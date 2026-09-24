Audi F1 confirma oficialmente a sus pilotos para 2027
Audi ha confirmado que mantendrá a Hulkenberg y Bortoleto para la F1 2027: Mattia Binotto explica por qué, para él, "todo estaba claro" desde hacía tiempo.
El equipo oficial de Audi seguirá compitiendo en la Fórmula 1 en 2027 con Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg. Así lo ha confirmado oficialmente el jefe del equipo, Mattia Binotto, en la rueda de prensa de team principals del Gran Premio de Azerbaiyán de 2026 en Bakú.
El ingeniero italiano declaró lo siguiente: "Sabíamos que no habría ningún cambio, ya que ambos pilotos ya tenían contrato [para 2027]. Por eso nunca anunciamos cómo quedaría la alineación para el año que viene, porque no había necesidad de hacerlo".
Tanto el brasileño como el alemán se incorporaron al equipo Sauber en la temporada 2025, ambos expresamente "por varios años", y la escudería luego ha competido por primera vez como equipo oficial de la marca de los cuatro aros en la temporada 2026.
La duración exacta de los contratos de ambos pilotos nunca se hizo pública, ni siquiera ahora: se desconoce si Bortoleto y Hülkenberg seguirán siendo pilotos de Audi más allá de 2027.
Por qué Audi sigue apostando por Bortoleto y Hülkenberg
Lo único seguro es que, por el momento, Binotto no ve ningún motivo para cambiar su tándem. "Estoy bastante satisfecho con nuestros pilotos y con su velocidad", afirmó este jueves.
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Mattia Binotto, Audi F1 Team
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Lo que el italiano valora especialmente de Hülkenberg es lo siguiente: "Nico rinde de forma constante y comete muy pocos errores. Siempre saca el máximo partido al potencial del coche, y suma puntos cuando es posible. Hasta ahora ha dado buena cuenta de sí mismo".
En comparación con el teutón, a Bortoleto aún le falta algo de experiencia en la F1. "Por eso, Gabi todavía se encuentra en fase de aprendizaje. En su caso, debemos prestar más atención a su evolución y a su ritmo de progresión", comentó Binotto. "Pero su confianza crece carrera tras carrera. Cada vez es más rápido y comete pocos errores, pero eso forma parte de la fase de aprendizaje".
Los hitos de Audi en la F1 hasta la fecha
Bortoleto logró para Audi dos resultados entre los diez primeros ya en la primera cita del curso en Australia, al quedar décimo en la clasificación y noveno en la carrera, lo que le valió a la marca sus primeros puntos en el Mundial. Hülkenberg, por su parte, tuvo que esperar hasta el Gran Premio de Hungría, celebrado en verano, para sumar sus primeros tantos, también con un noveno puesto.
Tras 14 pruebas disputadas, Bortoleto y Hülkenberg han sumado entre ambos 17 puntos. Desde Silverstone hasta Zandvoort, Audi sumó unidades en cuatro fines de semana consecutivos. Con ello, están en estos momentos por delante de otros tres equipos en la clasificación de constructores, entre ellos Aston Martin y Williams.
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