En Aston Martin F1 confían en la continuidad de Alonso: "Ha venido para quedarse"

Tras el decepcionante inicio de la alianza entre Aston Martin y Honda, inevitablemente han surgido rumores sobre el futuro de Fernando Alonso, ya que a sus casi 45 años no parece tener realmente el tiempo para esperar a que lleguen todas las mejoras necesarias para luchar por un título, si es que llegan.

Recientemente se vinculó el nombre del piloto español a su exequipo Alpine, donde Flavio Briatore, su amigo y exjefe de equipo en sus dos campeonatos con Renault, está al frente.

Sin embargo, en la previa del Gran Premio de Austria 2026 de la Fórmula 1, el jefe de Aston Martin en pista, Mike Krack, se mostró positivo al hablar sobre el futuro de Alonso.

"Si miras hacia atrás, hace una o dos temporadas, dijimos claramente que él ha venido para quedarse. Pero sí, creo que Fernando ha decidido que durante las vacaciones de verano tomará una decisión y estamos contentos con ello".

El luxemburgués asegura que tanto Fernando Alonso como Lance Stroll seguirán en Aston Martin si ellos quieren, ya que están muy satisfechos tanto con su rendimiento como con lo profesionales que están siendo en una situación tan complicada como la actual, en la que son uno de los dos equipos más lentos de la parrilla con diferencia.

"Estamos contentos con los pilotos que tenemos. Están en esto con nosotros y también tienen mucho reconocimiento por cómo lo están gestionando".

"Hablamos de esto muchas, muchas veces, ya que los pilotos son los más afectados, los más expuestos a esto, y la forma en que lo gestionan es... Tienen mis respetos por la forma en que lo gestionan".

"Así que tengo grandes esperanzas de que sigamos trabajando juntos", añadió Krack.

Cuando se le preguntó si Alonso sólo tenía la opción de seguir en Aston Martin o poner final a su carrera deportiva en la Fórmula 1 tras más de 20 años en activo, Mike Krack compartió su pensamiento personal y dijo que el bicampeón del mundo español es todavía muy rápido como para pensar en la retirada.

"Fernando no debería retirarse. Es demasiado rápido", concluyó.

Justo antes o después del parón de verano, tanto Aston Martin como Honda deberían introducir las primeras grandes mejoras en el chasis y en la unidad de potencia. Si demuestran que son capaces de darle la vuelta a la situación y encontrar el camino correcto, habrán dado un gran paso adelante para convencer a Alonso de seguir, al menos, una temporada más con ellos.