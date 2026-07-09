Completado el bautizo del Madring con Ferrari: un test inteligente para todos

El Madring ha terminado de cobrar vida este jueves con el primer test de su historia por parte de un Fórmula 1. Ha sido el honor para Ferrari, que de paso ha aprovechado para aprender de una pista que se estrena este año en el calendario y que hasta ahora solo se había recorrido en otro tipo de medios de transporte (de hecho Motorsport.com hizo el recorrido en autobús).

Y si Carlos Sainz fue el primer piloto en tener el honor de rodar en el Madring con un GT, los pilotos titulares de Ferrari han tenido el privilegio de estrenarlo con un F1, concretamente con el actual, el de 2026. Pasadas las 10:30h de la mañana, Charles Leclerc ha sido el primero en estrenarse, haciendo los primeros metros de una jornada filming day que solo permitía 200 kilómetros máximos (18 vueltas) a la pista madrileña, de 5,416 kilómetros de longitud.

El monegasco dejó a su paso nube de polvo blanco antes de incorporarse al llamado "Fast Lane" de boxes, el único tramo del pitlane que ya había sido limpiado, mientras el resto se iba despejando poco a poco.

Algunas de las vueltas fueron con un coche delante, abierto en la parte trasera para grabarle, como es habitual en ese tipo de jornadas promocionales. Y por la tarde, fue el turno de Lewis Hamilton, que hizo su parte de un test que acabó sobre las 17:00h, y que, por cierto, fue (como ordena el reglamento) con neumáticos Pirelli demostración.

Y pese a ese tipo de neumáticos que no son los que se usan en el campeonato del mundo, esta jornada fue realmente un movimiento inteligente de Ferrari. Mientras algunos clamaban a los cuatro vientos asegurando que Madrid había pagado a Ferrari por hacer allí el filming day, en realidad fue la Scudería la que solicitó hacerlo, gastando así uno de los dos días promocionales que tiene cada equipo por temporada.

Ferrari ha encontrado una zona gris en las reglas, que no prohíben realizar un filming day con un coche actual en una pista nueva del calendario de Fórmula 1. Porque aunque el reglamento deportivo de la F1 establece en el artículo B11.3.5 que no se pueden realizar test en una pista "si en ese circuito no se celebró una carrera del campeonato en el año inmediatamente anterior al año del campeonato", esas restricciones solo se aplican a los test TPC, es decir, a los test con coches de Fórmula 1 más antiguos. En los filming days, cuya organización está regulada en el artículo B11.6, no existe en cambio dicha limitación.

¿Y cómo pudo aprovechar Ferrari este test? Aunque son con velocidades comedidas y con neumáticos, como se ha señalado, experimentales, los pilotos pueden familiarizarse con las trazadas ideales de un trazado en el que nadie ha rodado antes (más allá de Carlos Sainz con un GT), y a su vez los ingenieros del equipo pueden recopilar datos de telemetría importantes para la puesta a punto y el desarrollo de las estrategias óptimas en la gestión electrónica.

Además, los datos sobre la rugosidad y el agarre del asfalto, que es nuevo y es exactamente en el que se va a competir en septiembre, también son valiosos para actualizar el modelo de pista en el simulador. Especialmente en instalaciones nuevas, la información disponible suele ser muy imprecisa.

Por su parte, para los organizadores, fue la oportunidad perfecta para comprobar que todo estaba bien en el asfalto (¿recuerdan cómo fue el estreno, por ejemplo, de Las Vegas? solo una palabra: alcantarilla), en los muros protectores, en los boxes y en los procedimientos, ya que se simuló una bandera roja.

El próximo fin de semana, todos querrán saber qué les ha parecido a Charles Leclerc y Lewis Hamilton el Madring. Y no solo los medios...

Ferrari SF-26, filming day en el Madring