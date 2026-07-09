Mercedes F1 investiga el problema de velocidad punta de Russell en Silverstone

El jefe de equipo Mercedes, Toto Wolff, dice que la escudería de Brackley está investigando el problema de velocidad punta que lastró a George Russell en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña.

El inglés se clasificó a casi cuatro décimas de su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, en Silverstone, perdiendo la mayor parte de ese tiempo en la recta del Hangar, ya que el italiano fue, de media, alrededor de 6km/h más rápido.

Ambos pilotos de Mercedes parecieron usar técnicas similares de recuperación de energía en la sección precedente de Maggotts-Becketts, así que la telemetría no apuntaba a una diferencia evidente ahí. El déficit de velocidad punta también fue evidente en la clasificación al sprint, aunque en menor medida, mientras que en la carrera la diferencia también fue mucho menor, alrededor de 3 a 4 km/h.

Hablando después de la carrera, Wolff dijo que el equipo tendría que llevar a cabo una investigación más profunda del problema, ya que no había ninguna diferencia aparente a nivel de motor.

"Tuvo un problema en recta todo el fin de semana", explicó Wolff. "No pudimos ver nada en la potencia del motor. Debió de deberse a algún tipo de situación mecánica, ya fuera un rebufo o alguna otra cosa. Pero, sin duda, los datos confirmaron que estaba por debajo, pero siendo muy difícil de identificar. El problema fue mucho mejor [durante la carrera]. Ya no vimos eso. Pero, no obstante, es algo que tenemos que entender".

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Hablando después de la clasificación del sábado, Russell dijo: "Todo este fin de semana hemos estado teniendo problemas con la velocidad en recta, no sabemos por qué. En comparación con todos los demás coches Mercedes, perdemos 6km/h en el último sector, 3km/h en el sector intermedio, perdemos un par de décimas por vuelta comparado con todos los demás coches Mercedes, así que realmente no sé por qué es".

"El equipo está trabajando muchísimo para intentar entenderlo. Esta mañana pensamos que habíamos encontrado el problema porque estaba ahí ayer [el viernes], pero no era el problema, así que eso no facilita las cosas. Si pierdes 5km/h en la recta, sabes que no puedes luchar".

El domingo por la noche, después de que Russell lograra recuperarse de una parada extra en boxes por un pinchazo lento para terminar segundo por detrás de Charles Leclerc, el británico admitió que su propio rendimiento también necesitaba subir para desafiar al líder del campeonato, Antonelli.

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"La sensación era buena, pero los tiempos por vuelta eran lentos. Y como dije, hubo cosas fuera de mi control que contribuyeron mucho a eso, y cosas bajo mi control", dijo Russell, que llegará al GP de Bélgica de la próxima semana a 25 puntos de Antonelli. "Sigo teniendo dificultades para entender este coche. Probablemente aún me iré de este fin de semana, aunque extremadamente agradecido por subir al podio, menos satisfecho de lo que probablemente estaba en Canadá, cuando abandoné siendo líder".

"Si quiero luchar por el campeonato, las actuaciones tienen que ser mejores. Tengo que ser mejor. Tengo que trabajar mejor con mi equipo. Tenemos que maximizarlo todo. Ahora tenemos una lucha apretada con Ferrari, así que no somos solo Kimi y yo, Lewis Hamilton sigue muy cerca. Hay que mejorarlo", cerró.