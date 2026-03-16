No habrá cambios en las reglas de la F1 2026 antes de Japón; ¿Y después?

Tras los dos primeros fines de semana bajo el nuevo reglamento técnico, las opiniones en el paddock de la Fórmula 1 siguen divididas. Lewis Hamilton dijo en Shanghái que hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de las carreras.

"Creo que son las mejores carreras que he vivido en la Fórmula 1", dijo tras conseguir su primer podio con Ferrari. "Parecía que estuviéramos en karts, adelante y atrás, adelante y atrás, y realmente podía colocar el coche de forma ideal, a veces con tan solo un trozo de papel entre nosotros".

Max Verstappen y Fernando Alonso, entre otros, se mostraron más críticos. El piloto de Aston Martin calificó la F1 de "campeonato de pilas", mientras que el holandés sigue comparándola con Mario Kart.

"Es terrible. Si a alguien le gusta esto, es que realmente no sabe en qué consiste el automovilismo", declaró el piloto de Red Bull tras la carrera.

No habrá F1 en abril: Fórmula 1 La F1 cancela los GP de Bahrein y Arabia; ¡abril sin carreras!

Sigue la evaluación tras China, pero sin "reacciones precipitadas"

Antes del inicio de la temporada, ya estaba claro que la FIA tenía previsto realizar una evaluación con todos los equipos y partes interesadas tras el fin de semana de sprint en China. Un portavoz declaró a Motorsport.com que esta reunión forma parte de un "diálogo continuo" y que seguirá adelante.

Sin embargo, el ambiente en el paddock ha cambiado algo desde la primera carrera en Melbourne. Varios equipos han advertido contra una "reacción impulsiva", como la denominó el director del equipo Haas, Ayao Komatsu, por lo que eso significa que el consenso actual es que no se requieren cambios significativos antes del Gran Premio de Japón.

Hay varias razones para ello. En primer lugar, la FIA y varios equipos creen que el producto en general no es tan problemático como para requerir una intervención inmediata. Muchos coinciden en que algunos aspectos —como levantar el pie durante una vuelta de clasificación— podría mejorar, pero también piensan que el valor de entretenimiento de las carreras es razonablemente bueno.

Toto Wolff es uno de los que comparten esa opinión. "Estaría bien tener una clasificación al límite. Pero cuando ves a los aficionados y la emoción que hay en directo, los vítores cuando hay adelantamientos, y también en las redes sociales, los aficionados más jóvenes, la gran mayoría de todos los grupos demográficos disfruta del deporte en este momento", dijo el jefe del equipo Mercedes.

"Así que, sí, siempre podemos estudiar cómo mejorarlo. Pero, por el momento, todos los indicadores y todos los datos dicen que a la gente le encanta. Y por eso hablé con Stefano [Domenicali], él también lo dice. Así que es conducir el coche lo que, para algunos, no resulta muy agradable", añadió.

Toto Wolff afirma que la «gran mayoría» de los aficionados está disfrutando de la nueva era de la F1 Foto de: Martin Keep / AFP vía Getty Images

Más lógico aprovechar el parón tras el GP de Japón

Además, la situación en China resultó ser diferente a la de Australia. La carrera sprint en Shanghái siguió un patrón similar al de la carrera principal en Melbourne, pero varios pilotos consideraron que fue menos extrema (para mal) en comparación con Albert Park.

Esto tiene mucho que ver con los diferentes trazados. El circuito de Melbourne era "poco favorable", como lo describió el director del equipo McLaren, Andrea Stella, mientras que los pilotos podían recuperar energía más fácilmente en el Circuito Internacional de Shanghái y, por lo tanto, tuvieron que recurrir a menos tácticas poco naturales. Sin embargo, para formarse una idea clara, la FIA considera conveniente recopilar más datos de diferentes circuitos.

En tercer lugar, la cancelación de Bahrein y Arabia Saudí hace lógico aprovechar el parón para realizar una evaluación más exhaustiva. Según los responsables, el producto no requiere una respuesta inmediata, por lo que es preferible utilizar todo el mes de abril sin carreras para evaluar qué aspectos podrían mejorarse.

El director del equipo Williams, James Vowles, ha indicado que hay cuatro o cinco opciones sobre la mesa al respecto. Las más obvias están relacionadas con el despliegue y la recuperación de energía.

El "superclipping" podría aumentarse teóricamente hasta los 350 kW, mientras que la proporción de energía eléctrica en, por ejemplo, la configuración de carrera podría reducirse. Sin embargo, eso es actualmente visto por algunos equipos como una solución bastante extrema.

Toto Wolff destaca que los motivos políticos también pueden influir a la hora de intentar restar algunas de las ventajas de Mercedes. "Tenemos un buen coche que, en este momento, es capaz de ganar. Veamos qué tipo de puñaladas políticas se producirán en las próximas semanas y meses. Pero, por ahora, nosotros tenemos un coche capaz de ganar".

Al posponer cualquier posible cambio hasta después del GP de Japón, al menos habrá suficiente tiempo para determinar qué aspectos requieren ajustes —y cómo exactamente— antes de que la temporada de F1 se reanude en Miami.

El jefe de Williams, James Vowles, afirma que la F1 tiene opciones Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images