo y último en la clasificación de constructores, y es el único que no consiguió puntuar en lo que va de año. Y aunque todo será muy diferente cuando pasen a ser Audi dentro de dos campañas, el italiano dijo que la marca no podía ignorar lo que estaba pasando: "No podemos permitírnoslo".

"Creo que este es el equipo que tiene que convertirse, en el futuro, en uno ganador, y la única manera de hacerlo es empezando a subir, progresando", comentó. "Debemos entrenar nuestros músculos para el futuro, así que, sí, creo que, sin duda, necesitamos mejorar. Es importante para nosotros, es importante para la marca, es importante para nuestros socios, y no podemos aceptar de alguna manera la posición actual".

Mattia Binotto dijo que, aunque hay mucho que hacer a largo plazo para llevar a Audi a una posición en la que puedan pelear por las victorias, también hay que hacer un gran esfuerzo para revertir su suerte: "No podemos escondernos tras el hecho de que hemos sido últimos y penúltimos en la carrera de Zandvoort".

"En la clasificación [de Monza], las mismas posiciones a cierta distancia de los coches de delante, así que tenemos que esforzarnos en mejorar", continuó. "Debemos equilibrar todas las prioridades y nuestros esfuerzos a corto, medio y largo plazo, pero, desde luego, no creo que nuestra posición de hoy sea muy cómoda para nosotros, en absoluto, es muy dolorosa".

"Como he dicho, necesitamos entrenar nuestros músculos y mejorar, porque los cimientos sólidos no se consiguen en un día", dijo Matttia Binotto. "Es un equipo que necesita progresar continuamente cada día, paso a paso, por lo tanto, empezar cuanto antes, diría yo".

El italiano comenzó a trabajar de manera oficial en Audi el 1 de agosto, y pasó las últimas semanas evaluando cómo están las cosas. Y el primer veredicto es que queda mucho por hacer para que la escudería se convierta en el tipo de equipo ganador de carreras que él experimentó en Ferrari cuando era director: "En un par de semana no se puede ver todo".

"Solo tienes una primera impresión de lo que puedes encontrar o ver, tanto en Hinwil para el chasis, como en Neuburg para el tren motriz, pero creo que hay gente estupenda", defendió. "Tenemos unas intenciones y unos objetivos claros, por delante para convertirnos en un equipo ganador, pero queda mucho por hacer, esa es la primera respuesta".

"Estamos compitiendo contra escuderías que llevan muchos años en la Fórmula 1, son grandes organizaciones, arriba y abajo, y ese no es nuestro caso", insistió. "Tenemos que mejorar en cuanto a personal, organización, procesos, metodología e instalaciones, necesitamos fusionar, sin duda, lo que estamos haciendo en Hinwil con lo que estamos haciendo en Neuburg sobre la cadena cinemática, y se trata también de cultura y mentalidad, porque para convertirnos en una escudería ganadora, hay que cambiar nuestra mentalidad hacia lo que se requiere".

Mattia Binotto calcula que pasarán varios años antes de que Audi esté preparada para triunfar. Por su parte, el consejero delegado de Audi, Gernot Doellner, admitió que, a medida que la marca fue comprendiendo el reto de la Fórmula 1, aceptó que ganar puede llevar más tiempo del que pensaba al principio.

"Vemos nuestro proyecto de Fórmula 1 como uno a largo plazo", dijo. "Después de incorporarme a Audi, en septiembre del año pasado, hicimos una evaluación de nuestro proyecto, y acabó con la puesta a punto que encontramos, y también quizá recalibramos nuestra trayectoria temporal a una más realista".

"No podemos contar detalles, ya que todavía estamos discutiendo varios aspectos de cómo solucionarlo, pero creo que somos bastante realistas en lo que se refiere al tiempo", sentenció.

