Qué aprendimos de nuestra visita al nuevo circuito Madring de F1

Haciendo gala del ambicioso plan que promete cumplir los objetivos de la F1 de ofrecer una carrera entretenida, accesible y sostenible en ciudades de destino, Madrid se ganó el derecho de tomar el relevo de España como sede del Gran Premio de España por un periodo de 10 años, celebrado en el recinto ferial de IFEMA junto al aeropuerto internacional de Barajas.

A menos de tres meses para el debut en F1 del llamado Madring, 45 años después de que la capital española albergara por última vez una carrera de F1 en el circuito del Jarama, los organizadores del circuito abrieron sus puertas para una glamourosa ceremonia de inauguración, con la presencia de autoridades regionales y del embajador de la carrera Carlos Sainz.

El evento también fue una oportunidad para que algunos medios curiosearan por la obra de 5,4 km y tuvieran una primera muestra de lo que vivirán los 22 pilotos de la F1 en septiembre. Con casco y chaleco reflectante, nos conducen a un autobús para explorar el recinto más nuevo de la F1, un bienvenido respiro del abrasador calor madrileño en una sofocante tarde.

Lo que entendieron los organizadores es que cualquier circuito de F1 necesita tener un elemento distintivo. En Madrid eso llega en forma de la espectacular Monumental, una curva peraltada con la inclinación máxima permitida del 24%. La curva de 550 metros es mucho más larga que la última curva de Zandvoort, ya que traza un arco de 270 grados alrededor del extremo norte del circuito, construido específicamente para ello.

Madring Foto de: Filip Cleeren

La aceleración a fondo ya parecía suficientemente impresionante en vídeos y renders, pero verla de cerca realmente pone las cosas en perspectiva. Lo que no es, es una curva de gradiente constante y elevación constante como cabría esperar de una típica curva tipo óvalo hecha con molde. En cambio, es una curva que cambia constantemente en un plano 3D, abriéndose gradualmente antes de atravesar un cambio de elevación significativo. La salida es cuesta arriba y, por tanto, a ciegas para los pilotos (perfecto para acuñar el famoso dicho de 'De Madrid al cielo'). No va a haber ninguna curva en la F1 como esta.

"Probablemente necesite un simulador para darles sensaciones y detalles exactos de cómo se sentirá, pero ya puedo decirles que parece impresionante, porque vamos a entrar en esa curva ya a una velocidad muy alta, alrededor de 280 km/h", dijo Sainz. "Mi sensación es que la curva va a ser a fondo y que va a crear una oportunidad de adelantamiento en la siguiente izquierda cerrada. El peralte te permitirá quizá colocar el coche más arriba o más abajo si quieres aire limpio, pero si te mantienes pegado generarás bastante rebufo".

Sainz se mostró satisfecho de que los organizadores, liderados por el exrepresentante de Fernando Alonso, Luis Garcia Abad, encargaran un circuito que resultara atractivo para los pilotos. "Lo que le pedí al director del circuito de Madrid fue hacer un circuito con carácter, con carisma", dijo Sainz, que también tendrá su propia grada en el evento. "Y no caer en la trampa de hacer circuitos, no voy a dar nombres, en los que los pilotos no hayan contribuido demasiado."

El piloto de Williams, Carlos Sainz, es el embajador del evento. "Lo que le pedí al director del circuito de Madrid fue que creara un circuito con carácter, con carisma". Foto: Madrid Grand Prix

Los organizadores han apostado fuertemente por La Monumental como sello distintivo del trazado, encargando a la oficina Pininfarina diseñar los trofeos con la elegante forma del peralte, y también aparece en el cartel oficial del evento, que fue revelado este martes.

El Madring, combinando lo mejor de ambos mundos

Más allá de su peralte, lo que resulta evidente es que la sección construida específicamente, que representa 2,2 km del trazado total, es rápida. Construida sobre un terreno árido que antes se usaba para festivales, los diseñadores han aprovechado el espacio para abrir la pista y dar a los modernos coches de F1 algo de margen para estirar las piernas.

Cuando volvemos a bajar del autobús, lo que será una fan zone adyacente a la sección Monumental sigue siendo actualmente un arenal, utilizado por vehículos de obra, pero los organizadores insisten en que esa zona en particular es la que menos tiempo requiere para construirse antes del evento de septiembre.

Los dos pasos elevados de la autopista separan la arena norte del propio recinto ferial de IFEMA, que también incluye la recta de salida-meta y los edificios del paddock. Aquí la pista adquiere una vibra más familiar de circuito urbano con curvas de 90 grados y poca escapatoria, pero una larga recta entre las curvas 3 y 5 debería generar posibles oportunidades de adelantamiento hacia la cerrada chicana que sigue.

Inauguración del Madring Foto: Madrid Grand Prix

No es la parte más inspiradora del circuito, ni tampoco la más bonita, ya que los coches pasan entre los numerosos pabellones de hormigón, por lo que habrá que tener cierto cuidado para que el sector final resulte más atractivo en la retransmisión.

Con el asfalto ya colocado, los mayores esfuerzos se centran ahora en construir el edificio de boxes, algo que está ocurriendo durante toda nuestra visita, así como en levantar las gradas que deberían albergar a unas 98.000 personas de la capacidad total de 110.000.

