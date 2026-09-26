Russell avisa a Antonelli tras Bakú: "Vuelvo a ser yo; el plan es ganar todas las carreras"

George Russell volvió a lo más alto del podio en Bakú y lo hizo mandando un mensaje bastante claro para lo que queda del Mundial de Fórmula 1 2026. El británico dominó buena parte de la carrera, sobrevivió a dos Safety Car, aguantó el ataque final de Max Verstappen y recortó 15 puntos a Andrea Kimi Antonelli. Su plan para las últimas carreras tampoco admite demasiadas interpretaciones: "Ganar todas".

"Es increíble volver al escalón más alto del podio", reconoció Russell nada más bajarse del Mercedes. "Quiero dar las gracias al equipo porque han seguido creyendo en mí durante los momentos difíciles y me han ayudado a salir de ellos. Estoy muy orgulloso de este fin de semana".

Durante buena parte de la carrera, la victoria pareció bajo control. Russell había salido desde la pole y, con un Mercedes claramente superior en ritmo, consiguió abrir margen en cabeza mientras sus rivales peleaban por detrás. Los Safety Car, sin embargo, fueron comprimiendo una carrera que hasta entonces parecía bastante sencilla.

"Durante la primera mitad todo parecía bastante tranquilo", explicó. "Pero después del reinicio, cuando vi a Max detrás, pensé que no iba a ser fácil". Y no lo fue.

Verstappen apretó al máximo en las últimas vueltas y ambos comenzaron a rodar a un ritmo que, según Russell, estaba muy por encima del resto del pelotón. "Nuestro ritmo era increíble. Los dos estábamos sacando casi un segundo por vuelta a todos los demás", destacó.

Russell casi pierde la victoria por un problema de turbo

Lo que parecía una victoria controlada estuvo a punto de escapársele literalmente en la línea de meta.

En las últimas curvas apareció una bandera amarilla y Russell levantó el pie. El problema llegó cuando volvió a acelerar.

"Cuando salió la bandera amarilla levanté y, cuando volví a pisar el acelerador, no tenía turbo", reveló. "Me quedé sin potencia y por eso Max estuvo tan cerca de adelantarme".

Verstappen cruzó la meta pegado al Mercedes, pero Russell consiguió conservar una victoria que habría resultado especialmente dolorosa perder después de haber controlado prácticamente todo el Gran Premio.

"Hubiera sido una verdadera pena", reconoció. "Pero, en general, ha sido un fin de semana increíble".

El propio Russell admitió que, sin las neutralizaciones, veía posible marcharse definitivamente del resto. "Sentía que estaba en camino de seguir aumentando la diferencia. He estado muy cómodo todo el fin de semana y espero que continúe así".

"El plan es ganar todas las carreras"

La victoria tiene además una importancia evidente para el campeonato. Antonelli consiguió remontar hasta la quinta posición, pero Russell le recortó 15 puntos y redujo la diferencia entre ambos compañeros de Mercedes.

Cuando le preguntaron cuál era ahora su plan para intentar atacar el liderato, Russell no necesitó demasiadas palabras. "Ganar todas las carreras. Ese es el plan", respondió.

Eso sí, el británico no quiso restar mérito a la temporada de Antonelli. "Mi compañero está haciendo una temporada increíble. Ha estado prácticamente impecable durante todo el año".

Pero Russell considera que ahora llega el momento en el que cada resultado empieza a pesar mucho más.

"Estamos entrando en el momento decisivo, pero voy a centrarme en mí mismo. Si sigo ofreciendo actuaciones como la de este fin de semana, pase lo que pase al final de temporada, estaré contento".

Y quizá ahí esté la mayor diferencia respecto a algunas carreras anteriores. Más allá de la victoria, Russell asegura haber recuperado sensaciones después de cambiar su manera de conducir durante el año.

"Creo que simplemente tengo más experiencia con este nuevo estilo de pilotaje que he adoptado. Desde el parón siento que he ido de menos a más y que vuelvo a sentirme yo mismo".

Bakú confirmó esa recuperación de la mejor manera posible: pole, victoria, 15 puntos recortados al líder y una declaración de intenciones para lo que queda de campeonato. Russell todavía tiene terreno que recuperar, pero ya ha dejado claro cómo piensa intentarlo: ganando.