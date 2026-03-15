Ganadores y perdedores del espectacular GP de China de F1

Ganador: Kimi Antonelli (y su jefe)

La división de pantalla en una realización televisiva para mostrar a los seres queridos es algo que no me gusta mucho, pero haremos una feliz excepción con Marco, el padre de Andrea Kimi Antonelli, quien ha dedicado una parte importante de su vida a la carrera deportiva de su hijo.

Marco Antonelli debió de pasar un mal trago durante las últimas vueltas y, afortunadamente, salió ileso del accidente de su hijo en la horquilla. La recompensa por su entereza fue un emotivo abrazo con el ganador de la carrera.

En el segundo fin de semana en el que Mercedes le ha proporcionado un coche con potencial para el campeonato, Kimi Antonelli ha conseguido vencer, justificando la fe que Toto Wolff depositó en él al ascenderlo a un asiento en la F1 como piloto titular al menos un año antes de lo previsto, tras una temporada de debut con altibajos. El dirigente austriaco estaba deseando restregarlo después, y con razón.

Las lágrimas del adolescente Antonelli fueron un regalo para la vista, con su predecesor, Lewis Hamilton, acompañándole en el podio para pasarle el testigo.

Kimi Antonelli ha devuelto la confianza de Toto Wolff como heredero a largo plazo de Lewis Hamilton en Mercedes. Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

Perdedor: McLaren sufre un comienzo catastrófico en la defensa del título

McLaren solo ha conseguido que un coche llegue a la salida de los dos primeros grandes premios de 2026, lo cual es sencillamente catastrófico. A lo largo de sus tres problemas —primero la vuelta de reconocimiento fallida de Oscar Piastri en Melbourne, y ahora dos fallos eléctricos distintos en la unidad de potencia, tanto para el australiano como para Lando Norris—, la única constante es que están sufriendo con su suministro de unidades de potencia de Mercedes.

En un contexto en el que los equipos clientes luchan por conseguir el mismo despliegue energético que las escuderías de fábrica, esto supone un problema, y una investigación en Mercedes HPP, en Brixworth, tendrá que revelar ahora si hay un problema con sus motores, o con la forma en que el equipo los ha gestionado.

En cualquier caso, el doble problema supone un enorme revés para los de Woking justo cuando parecían haber sacado más rendimiento del despliegue de la batería en Shanghái, en un circuito menos exigente para la recuperación de energía.

McLaren mostró signos de mejora, pero estos se vieron frustrados por problemas de fiabilidad. Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

Ganadores: Oliver Bearman y Haas arrancan como un cohete

Tras una mención honorífica la semana pasada, Ollie Bearman se lleva ahora todo el mérito por otro gran premio excelentemente gestionado, en el que se impuso en una reñida batalla en el pelotón, con su compañero de equipo Esteban Ocon, los dos coches de Alpine y un elenco rotativo de pilotos de Red Bull.

El joven inglés tuvo suerte de evitar lo que él mismo calificó como un choque "monstruoso", cuando Isack Hadjar estaba delante de él, antes de despejar el tráfico y encadenar 40 vueltas rápidas para hacerse con un merecido quinto puesto.

Esto significa que Haas F1 ocupa ahora el cuarto puesto en la clasificación de constructores, a un punto de McLaren y cinco por delante de Red Bull: un comienzo de oro para la intensa batalla en la zona media de la F1 2026.

Perdedor: Red Bull necesita grandes mejoras

Red Bull ha tenido bastantes fines de semana horribles en los últimos años; me viene a la mente el Gran Premio de Hungría de la campaña pasada. Pero rara vez se ha visto un coche de Milton Keynes tan abiertamente hostil con su piloto, ya que Max Verstappen sufrió desesperadamente por llevar el monoplaza al octavo puesto en la parrilla, justo por delante de Hadjar.

Todo fue en vano, ya que otra pésima salida relegó al neerlandés a la cola del pelotón, tras lo cual se embarcó en una fuerte remontada dadas las circunstancias, y a pesar de la mala gestión de los neumáticos del RB22. Un problema de refrigeración en el sistema de recuperación de energía acabó entonces, prematuramente, con su tarde.

Cuando se le preguntó a Hadjar, que escapó de ser embestido por Bearman, cuál sería el efecto de las carreras canceladas en abril en Bahréin y Arabia Saudí, su respuesta fue: "Menos puntos perdidos [respecto a] todos los demás". De los cuatro equipos punteros, Red Bull es el que más necesita un gran paquete de mejoras, y lo ideal sería que llegara ya en Miami.

