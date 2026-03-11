Audi acabará teniendo uno de los mejores motores de la F1, afirma Bortoleto

Gabriel Bortoleto tiene "plena confianza" en que Audi podrá superar su actual déficit de potencia y convertirse en uno de los principales fabricantes de motores de la Fórmula 1 en el futuro. La marca alemana debutó en el Gran Premio de Australia el pasado fin de semana tras hacerse con la propiedad de la antigua escudería Sauber, y Bortoleto llevó el R26 a una sólida novena posición.

Aunque el resultado en sí fue alentador, el circuito de Albert Park puso de manifiesto ciertas debilidades en el sistema de propulsión, que Audi había diseñado internamente en sus instalaciones de Neuburg, sometidas a una profunda renovación. Además, Nico Hulkenberg no pudo tomar la salida debido a problemas técnicos, mientras que Bortoleto también se vio obligado a permanecer en boxes en la Q3 por fallos mecánicos.

El debut se produjo tras algunos problemas iniciales para la marca teutona, durante el Shakedown de Barcelona, que logró resolver en gran medida antes de los dos test de Bahrein. Bortoleto afirmó que Audi es consciente de las deficiencias de su motor de 2026, pero cree que el equipo acabará por alcanzar a sus rivales, que llevan utilizando motores híbridos desde la introducción de la normativa anterior, en 2014.

"No tengo ninguna duda", respondió cuando se le preguntó si Audi puede mejorar su motor V6. "No puedo decirte cuándo lo conseguiremos, pero sí puedo decirte que lo conseguiremos. Si es este año, si será el año que viene, no lo sé, pero tengo plena confianza en que seremos uno de los principales fabricantes de motores en el futuro. Entendemos las razones por las que nos falta [potencia], y solo se trata de trabajar y aprender cosas. Hay equipos que llevan 15 años haciendo esto, y nosotros estamos en el primer año de construcción de un motor, así que no es fácil".

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1, Nico Hulkenberg, equipo Audi F1 Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 a través de Getty Images

El director del equipo Audi, Jonathan Wheatley, fue anteriormente director deportivo de Red Bull, cuyo socio en materia de motores, Honda, dio un gran salto adelante tras un comienzo difícil para convertirse en el proveedor de unidades de potencia de referencia de la F1 en la década de 2020. Wheatley destacó que los actuales motores híbridos aún se encuentran en una fase incipiente, y seguirán evolucionando en los próximos años.

Cuando se le preguntó cuándo podría Audi introducir mejoras en los motores, respondió: "Si nos fijamos en todos los equipos, nos encontramos en las primeras fases de este conjunto de normas técnicas, que es el mayor cambio de reglamento desde que estoy en este deporte, quizá incluso de toda la historia. La sofisticación de los coches en la primera carrera [de 2026] será muy diferente a la de la primera carrera de 2030, o de 2027, 2028 o 2029. A medida que los coches se vuelven más sofisticados, los motores se hacen más eficientes y las carreras se vuelven más reñidas. Creo que estamos solo en la fase inicial de estas normas, y que se trata simplemente de desarrollar nuestros coches a lo largo de todo el proceso, incluida la unidad de potencia".

Las normas sobre motores de 2026 se han diseñado para dar a los fabricantes con dificultades la oportunidad de reducir la distancia con los líderes. En virtud del sistema de oportunidades adicionales de desarrollo y mejora (ADUO), el rendimiento de cada motor se evalúa cada seis carreras. Los fabricantes cuyos motores de combustión interna tienen una potencia entre un 2 y un 4 % inferior a la del motor de referencia pueden realizar una mejora adicional, mientras que los que tienen una potencia inferior en más de un 4 por ciento reciben dos mejoras adicionales.

La sexta cita de la temporada 2026 está prevista actualmente para el 3 de mayo en Miami, pero el calendario podría sufrir un importante cambio si se cancelan las carreras de Bahrein y Arabia Saudí, en abril, debido al conflicto que se está produciendo en Oriente Medio. Tal escenario podría complicar los planes de Audi de introducir actualizaciones bajo el sistema actual.

"Por el momento, esas dos carreras se van a celebrar, y ese es nuestro objetivo", afirmó. "Después de cada tanda de seis carreras, la FIA revisa el ADUO. Es un poco pronto para decir nada en este momento. Es fascinante ver cómo los coches utilizan su energía a lo largo de la vuelta, intentando adelantar. Bortoleto comentó después de la carrera que era agotador, no solo físicamente, sino también mentalmente, debido a cómo se utiliza la potencia y cómo se recupera. Creo que aún nos queda un poco para comprender realmente si eso es algo que podremos aprovechar", cerró.

