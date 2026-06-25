¿Por qué Audi y Ferrari ya han mejorado sus motores a pesar del retraso de ADUO?

¿A qué se debe exactamente el retraso de la FIA con el ADUO?

En un principio, todos los fabricantes fueron informados de los resultados durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco y, por lo tanto, saben cuál es su situación, a la espera de la comprobación adicional y la confirmación oficial. Esa comprobación adicional se está llevando a cabo a instancias de Red Bull.

El recién llegado en materia de motores se situó en lo más alto de la clasificación de la FIA en cuanto a rendimiento del ICE se refiere, para gran sorpresa de los propios miembros de Red Bull, quienes sostienen que las circunstancias pueden influir considerablemente en el rendimiento de su unidad de potencia.

Cuando Motorsport.com le preguntó al respecto, Laurent Mekies explicó que Red Bull no se opone al sistema, algo que se analizará con más detalle más adelante en este artículo. En cambio, sí querían que la FIA volviera a examinar todos los datos, los sensores y la metodología, ya que, según él, "no hay ni una sola muestra de datos" en la que esté el motor Red Bull por delante del Mercedes.

Dicho proceso empezó antes del Gran Premio de Barcelona-Catalunya y, en un principio, se esperaba que durara entre siete y diez días. Ese plazo ya ha transcurrido, pero tras la verificación de los hechos aún queda por resolver la cuestión de la comunicación y la gestión del resultado final obtenido.

¿Cuándo podemos esperar que se aclare la situación?

Una vez completada la verificación de los hechos, los resultados deben explicarse a la parte que solicitó la aclaración —en este caso, Red Bull-Ford—. Eso podría tener lugar en una reunión tras el Gran Premio de Gran Bretaña, aunque queda por ver si el anuncio público tendrá que esperar hasta entonces o si puede difundirse antes.

Los resultados ya son de dominio público en el paddock después de que Lewis Hamilton los desvelara en Mónaco. El resultado del primer periodo ADUO, que abarcó las carreras hasta el Gran Premio de Canadá, es conocido por todos: Red Bull-Ford se sitúa en cabeza y, por lo tanto, no tiene oportunidad de introducir ninguna mejora.

Mercedes entra en la categoría de tener un déficit en el motor de combustión interna (ICE) de entre 2% y 4%, lo que le otorga una mejora. Ferrari, Audi y Honda están todas a más del 4% del valor de referencia, lo que significa que podrán hacer dos mejoras esta temporada y dos más para el año que viene.

Sin embargo, todavía hay que esperar a que se haga oficial tras la verificación extra, siempre que no altere el panorama. En el peor de los casos, esto podría prolongarse hasta después de la reunión posterior a Silverstone, aunque la FIA espera publicar el comunicado de prensa antes de la cita de Gran Bretaña.

¿Qué probabilidad hay de que los resultados del ADUO cambien?

Es muy improbable que el panorama general cambie. La verificación adicional también parece indicar que Red Bull volverá a situarse a la cabeza en cuanto a rendimiento del motor de combustión interna (ICE).

Tampoco hay duda de que Ferrari, Audi y Honda entran en la categoría de estar más de un 4% por detrás; lógicamente, Honda es la que tiene que recortar la mayor diferencia, pero, según las fuentes del paddock, ese déficit no supera el 10%. De haber sido mayor, se habría aplicado el gasto extra permitido.

Los resultados iniciales sorprendieron a Red Bull al indicar que Mercedes tiene derecho al ADUO, y ese es precisamente uno de los puntos que la escudería con sede en Milton Keynes está impugnando.

"Lo que sin duda nos gustaría debatir más a fondo es que no vemos ni una sola muestra de datos que indique que tendríamos ventaja sobre nuestros amigos de Mercedes", afirmó Laurent Mekies cuando fue preguntado por Motorsport.com.

Sin embargo, Mercedes ha declarado que los métodos de medición y el conjunto de datos han sido recopilados exhaustivamente por la FIA, y que el panorama real basado en esas cifras es evidente.

¿Por qué se permite introducir mejoras antes del anuncio oficial?

Un aspecto que puede sorprender a muchos es que las mejoras del ADUO ya han aparecido en la pista antes de que se haya hecho ningún anuncio público.

Audi utilizó una unidad de potencia actualizada en Barcelona, mientras que Ferrari lleva a Austria su primera mejora ADUO del año, con un turbo modificado ya en preparación para después de las vacaciones de verano.

Eso está permitido porque el mensaje que los fabricantes recibieron de la FIA en Mónaco sigue vigente y supuso la luz verde oficial para introducir nuevas piezas. La comunicación entre la FIA, los equipos y los fabricantes es decisiva, no la comunicación pública.

Dado que no hay duda de que Ferrari, Audi y Honda tienen derecho al ADUO, no es ninguna casualidad que dos de esos tres ya hayan introducido sus primeros desarrollos. Honda reveló que tiene prevista una actualización para el parón de verano.

Red Bull cuestiona principalmente la situación de Mercedes respecto al ADUO, aunque eso resulta un tanto irónico. A su vez, si Mercedes retrasa la introducción de su mejora, podría mantener a Red Bull en lo más alto de la clasificación de motores de combustión interna (ICE) también en futuros puntos de evaluación, lo que también ocurriría si los rivales decidieran no gastar sus actualizaciones en el motor de combustión interna.

¿Funciona realmente el sistema ADUO como estaba previsto?

Aunque la solicitud de Red Bull se refiere a una verificación de los hechos, los verdaderos problemas con el ADUO parecen ser más profundos.

Existe una discrepancia entre el método de medición —que solo tiene en cuenta el motor de combustión interna (ICE)— y las mejoras permitidas, que van más allá y que también afectan a la parte eléctrica de la unidad de potencia. Además, no se tienen en cuenta parámetros como el turbo más pequeño de Ferrari, a pesar de que sí influyen en la potencia desarrollada.

Sin embargo, se trató de decisiones aceptadas por los fabricantes en la primavera de 2025. El consenso fue mantener el sistema lo más sencillo posible, aunque el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, ha afirmado que habría estado dispuesto a hacer los parámetros algo más complejos.

Esto podría haber implicado otras partes de la unidad de potencia, así como la clasificación del campeonato, para reflejar mejor la situación real —algo que incluso Mercedes estaba dispuesta a estudiar—. Sin embargo, no se optó por seguir ese camino.

Esto significa que los equipos no pueden quejarse públicamente del diseño del sistema, aunque la situación actual plantea dudas más amplias sobre si el sistema ADUO requiere un replanteamiento a largo plazo. Ya que en lugar de servir como red de seguridad para los fabricantes con un déficit considerable, se ha convertido en uno de los mayores campos de batalla políticos del paddock.