Ganador: Lewis Hamilton parece rejuvenecido

Lewis Hamilton por fin está disfrutando de su fichaje por Ferrari. Foto de: Dom Gibbons / Fórmula 1 vía Getty Images

Hoy es el Día de la Madre en el Reino Unido, y qué mejor ocasión para que Hamilton consiga por fin un podio en carrera larga con Ferrari, algo que llevaba mucho tiempo esperando, con su madre presente. El heptacampeón está a pleno rendimiento, y eso se nota en todo lo que hace, desde la forma en que interactúa con el equipo y los medios de comunicación hasta la manera en que atacó a Antonelli en la salida, y luego compitió con su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Hamilton respira aliviado porque esta nueva generación de coches le va mucho mejor, y habría que tener muy mala voluntad para no alegrarse de que un siete veces campeón del mundo haya recuperado su mojo. Al viejo perro aún le queda vida, por citar a su antiguo ingeniero de carrera, Pete Bonnington, y eso solo puede ser bueno tanto para Ferrari como para la F1.

Perdedor: Aston Martin muestra pocos signos de mejora

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Lars Baron / Getty Images

Cuando Cadillac se incorporó a la F1, su objetivo inicial era dar una imagen respetable, aunque eso significara correr en solitario durante su campaña de debut. Con el mayor de los respetos, es probable que la undécima escudería del Gran Circo no esperara tener que competir desde el principio contra el aspirante a súperequipo de la F1, Aston Martin, lo cual pone de manifiesto la gravedad de los problemas de los de Silverstone.

Una semana no iba a cambiar el mundo para Fernando Alonso y Lance Stroll tras un duro arranque en Melbourne, pero hubo muy pocos indicios de progreso en China, ya que el canadiense se retiró pronto y el español tuvo que dejar de pilotar después de que las devastadoras vibraciones del motor lo sacudieran hasta destrozarlo.

Aston Martin y Honda se apresurarán a implementar soluciones más sólidas para evitar una vergüenza nacional en el territorio natal de esta última, Japón, dentro de dos semanas. Y por mucho que su patrocinador principal saudí, Aramco, pueda estar tambaleándose, quizá la cancelación de las pruebas de Sakhir y Yeda sea lo mejor para que el equipo tenga más tiempo de profundizar en sus problemas. Seamos realistas, los acontecimientos recientes demuestran que hay cosas mucho más importantes en la vida que una unidad de potencia que vibra.

Ganador: Alpine demuestra su potencial

Fue una carrera llena de acción para Franco Colapinto, que sumó su primer punto para Alpine. Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

A todas luces, Alpine no hizo un buen trabajo en Melbourne a la hora de sacar el máximo partido a sus unidades de potencia Mercedes, pero hubo circunstancias atenuantes en la primera carrera con este complicado reglamento, ya que no era el único equipo cliente en esa situación. En un circuito menos exigente para la gestión de la energía, la escudería de Enstone pudo mostrar mucho más su verdadero potencial y, con ello, demostrar por qué la decisión de dar por perdida la temporada 2025 no fue en vano.

Pierre Gasly tuvo que ceder el quinto puesto a Bearman, pero por lo demás no tuvo rival por el sexto tras una intensa batalla inicial. Mientras tanto, su compañero de equipo, Franco Colapinto, sumó su primer punto para Alpine a pesar de verse perjudicado al salir con neumáticos duros, lo que le dejó en una posición vulnerable tras la salida del coche de seguridad al principio de la prueba. Pero el argentino realizó su mejor actuación con los colores azul y rosa gracias a una sólida conducción defensiva, que le permitió sumar su primer punto en más de un año.

Perdedor: Williams va a la zaga en todos los frentes

Una parada de neumáticos medios, para montar duros, justo antes del coche de seguridad inicial le dio a Carlos Sainz la oportunidad de superar a pilotos como Colapinto, Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad para alcanzar el noveno puesto, pero, aparte de eso, este fin de semana en China ofreció poco que destacar para Williams.

Alex Albon ni siquiera llegó a tomar la salida de la carrera por un problema hidráulico, después de que el mejor resultado del equipo en ambas sesiones de clasificación fuera un 17º puesto. Sí, el FW48 tiene sobrepeso, pero también carece de carga aerodinámica y está resultando difícil de equilibrar y configurar correctamente. Si Aston Martin no hubiera tenido un rendimiento tan catastrófico, Williams habría sido la clara decepción de la campaña en este momento y tendrá que hacer todo lo posible para desarrollar el coche a mitad de curso, algo que no ha hecho en bastante tiempo (por elección propia).