Audi estudia el peculiar uso de energía de Racing Bulls

Buen debut. Entre los muchos temas de la prueba inaugural en Australia también está el estreno de Audi en la F1, no solo como equipo, sino también como constructor, con un proyecto ambicioso. Evidentemente, era difícil esperar que de un año a otro Sauber —la escudería sobre la que se asienta el equipo de los cuatro aros— pudiera convertirse de inmediato en un equipo puntero, por lo que los objetivos se han planteado de forma progresiva.

El primer objetivo era construir una base sólida desde la que empezar, y el hecho de haber terminado la carrera inaugural en los puntos da a la marca alemana un motivo para sonreír y ser optimista de cara al resto de la temporada. Un resultado alentador, a pesar del problema técnico que afectó al coche de Nico Hulkenberg, obligándole a no tomar siquiera la salida de la carrera.

En el coche del alemán se perdió la telemetría ya durante las vueltas de aproximación a la parrilla, por lo que el equipo no logró identificar el origen del problema en el poco tiempo disponible, agravado por la falta de datos. Un contratiempo que, en cualquier caso, no borra la sonrisa, porque al otro lado del garaje no faltan motivos para estar satisfechos, empezando por el rendimiento mostrado en pista.

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Cuando se estrena un nuevo reglamento, las incógnitas no faltan, especialmente si a las novedades aerodinámicas se suma un motor completamente nuevo, con el que Audi nunca había trabajado antes. Un contexto que trae consigo posibles ventajas, pero también interrogantes, porque llegar con retraso en el frente de la unidad de potencia, en una zona media del pelotón poblada por muchos equipos clientes, podría haber pesado mucho.

Ya en los test de Bahrein se había visto que, más allá de algunos problemas de fiabilidad, Audi disponía en realidad de un buen ritmo. Las indicaciones más interesantes habían llegado sobre todo de las simulaciones de carrera, un contexto en el que es mucho más difícil ocultar el verdadero potencial respecto a un stint corto, donde se puede jugar con la carga de combustible y los mapas de los dos motores. Por eso, entrar en el top 10 tanto en clasificación como en carrera representa una base positiva sobre la que construir.

Tras salir décimo, Gabriel Bortoleto pasó la carrera inmerso en las luchas de la zona media, encontrándose así en una posición ideal para ofrecer sus impresiones sobre los monoplazas de 2026, pero también para aprender algo valioso. "Fue muy bonito, debo decir, pero todavía hay muchas cosas que aprender. Hice algunos adelantamientos que no quería hacer, por error, porque tenía tanta energía y el otro coche no la tenía".

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Tienes que pensar mucho cuando estás en carrera. El año pasado todo era mucho más predecible. Así que, en cuanto hacías un adelantamiento, ya estaba hecho. Ahora haces un adelantamiento y tienes que calcular las tres rectas siguientes, porque quizá el otro te devuelve la posición, y luego tienes que volver a adelantarle en la siguiente. Y sigue así hasta que todos están en el mismo estado de energía".

Los numerosos duelos que afrontó el brasileño también permitieron identificar otros elementos valiosos, no tanto sobre el R26 como sobre los rivales. El gran tema del GP de Australia fue la gestión de la energía, hasta el punto de generar diferencias marcadas incluso entre equipos con la misma unidad de potencia. Entre los equipos de los que Audi cree haber aprendido más destaca Racing Bulls, uno de sus rivales directos en el corazón del pelotón.

Racing Bulls fue extremadamente competitiva durante todo el fin de semana australiano y, sin el problema que sufrió Liam Lawson en la salida, no habría sido extraño ver a dos VCARB03 en los puntos. Pero hay otro aspecto interesante, señalado también por Oliver Bearman: lo complicado que resulta adelantar a Racing Bulls debido a su particular gestión del sistema híbrido.

"Es fascinante ver cómo los coches utilizan la energía a lo largo de la vuelta, en el intento de adelantar. Creo que hoy hemos visto que… Y, en realidad, como dijo Bortoleto después de la carrera, fue agotador no solo físicamente, sino también mentalmente, porque tienes que entender cómo usar la potencia y cómo recuperarla. Todavía estamos un poco lejos de entender realmente si es algo de lo que podremos aprovecharnos", dijo el team principal Jonathan Wheatley.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"El rendimiento de los coches depende de la eficiencia de los motores en este aspecto. Cuanto más eficiente es el motor, mejor es la recuperación y mejor es la fase de entrega de potencia. Normalmente, un motor más eficiente tiene más energía para usar a lo largo de la vuelta, o la utiliza de forma más inteligente".

"Lo que puedo decir es que la forma en que Racing Bull utiliza la energía es muy diferente de la nuestra. Creo que en algún momento se llegará a una convergencia, con todos haciendo más o menos lo mismo al mismo tiempo. Ha sido fascinante. Incluso Bortoleto probó cosas diferentes. La forma en que gestionó la energía en la última vuelta podría haber funcionado, pero no llegó a tiempo para intentar el adelantamiento".

Te puede interesar: FÓRMULA 1 Relación de compresión de los motores F1: habrá tolerancia para medirla en caliente