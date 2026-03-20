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Por qué Audi aún no se plantea suministrar motores a otros equipos de F1

Por el momento, Audi quiere centrarse en su propio equipo de fábrica en la F1, pero, según su ahora exdirector de equipo, Jonathan Wheatley, eso también tiene inconvenientes.

Laurens Stade
Laurens Stade
Publicado:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto de: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

Mientras que Mercedes suministra motores a un total de cuatro equipos en 2026, el recién llegado Audi solo suministra actualmente unidades de potencia a su propio equipo de fábrica. Y, aunque tener más equipos clientes podría ser beneficioso, internamente creen que por el momento eso no sucederá.

"Creo que, en este momento, aún estamos muy lejos de poder apoyar a un equipo cliente", admitía el que hasta el día de ayer era el director de Audi, Jonathan Wheatley. "El proyecto todavía está en pañales". Y es que Audi está desarrollando por primera vez su propio motor de Fórmula 1.

"Llevamos tiempo diciendo que nuestro objetivo es empezar como un aspirante y dar el paso hacia para ser un competidor serio en el momento adecuado", afirmó.

Mientras que Mercedes puede basarse en sus estructuras ya existentes, Audi, tras la compra de Sauber, deberá primero poner todo en orden a nivel interno antes de poder pensar en equipos clientes.

Aunque es lógico que Audi se centre por el momento en su propio equipo de fábrica, Wheatley reconoció que esto también tiene sus desventajas. Al no tener equipos clientes, la marca tiene menos datos.

"Como proveedor de motores, solo tenemos dos coches con motor Audi, mientras que Mercedes tiene ocho", explica. Por eso, Mercedes probablemente aprenderá "mucho más rápido" con el nuevo motor.

Relacionado:
Audi produceert momenteel enkel krachtbronnen voor het eigen F1-team.

Actualmente, Audi solo fabrica motores para su propio equipo de F1.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

A modo de comparación: durante los test de pretemporada en Bahrein, el motor Audi completó 711 vueltas en dos semanas, mientras que la PU de Mercedes, con sus cuatro equipos, dio 2.998 giros.

Valioso, pero hay que tomar decisiones antes

Anteriormente, Hywel Thomas, director de Mercedes High Performance Powertrains, ya había señalado que suministrar a más equipos clientes tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

"Tienes cuatro veces más ingenieros que dicen: 'No, es mejor hacerlo así, o más bien de esta manera'. Es realmente muy valioso poder contar con todas esas opiniones. No siempre lo parece, pero lo es cuando quieres crear un producto excelente", señaló como principal ventaja.

La desventaja, por el contrario, es que hay que fabricar muchos más motores, lo que aumenta la presión. "La otra cara de la moneda es que tenemos que fabricar mucho hardware", explicó Thomas. "Y, sencillamente, tenemos que tomar algunas decisiones antes".

"Ni siquiera estoy seguro de si esas decisiones tempranas te perjudican realmente; a veces, en cambio, puedes planificar las cosas con muy poco margen", concluyó el de Mercedes.

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