⁠⁠Alonso señala medidas 'artificiales' de Honda; el fabricante ya recula

Las vibraciones del motor Honda siguen dando que hablar. Señalado como el principal problema que ha lastrado a Aston Martin desde la pretemporada, de nuevo aparecieron, y peor que nunca, en el GP de China, donde Fernando Alonso tuvo que abandonar con insoportables dolores de manos y pies.

Apenas siete días antes, Honda había asegurado que sus vibraciones habían mejorado mucho, pero Alonso aclaraba que eso dentro del coche no parecía así. Y el tiempo le acabó dando la razón. Después de incluso tener que soltar el volante ante el traqueteo de su volante, Honda concedió que hay que trabajar más. "Hemos mejorado las vibraciones en los sistemas, pero sigue siendo un problema para la comodidad del piloto. Ese es un aspecto clave que debemos abordar de cara a la próxima carrera en Japón", dijo Shintaro Orihara, manager general y fefe de ingeniería en pista de HRC.

Por su parte Alonso explicó por qué parecía que todo había mejorado, pero en realidad no. El español, ante la pregunta de si el domingo en el Circuito Internacional de Shanghai había sido peor aún, contestó: "Sí, ha sido peor que en cualquier otra sesión del fin de semana, para ser sincero. Por la razón que sea, no lo sé. Algunas de las medidas que tomamos se lograron de forma artificial... Me refiero a bajar las revoluciones del motor y cosas así, para que todo vibre menos".

"Pero en la carrera, obviamente, sigues necesitando subir las revoluciones en algunos momentos cuando haces un adelantamiento, o cuando tienes que recargar o algo por el estilo. Y con el paso de las vueltas, es más difícil, es más exigente".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Lars Baron / Getty Images

Siguiendo con su repaso del GP de China, en Honda concedieron que no es lo deseable, pero que hay algo positivo. Shintaro Orihara dijo: "No podemos conformarnos con el doble abandono. Sin embargo, si nos centramos en los aspectos más favorables, recorrimos más kilómetros que en Melbourne, lo cual es esperanzador. También mejoramos nuestra fiabilidad durante el fin de semana de la carrera sprint, pero aún no es suficiente para completar la distancia total de la carrera".

Y remató: "La normativa de 2026 es bastante compleja, como lo demuestra el número de abandonos y de coches que no salieron siquiera a la carrera. Sabemos que eso no justifica nuestra falta de fiabilidad y rendimiento, y nos esforzaremos por mejorar. Tenemos mucho trabajo por delante, y esa es nuestra prioridad ahora mismo".

Como único dato 'positivo', Aston Martin ha dado 105 vueltas con sus dos pilotos entre las dos carreras, mientras que los vigentes campeones, McLaren solo han podido completar 58 con Lando Norris. Lo negativo es que con esas vueltas, los británicos puntuaron en Australia... y sobre todo vieron la meta.