Lejos de la multitud del Madring

Debido a sus dos partes claramente diferentes, el diseño del circuito inevitablemente se siente un poco inconexo, pero eso no tiene por qué ser algo malo. El Madring intenta combinar lo mejor de ambos mundos: el desafío de alta velocidad y alta carga aerodinámica de un circuito tradicional y la facilidad de acceso y otras comodidades propias de un circuito urbano.

"Nunca he visto un circuito que tenga una sensación urbana y luego de repente pasas por una cresta y se abre a una zona enorme, abierta y más fluida. La combinación de ambas cosas hace que el circuito sea emocionante", dijo Sainz.

Por cuestiones logísticas, la pista se dividirá físicamente en dos partes para los espectadores, con la mayoría de las gradas en la parte abierta del "circuito permanente", mientras que habrá un mayor énfasis en los hospitalities alrededor de la recta principal.

"Es una experiencia más tradicional en el norte y una experiencia más VIP en el sur", dijo el COO de IFEMA, Carlos Jimenez, cuando Motorsport.com le preguntó por la singular división del circuito. "En términos de asistencia, algo más del 60% estará en el norte, con enormes fan zones y mucho espacio para crear entretenimiento, y menos del 40% en el sur, incluyendo el Paddock Club y otras áreas de hospitalidad."

La secuencia inicial de curvas de Madring es una chicane cerrada de izquierda a derecha. Foto de: Filip Cleeren

Uno de los puntos de venta únicos de Madrid, especialmente en comparación con Barcelona y otros circuitos europeos tradicionales, es que el evento está concebido desde cero en torno al transporte público. La zona norte de Valdebebas estará conectada por trenes de cercanías, mientras que la principal zona del paddock tiene una estación de metro a la puerta. "Ambas son líneas muy rápidas con muy pocas paradas porque fueron diseñadas para conectar el aeropuerto con el centro de la ciudad", dijo Jimenez. "La conexión, la experiencia para que los aficionados lleguen al circuito, creemos que va a marcar la diferencia. La contrapartida es que tienes que crear una buena experiencia dentro para que los aficionados pasen el mayor tiempo posible en el gran premio en lugar de irse al centro de la ciudad."

"Lo primero que hicimos fue organizar una encuesta", dijo el director del evento, Abad, a Motorsport.com. "¿Qué buscan nuestros clientes, nuestros aficionados? Buscan una experiencia con seguridad, con el acceso adecuado, sin atascos, una ciudad agradable, buen tiempo. Así que hemos ido respondiendo a todas estas cuestiones y ofrecemos la experiencia Madrid".

"Hemos estado construyendo un circuito de carreras en la ciudad, pero no es un circuito urbano. No es Singapur, es algo diferente. En términos de rendimiento, es un circuito muy rápido con curvas de alta velocidad. Es bastante exigente en términos de pilotaje y rendimiento."

"Habrá muchas lecciones del primer año"

El camino del Madring no ha sido sencillo, lastrado por varios retrasos especialemente afectados por la meteorología (un año con muchas lluvias) y acciones legales de grupos de vecinos. Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, y otras autoridades observan cómo se iza una enorme bandera española junto a la curva 3, todavía se pueden oír algunos silbidos de una docena de manifestantes reunidos al otro lado de la valla con carteles de 'Stop Formula 1'.

Cuando Motorsport.com le preguntó qué debe demostrar la carrera a los vecinos cansados para convencerlos de que aporta más valor del que resta, Abad respondió: "Es una pregunta importante. Estamos construyendo un circuito con unas 14 horas de actividad al año. Eso es un pequeño sacrificio, y uno se da cuenta de que el valor inmobiliario a nuestro alrededor está aumentando mucho. Están abriendo nuevos hoteles. Pero al final, lo bueno de nuestro mundo es que todo el mundo es libre de decir [lo que quiera] y luchar por aquello en lo que cree. Y nosotros estamos haciendo lo mismo."

La mitad del circuito de Madrid está construida sobre una extensa parcela de terreno, lo que da a los organizadores libertad para diseñar curvas más rápidas y grandes zonas para los aficionados. Foto: Filip Cleeren

La historia reciente de otras carreras nuevas en el calendario sugiere que sin duda habrá desafíos y contratiempos en el primer año. Aquí es donde la trayectoria de IFEMA como organizador de eventos durante todo el año, con más de 100 grandes eventos anuales, resultará inestimable. Pero el COO Jimenez no se hace ilusiones de que su equipo vaya a acertar con todo a la primera.

"Obviamente, queremos ofrecer la mejor experiencia posible, pero habrá muchas lecciones que aprender del primer al segundo año", reconoció. "Pasa en todas partes, y nosotros no vamos a ser una excepción. Lo sabemos. Somos sinceros y tratamos de ser humildes. Pero también sabemos que esa es nuestra fortaleza".

"Lo que hemos intentado es hacer que todos, incluyéndome a mí, entiendan cómo se lleva este evento, porque es muy particular. Pero si vas a varios grandes premios, reconoces rápidamente patrones repetidos, cosas que un promotor hace muy bien y las cosas que hay que mejorar. Así que creo que vamos a ofrecer una buena experiencia, incluso en el primer año."

El Madring utiliza la superficie de 200.000 m2 de IFEMA y sus 13 pabellones. Foto de: Filip Cleeren