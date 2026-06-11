Ralf Schumacher cree que Wolff ya ve a Russell como el piloto número 2 en Mercedes

En la Fórmula 1, George Russell compite con el dorsal 63, pero ahora mismo probablemente el número 68 sea mucho más relevante para él. Esa es la diferencia de puntos que le separa ya de Andrea Kimi Antonelli en el campeonato del mundo tras sumar otro cero en el Gran Premio de Mónaco.

Aunque Mercedes sigue insistiendo en que ambos pilotos tienen libertad para competir entre sí y cuentan con las mismas oportunidades, cada vez más expertos consideran que existen señales de que se está estableciendo una jerarquía cada vez más clara dentro del equipo.

Marc Surer, por ejemplo, explicó en Motorsport.com que una de esas señales fue la gestión de Mercedes en Mónaco, donde el equipo perjudicó a Russell con una sanción de paso por boxes. "Que el equipo se olvide de cumplir una sanción es algo típico de un piloto que es el número dos dentro del equipo", afirmó el experto.

Russell recibió inicialmente una penalización de cinco segundos el domingo, pero como el equipo no la cumplió durante la siguiente parada en boxes, la FIA aumentó el castigo. Como consecuencia, el británico cayó hasta la tercera posición y terminó completamente fuera de los puntos.

También Ralf Schumacher cree que Russell está perdiendo terreno poco a poco. Según explicó el alemán en el pódcast Backstage Boxengasse de Sky, Antonelli, que logró en Mónaco su primer "Grand Slam", hizo que el británico "pareciera realmente viejo".

¿Russell, el número dos perfecto para Mercedes?

La desventaja en el campeonato es "un desastre" para Russell, porque "todo el mundo esperaba que luchara por el título", recordó Schumacher. Y más allá de la situación puramente deportiva, el expiloto considera que el británico también tiene un problema a nivel interno.

"Por supuesto, sabe que Toto Wolff quiere a Kimi Antonelli como a un hijo. Y también lo ve en las reacciones", explicó Schumacher, aunque matizó que todavía es demasiado pronto para dar por perdida la lucha por el campeonato después de solo seis carreras.

Aun así, considera que, a día de hoy, todo apunta a que Antonelli ganará la batalla interna, no solo este año, sino también a largo plazo. Por ello, el seis veces ganador de grandes premios incluso aconsejaría a Toto Wolff no fichar a Max Verstappen si surgiera la oportunidad.

Si Antonelli mantiene el nivel mostrado en las últimas carreras, "Toto Wolff estaría loco si incorporara a alguien tan fuerte que añadiera todavía más presión dentro del equipo. Ya vivió algo parecido con Hamilton y Rosberg, y no tiene sentido", recordó Schumacher.

"Una clara segunda opción, en la que George Russell se está convirtiendo ahora mismo, sería perfecta", aseguró.

Russell suma seis victorias en toda su trayectoria en Fórmula 1. Antonelli, por su parte, logró en Mónaco su quinta victoria consecutiva y podría igualar al británico ya en la próxima cita del campeonato, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.