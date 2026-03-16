Antonelli dejó las cosas claras con Hadjar: "Ya sabemos cómo es a veces..."

Durante la carrera al sprint del Gran Premio de China de F1 de 2026, Andrea Kimi Antonelli falló en la salida y se quedó en el centro del pelotón. Al intentar recuperar posiciones rápidamente en la primera vuelta, el italiano sufrió un subviraje en su coche y chocó con el monoplaza de Isack Hadjar en la curva 6, lo que provocó daños en el Red Bull RB22.

Los comisarios consideraron rápidamente a Antonelli responsable de la colisión y le impusieron una penalización de 10 segundos en la carrera corta. Sin embargo, el incidente no pasó desapercibido para el piloto franco-argelino.

Mientras que el italiano, que terminó cuarto en esa sprint, fue a verle para disculparse en el parque cerrado, Hadjar —todavía en el cockpit de su monoplaza— rechazó sin más el gesto de su homólogo.

Luego, ante los micrófonos de 'Canal+ Francia', el galo declaró el sábado: "No entiendo por qué está tan alterado cuando tiene un cohete y va a remontar en cualquier caso... Bueno, estas cosas pasan".

Este domingo, sin embargo, tras una buena noche de sueño para todos, las cosas parecieron haber vuelto a la normalidad. Fue el propio Kimi Antonelli, tras haber conseguido ganar su primer gran premio de Fórmula 1, quien lo explicó en rueda de prensa, en respuesta a una pregunta de Motorsport.com.

Así, cuando se le preguntó al italiano de Mercedes si las cosas se habían aclarado entre ellos tras el choque y la reacción inicial de Hadjar el día anterior, respondió: "Sí, lo he hecho hoy durante el desfile de pilotos y todo va bien".

"Por supuesto, ayer fue claramente culpa mía, porque le golpeé —sin querer, claro— y le arruiné la carrera. Así que asumo mi responsabilidad y, tras la carrera, fui a disculparme, como es lógico. Estaba muy alterado. Sabemos cómo es a veces Isack, sobre todo en el fragor de la batalla, así que no me preocupó demasiado, porque hoy todo ha vuelto a la normalidad", cerró.