Antonelli confirma por qué es la nueva joya de la F1: ¿potencial campeón del mundo?

¿Qué es la vida, sino una serie de acciones y consecuencias?

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Como humanos, tomamos miles de decisiones cada segundo: algunas de forma deliberada, la mayoría de manera subconsciente. Si las pensamos como lanzamientos irreversibles de una moneda, el camino continúa así: "cara" abre una vía hacia un determinado abanico de decisiones posteriores, "cruz" hacia otro, y las consecuencias derivadas conducen a otra ronda de comportamientos conscientes e impulsivos. Y así continúa el camino.

Pongamos un ejemplo real: Andrea Kimi Antonelli en la salida de las dos carreras en China. Había una pequeña diferencia en su posición de salida en primera fila, estando ocho metros más atrás en la carrera sprint respecto a su posición de pole en el gran premio, pero fue la manera en que gestionó la arrancada desde la línea lo que demostró la naturaleza de acción y consecuencia de una carrera de Fórmula 1. En la carrera del sábado, la salida fue mala. Las consecuencias fueron las siguientes: cayó en el pelotón, trató de recuperar terreno, golpeó a Isack Hadjar, recibió una penalización de 10 segundos y finalmente terminó quinto.

El domingo, Antonelli logró su mejor salida hasta ahora en 2026; aunque quedó por detrás de los Ferrari, ya que el pequeño turbo seguía ofreciendo una enorme potencia a bajas revoluciones, el italiano mantuvo la calma para contener a Charles Leclerc y después completó un adelantamiento exitoso sobre Lewis Hamilton al final de la segunda vuelta para recuperar el liderato.

Un liderato que no volvería a perder, convirtiéndose en el segundo ganador más joven de la historia de la Fórmula 1. La salida limpia ofreció consecuencias positivas más adelante, todas contribuyendo en gran medida al primer triunfo de Antonelli; el dúo de Ferrari no representó un problema real durante el resto de la carrera, sirviendo simplemente como obstáculo para retrasar el progreso de George Russell y como escenario de un emocionante duelo rueda a rueda.

Dicho esto, Antonelli no consideró que fuera una salida completamente perfecta y cree que podría haber gestionado mejor el ataque exterior de Lewis Hamilton si no hubiera estado tan comprometido con la línea interior.

"La salida sigue siendo nuestro punto débil y, para ser sincero, no salí con mucha confianza porque mis dos salidas anteriores fueron realmente malas", analizó Antonelli. "Así que no sabía qué esperar. Pero obviamente cubrí demasiado el interior y dejé demasiado espacio por fuera".

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Aun así, su elección de trazada le permitió mantener a Leclerc controlado en la curva 3, abrir la trayectoria para la curva 4 y quedarse con el interior para las siguientes curvas. A veces se gana, a veces se pierde… y Hamilton fue neutralizado rápidamente en cualquier caso.

Antonelli comenzó a abrir hueco respecto al trío Hamilton-Leclerc-Russell cuando el Aston Martin de Lance Stroll se detuvo, con un presunto problema de batería como causa de la parada del canadiense en la curva 2.

Con la aparición del coche de seguridad, era lógico que los pilotos de cabeza aprovecharan la oportunidad para entrar en boxes desde el neumático medio; el graining había sido un problema durante todo el fin de semana con el compuesto más blando, así que aprovechar una parada barata con el safety car era la forma más rápida de montar el duro. Esto fue menos favorable para Franco Colapinto y Esteban Ocon, que habían hecho salidas brillantes y se habían situado en el top 10 con el neumático duro; ambos se quedaron en pista, separando a Antonelli de sus perseguidores en la resalida.

"[La velocidad pura] no se puede aprender. Todo lo demás se puede aprender. Y él la tiene, no hay muchos que la tengan", Toto Wolff.

Russell, que había adelantado a los dos Ferrari en las primeras 10 vueltas, no logró calentar sus neumáticos tan rápido como Hamilton; el siete veces campeón superó al piloto de Mercedes y luego a Ocon y Colapinto en poco tiempo. Parecía que a los Mercedes les costaba más meter temperatura en el compuesto duro, pero como Antonelli tenía delante a un Alpine y un Haas haciendo de tapón, eso le dio un par de vueltas para prepararse.

Justo cuando Hamilton se había colocado a medio segundo de Antonelli, el Mercedes ya estaba en la ventana adecuada con los neumáticos; el joven nacido en Bolonia marcó un 1:36.6 —la vuelta rápida de la carrera en ese momento— para volver a abrir distancia. La diferencia pronto se mantuvo por encima de un segundo, pero permaneció así durante unas siete vueltas hasta que los Ferrari comenzaron a luchar entre sí.

Leclerc, decidido a intentar hacerse con la segunda posición y aumentar sus opciones de lograr otro podio, empezó a presionar a Hamilton. Así comenzó un espectacular duelo entre los dos Cavallino Rampante, y Leclerc finalmente se hizo con la segunda posición en la vuelta 25, aunque la batalla interna ofreció a Russell la oportunidad de aprovechar. Cuando Leclerc completó su primer adelantamiento sobre Hamilton, Antonelli ya tenía más de cuatro segundos de ventaja; cuando Russell hizo su propio movimiento tres vueltas después, la diferencia con el líder ya era de casi siete segundos.

