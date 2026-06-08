Alonso pone nombre y fecha a cada uno de los problemas de Aston Martin F1 en 2026

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 ha sido muy complicado para Aston Martin, ya que el equipo tenía grandes expectativas puestas en el cambio de reglamento, pero hasta la fecha nada ha ido bien: problemas con la unidad de potencia, debilidades evidentes en el chasis y un rendimiento ridículo que solo le permite pelear con el recientemente llegado a la categoría Cadillac.

Sorprendentemente, Fernando Alonso se ha mostrado poco crítico tanto con el equipo como con Honda en este inicio de año, pero con el paso de las carreras parece estar sincerándose cada vez más.

De hecho, en Mónaco, pese a sumar un punto gracias a las múltiples sanciones y a los varios abandonos de sus rivales, el piloto asturiano respondió con dureza y claridad cuando se le preguntó si veía algún aspecto positivo para las próximas carreras.

"No hay ningún aspecto positivo de este fin de semana; hasta ahora, este año hemos corrido en circuitos muy diferentes y todos ellos nos han dejado muy claro cuáles son algunas de nuestras debilidades".

Acto seguido, Alonso describió paso a paso los decepcionantes descubrimientos del equipo durante las primeras carreras del año.

"En Australia vimos que nuestro motor estaba muy por debajo, en China que nuestra energía estaba muy por debajo, en Mónaco que nuestro chasis estaba por debajo y en Canadá que nuestra caja de cambios en Miami era muy mala".

Pese a todos estos problemas, el piloto español de Aston Martin sigue siendo positivo al hablar sobre el futuro de la escudería de Silverstone y, de hecho, asegura que ya tienen un plan totalmente trazado para recuperar todo el rendimiento perdido, empezando con unas actualizaciones que tendrán lugar a partir del parón de verano, tanto en cuanto al chasis se refiere como a la unidad de potencia de Honda.

"Creo que cada circuito ha puesto de manifiesto alguna de nuestras debilidades en el coche, pero lo bueno es que tenemos una comprensión muy clara de qué medidas hay que tomar en cada una de las áreas y, para la segunda parte del año, el paquete que intentaremos tener de una vez aborda todos esos problemas de forma individual".

"Así que, ya sabes, tengo plena fe y confianza en el equipo, porque nuestra impresión y nuestra sensación es que ese coche cambiará drásticamente lo que estamos viviendo ahora, así que solo tenemos que esperar otras cuatro o cinco carreras dolorosas".

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images