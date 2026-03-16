Audi F1 analiza sus averías: ¿se convierte el motor en un tema clave?

El director del equipo Audi, Jonathan Wheatley, calificó de "extremadamente decepcionante" y "muy frustrante" el hecho de que tuviera que afrontar la carrera con un solo coche por segunda vez en dos fines de semana de Fórmula 1. Y es que, tras Nico Hulkenberg en Australia, en China llegó el turno a Gabriel Bortoleto. Por eso, para Wheatley está claro: "Tenemos que centrarnos en la fiabilidad".

Sin embargo, el jefe de la escudería de los cuatro aros aún no sabe decir qué fue exactamente lo que impidió a Bortoleto participar en la carrera de Shanghái: tras el gran premio aún no estaba claro qué problema técnico había dejado fuera de combate al Audi R26.

"Creo que fue un problema similar al de Nico, pero no lo sé con certeza ahora mismo. La próxima vez seguro que podré decir más al respecto", explicó Jonathan Wheatley.

Hasta entonces, en Audi prevalece la decepción por haber perdido posiblemente más puntos en el mundial en China: "Eso hace que la situación sea, por supuesto, aún más frustrante".

"Sin el problema en la parada en boxes, es muy probable que Nico hubiera sumado puntos. Entonces uno piensa automáticamente: si hubiéramos tenido dos coches en carrera, quizá ambos hubieran podido terminar en los puntos", añadió Wheatley.

La idea no es descabellada: sin los problemas en la parada en boxes, Nico Hulkenberg habría terminado entre los 10 primeros. Bortoleto también habría tenido una oportunidad saliendo desde la 16ª posición, si se tiene en cuenta que el piloto de Williams, Carlos Sainz, empezó 17º y acabó noveno, sumando 2 puntos.

Aunque más equipos parecen estar sufriendo problemas similares, de hecho ningún McLaren MCL40 pudo empezar la carrera en China, algo que hace que Wheatley vea que "en estos momentos, nadie lo tiene fácil realmente", es un hecho que Audi sufrió aún más en China que en Australia. "Shanghái ha puesto de manifiesto claramente nuestras debilidades en varios aspectos", afirmó el director.

¿Tiene Audi un problema con su unidad de potencia?

"Actualmente seguimos teniendo dificultades, especialmente con la manejabilidad del coche en carrera. Nico se encontró en algunas situaciones de las que no pudo salir fácilmente, porque primero hay que volver a situar el motor dentro de un rango de funcionamiento. En un principio, se trata de cómo reacciona el motor en determinadas situaciones".

¿Tiene Audi, pues, un problema con el motor? "Después de este fin de semana sabremos más", dijo Wheatley. "Lo que puedo decir es que he hablado largo y tendido con Mattia Binotto al respecto".

"Somos muy cautelosos con lo que decimos públicamente al respecto. Pero nuestro análisis ha revelado que, en el próximo ciclo de desarrollo, la unidad de potencia será un área clave. Creemos que aún podemos hacer algo al respecto", concluyó el jefe del equipo Audi, sin concretar demasiado.