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Cuando Russell alcanzó la segunda posición al inicio de la vuelta 30, Antonelli tenía una ventaja de 7,5 segundos. Consciente de que su compañero intentaría recortarla, el poleman más joven de la historia de la F1 amplió el margen hasta ocho segundos antes de que Russell empezara a reducir la distancia. En ese momento, los Ferrari habían quedado relegados a su propia lucha interna, ya que los dos SF-26 sufrían algo más con la degradación que los Mercedes y no podían seguir su ritmo. La segunda fase de la carrera expuso algunas de las debilidades de Ferrari frente a Mercedes, con un déficit de entre 0,7 y 0,8 segundos por vuelta, quizá amplificado por su batalla interna.

No fue como en Melbourne, donde Leclerc y Russell rodaron prácticamente al mismo ritmo; a partir de la vuelta 40, los Mercedes giraban consistentemente en el 1:35 alto, mientras que los Ferrari se movían en el 1:36 medio y no podían seguirles.

Aunque Russell redujo la diferencia con Antonelli a unos seis segundos, parte de ello se debió al tráfico; Antonelli tuvo que doblar a los Cadillac que luchaban al fondo del pelotón, y la diferencia volvió a ampliarse cuando Russell se encontró con Valtteri Bottas y Sergio Pérez peleando por poco más que el orgullo.

Con Russell lo suficientemente lejos, a Antonelli solo le quedaba derrotar al jefe final: él mismo. A poco más de tres vueltas del final, quizá empezó a aparecer una pequeña pérdida de concentración, algo poco recomendable con unos neumáticos ya muy castigados y afectados por una banda de marbles en el interior. Bloqueó ruedas en la curva 14 y se fue a la escapatoria, pero se recompuso y regresó a pista tras perder un par de segundos respecto a su compañero.

La influencia casi "yoda" del ingeniero Pete Bonnington sonó por radio para mantener la calma de su joven piloto. "Tres vueltas para el final, tráelo a casa", le indicó Bonnington, utilizando su experiencia ganando grandes premios con Lewis Hamilton para elegir el tono y las palabras adecuadas. Reenfocado, Antonelli volvió a aumentar ligeramente el margen y selló la victoria por primera vez en su carrera en F1.

"Hay muchísimo que he aprendido, pero lo primero es no relajarse demasiado, porque hoy salió bien, pero podría haber sido peor", dijo Antonelli sobre su pequeño error final. "Siempre hay que mantenerse concentrado y enfocado, porque hoy al final abrí la puerta a los errores y el error llegó. Solo tengo que asegurarme de que no vuelva a ocurrir".

Con solo cuatro puntos separando ahora a los dos Mercedes, el entusiasmo sobre la posible presencia de Antonelli en la lucha por el título podría empezar a crecer, algo que Toto Wolff quiere frenar… aunque eso no le impidió deshacerse en elogios hacia el ganador del Gran Premio de China.

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Por supuesto, todo esto debe contextualizarse con la llegada de Antonelli a la F1 y su rapidísimo ascenso en las categorías inferiores, donde ganó prácticamente todo lo que se le puso por delante. La Fórmula 2 fue un reto mucho más complicado, agravado por el bajón de rendimiento de Prema con la llegada de los actuales coches, mientras que su aparición en los FP1 de Monza fue tan emocionante como famosa por su accidente en la segunda vuelta.

Aquella vuelta en Monza demostró dos cosas: que Antonelli tenía inmediatamente la velocidad necesaria para afrontar las exigencias de la F1, pero que necesitaba guía para pulir sus aristas. Ese fue un punto que Wolff recordó, refiriéndose con sarcasmo a las sugerencias en torno a 2024 de que Antonelli debería haber sido cedido a un equipo de la parte baja de la parrilla tras esa sesión. Eso no significa que no lo consideraran, y es sabido que Williams rechazó una consulta mientras perseguía el fichaje de Carlos Sainz para 2025, pero parece que la fe de Mercedes en su protegido ha sido justificada.

"Si das muchas vueltas en cualquier categoría, en karting o en fórmulas junior, llegarás a cierto nivel, pero nunca puedes aprender la velocidad pura", explicó Wolff. "Y eso se ve inmediatamente en cualquier categoría. Haz que llueva y verás a un chico rápido en karting. Alguien capaz de ir rápido desde el primer momento. No necesita muchas vueltas para hacerlo".

"Hay muchísimo que he aprendido, pero lo primero es no relajarse demasiado. Hoy salió bien, pero podría haber sido peor", reconoció Antonelli sobre su bloqueo en las últimas vueltas.

"Esas son cosas que no se pueden aprender. Todo lo demás sí. Y él lo tiene, no hay muchos que lo tengan. Puedes ganar un gran premio sin tenerlo. Incluso quizá luchar por un campeonato del mundo si las circunstancias te favorecen con un buen coche".

"Pero para convertirse en un gran campeón, eso es necesario. Dicho esto, no basta para ser un gran campeón. Hace falta madurez, personalidad. Necesita humildad, inteligencia, empatía con el equipo. Hay como 20 factores que importan para convertirse en un gran campeón del mundo. Pero el único que no se puede aprender, él lo tiene".

China mostró la dualidad de Antonelli: aunque todavía propenso a cometer algún error ocasional, ha demostrado su clase y su capacidad para liderar. Pero no olvidemos que solo tiene 19 años y que su viaje en la Fórmula 1 acaba de empezar… y quizá sea prematuro cargar sobre sus hombros el peso de una lucha por el campeonato.

Fittingly, Mercedes past and future shared the spoils together as Hamilton flanked Antonelli on the podium Photo by: Yong Teck Lim / LAT Images via Getty Images