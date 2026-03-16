Qué era la aleta del Halo que desapareció del F1 de Ferrari en China

Ferrari, bajo la dirección técnica de Loic Serra, parece un equipo que no tiene ningún miedo a explorar las zonas grises del reglamento técnico. El director técnico francés parece haber retomado un concepto que Sergio Marchionne ya había puesto de relieve al comienzo de su presidencia en Maranello.

Según el directivo transalpino, había que explorar todas las 'zonas grises' del reglamento técnico de la Fórmula 1, como parte integrante de la competición y la innovación. Su visión se basaba en la idea de que el Gran Circo debía ser un terreno de libre desafío tecnológico, más que un conjunto de reglas rígidas que nivelan el rendimiento a la baja. "De cien soluciones al límite —decía a sus técnicos—, algunas podrán ser prohibidas, pero las demás permanecerían en el monoplaza".

En el GP de China, la Scuderia estrenó, además del alerón trasero abatible, una curiosa aletilla montada en el montante delantero del Halo. Apareció en los únicos entrenamientos libres del fin de semana, y luego se utilizó en la qualy sprint y en la carrera corta, pero desapareció para la sesión cronometrada del sábado. Por lo tanto, no se vio, obviamente, en la carrera del domingo.

Los colegas de 'The Race' han afirmado que fue la FIA quien planteó dudas sobre su legalidad, a pesar de que los comisarios técnicos de Jo Bauer le habían dado el visto bueno en la verificación técnica. Lo que habría alarmado al equipo del Cavallino Rampante, en cambio, habría sido la denuncia de un equipo rival, que habría amenazado con presentar una reclamación oficial al final de la carrera.

Ferrari SF-26: aquí está el parabrisas que desapareció tras la carrera sprint

La solución se había concebido para desplazar los flujos de aire hacia arriba, a una zona del habitáculo que puede verse perturbada. Se retiró antes de la clasificación del sábado por la tarde, con la convicción de que, en cualquier caso, habría contribuido a una mejora cuantificable solo en unas pocas centésimas, y no valía la pena poner en riesgo un tercer y cuarto puesto en Shanghái para defender una solución cuanto menos dudosa.

Al observar con más atención la pequeña novedad, se puede apreciar que la pieza no está fabricada en metal, como podría parecer por los reflejos de la luz, sino en plástico. Y el motivo de su uso podría ser, por tanto, el del 'windscreen', el pequeño parabrisas que a menudo se ve en los F1, ya que no podía ser un elemento del Halo...