La FIA declara "alerta por calor" en el GP de Austria 2026 de la F1

La FIA, organismo rector de la Fórmula 1, ha declarado una alerta por calor para el Gran Premio de Austria de este fin de semana, y ha animado a los pilotos a llevar chalecos refrigerantes o a añadir lastre a sus monoplazas si deciden no llevar el chaleco.

Europa continental se ha visto azotada por su primera gran ola de calor del verano, y Austria es uno de los varios países que han batido récords de temperatura en junio.

Dado que se espera que las temperaturas en el Red Bull Ring ronden los 30 ºC este fin de semana, las previsiones han activado el protocolo de riesgo por calor de la FIA, que establece procedimientos extra de refrigeración para los pilotos.

"De acuerdo con el artículo B1.5.10 del Reglamento de la FIA de Fórmula 1, tras haber recibido una previsión del servicio meteorológico oficial que indica que el índice de calor superará los 31 °C en algún momento durante el fin de semana de carreras de esta prueba, se declara una alerta por riesgo de calor", ha confirmado la FIA.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Según el servicio meteorológico de la FIA, se espera que las temperaturas superen el umbral de los 31 °C tanto el sábado como el domingo.

Durante la tercera sesión de entrenamientos libres (FP3) y la clasificación, las previsiones apuntan a temperaturas de 32 ºC, mientras que se esperan 33 °C para el inicio de la carrera, previsto para las 15:00 horas locales (y de España) de este domingo.

Los pilotos podrán elegir ahora entre llevar un chaleco refrigerante o llevar los 0,5 kg de lastre correspondientes en sus monoplazas.

La FIA llevaba tiempo planeando hacer obligatorio el uso de los chalecos refrigerantes para los pilotos, pero tras las críticas de algunos de ellos por cuestiones de comodidad y eficacia, el dispositivo sigue siendo opcional en estos momentos.