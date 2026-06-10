Aston Martin F1 sigue defendiendo que su chasis es a veces "el quinto más rápido"

El embajador del equipo Aston Martin, Pedro Martínez de la Rosa, ha vuelto a defender que el chasis del F1 de 2026 puede ser el "quinto más rápido" de la parrilla, en los circuitos más favorables.

La escudería de Fernando Alonso ha pasado de utilizar motores Mercedes, como cliente, a un acuerdo con Honda, como motorista de fábrica, para la nueva era técnica de la Fórmula 1. Pero la falta de potencia y fiabilidad de la unidad de potencia japonesa ha lastrado al equipo, a pesar de los recientes avances en este último aspecto y de que el mecanismo ADUO ofrece oportunidades para recuperarse, en lo que respecta a la potencia.

Entonces, ¿qué valor tiene realmente el primer chasis de Aston Martin diseñado por Adrian Newey? El legendario diseñador ya se pronunció en febrero, explicando que el nuevo túnel de viento del equipo no había estado operativo hasta abril de 2025.

"La realidad es que no metimos un modelo del coche de 2026 en el túnel de viento hasta mediados de abril, mientras que la mayoría, si no todos nuestros rivales, habrían tenido un modelo en el túnel de viento desde el momento en que terminó la prohibición de pruebas aerodinámicas de 2026, a principios de enero", declaró entonces Newey. "Eso nos puso en desventaja durante unos cuatro meses, lo que ha supuesto un ciclo de investigación y diseño muy, muy comprimido".

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De ahí la difícil situación actual de la escuadra de Silverstone, y la última valoración de De la Rosa: "Creo que en algunos circuitos podríamos ser los quintos más rápidos, en otros podríamos estar mucho más atrás", analizó tentativamente el español. "Sea cual sea la posición en la que nos encontremos, es una posición con la que no estamos contentos".

"Solo tenemos que ser pacientes, porque sabemos que se avecinan cosas interesantes. Solo tenemos que entender el reglamento lo mejor que podamos, con las limitaciones actuales, para que, cuando llegue el nuevo paquete, tengamos más herramientas para sacarle todo el partido".

Pedro de la Rosa, Aston Martin F1 Team Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Aunque Alonso logró un punto tras un aluvión de sanciones en el Gran Premio de Mónaco, Aston Martin vivió posiblemente su peor fin de semana hasta la fecha, en cuanto a rendimiento, en el Principado. Fue superado en clasificación por Cadillac por segunda vez, sufriendo un subviraje agobiante en el estrecho y sinuoso trazado.

"Esperábamos estar un poco mejor aquí, pero nos encontramos con un subviraje muy severo a mitad de curva en las [curvas] de baja velocidad, algo que el equipo ha intentado solucionar realizando todos los cambios posibles en la configuración", explicó De la Rosa. "Pero es algo más fundamental que el cambio de set-up. No habíamos experimentado un subviraje tan grave como el de aquí en ninguna otra carrera".

"Así que eso nos ha pillado desprevenidos. El equipo ha hecho un gran trabajo probando diferentes configuraciones, todo lo que se te pueda ocurrir a nivel mecánico y aerodinámico, pero no ha sido suficiente. El coche ha seguido siendo muy difícil, de cambiar de dirección y de hacer que apunte en la dirección correcta en las curvas de baja velocidad. Ahí es donde hemos perdido la mayor parte del tiempo aquí en Mónaco".

"Ahí es donde nos encontramos en este momento. ¿Qué nos deparará la próxima carrera? No lo sabemos, porque no es algo que hayamos notado tan mal en las carreras anteriores".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Cuando se le preguntó si era poco probable que este problema de subviraje volviera a aparecer, dadas las características únicas del circuito de Mónaco, de la Rosa respondió: "Es difícil decirlo ahora mismo".

"Como no hemos visto [esto] en circuitos muy diferentes a Mónaco, seguimos confiando en que, en primer lugar, debemos analizar todos los datos que tenemos de esta carrera, y si volvemos a encontrar este problema, entonces tendremos más herramientas, de hecho, para trabajar en ello. Pero me sorprendería que encontráramos este nivel de subviraje, crónico a mitad de curva, en cualquier otro circuito, porque no hay ninguna otra pista como Mónaco".

"Además, este año, los neumáticos blandos han resultado incluso bastante duros para este circuito, y muchos equipos —incluido el nuestro— tienen que trabajar muy duro con los neumáticos blandos delanteros, para que alcancen la temperatura adecuada. Por lo tanto, me sorprendería que encontráramos estos problemas de equilibrio en las próximas carreras", cerró.