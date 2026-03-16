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Antonelli dejó las cosas claras con Hadjar: "Ya sabemos cómo es a veces..."

Kimi Antonelli reveló que habló con Isack Hadjar antes de la carrera de F1 en China que acabó ganando, después de que este rechazara sus disculpas por el choque en la sprint.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Durante la carrera al sprint del Gran Premio de China de F1 de 2026, Andrea Kimi Antonelli falló en la salida y se quedó en el centro del pelotón. Al intentar recuperar posiciones rápidamente en la primera vuelta, el italiano sufrió un subviraje en su coche y chocó con el monoplaza de Isack Hadjar en la curva 6, lo que provocó daños en el Red Bull RB22.

 

Los comisarios consideraron rápidamente a Antonelli responsable de la colisión y le impusieron una penalización de 10 segundos en la carrera corta. Sin embargo, el incidente no pasó desapercibido para el piloto franco-argelino.

Mientras que el italiano, que terminó cuarto en esa sprint, fue a verle para disculparse en el parque cerrado, Hadjar —todavía en el cockpit de su monoplaza— rechazó sin más el gesto de su homólogo.

Luego, ante los micrófonos de 'Canal+ Francia', el galo declaró el sábado: "No entiendo por qué está tan alterado cuando tiene un cohete y va a remontar en cualquier caso... Bueno, estas cosas pasan".

 

Este domingo, sin embargo, tras una buena noche de sueño para todos, las cosas parecieron haber vuelto a la normalidad. Fue el propio Kimi Antonelli, tras haber conseguido ganar su primer gran premio de Fórmula 1, quien lo explicó en rueda de prensa, en respuesta a una pregunta de Motorsport.com.

Así, cuando se le preguntó al italiano de Mercedes si las cosas se habían aclarado entre ellos tras el choque y la reacción inicial de Hadjar el día anterior, respondió: "Sí, lo he hecho hoy durante el desfile de pilotos y todo va bien".

"Por supuesto, ayer fue claramente culpa mía, porque le golpeé —sin querer, claro— y le arruiné la carrera. Así que asumo mi responsabilidad y, tras la carrera, fui a disculparme, como es lógico. Estaba muy alterado. Sabemos cómo es a veces Isack, sobre todo en el fragor de la batalla, así que no me preocupó demasiado, porque hoy todo ha vuelto a la normalidad", cerró.

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