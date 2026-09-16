Cómo Antonelli y Mercedes se labraron su propia suerte en Madrid

No hay duda de que todo salió a la perfección para que Andrea Kimi Antonelli ganara el pasado fin de semana el Gran Premio de España 2026 de la Fórmula 1.

El VSC, que se activó tras el abandono de Lance Stroll, llegó en el momento perfecto, cambiando el rumbo de una carrera que, hasta ese momento, parecía destinada a terminar con la victoria de Lando Norris.

Como el de McLaren ya había pasado la entrada al pit lane cuando se activó el VSC, no tuvo oportunidad de entrar en boxes. Antonelli, por su parte, logró entrar en el pit lane en el último segundo, completar su parada y situarse en el liderato "virtual", colocándose por detrás de Charles Leclerc, que aún no había entrado en boxes.

Aunque la suerte influyó, hay una historia de fondo que demuestra cómo reaccionó Mercedes ante la situación —y cómo el propio Antonelli contribuyó a crear el margen necesario para esperar a que se activara el VSC antes de entrar en boxes.

En el momento en que se mostró la bandera amarilla y Antonelli fue avisado por radio por su ingeniero de carrera, Peter Bonnington, el italiano redujo inmediatamente la velocidad para ganar tiempo. Eso era necesario para tener más posibilidades de no pasar la entrada del pit lane, como le ocurrió a Norris, por lo que el italiano optó por reducir la velocidad.

Todos los pilotos deben reducir la velocidad bajo bandera amarilla, pero Antonelli frenó considerablemente más que los demás al pasar por la curva 20, donde se detuvo Stroll. Perdió varias décimas frente a Norris y Verstappen en ese tramo del circuito, pero, al hacerlo, ganó ese margen para que su equipo tomara una decisión.

Comparación de los datos de telemetría de Kimi Antonelli

Esto queda aún más claro al comparar los datos de la vuelta 14 con los de la vuelta 13, antes de que se activara el VSC. Una vez que se mostró la bandera amarilla, Antonelli pasó por la curva 19 a 29 km/h menos que en la vuelta anterior. A continuación, llegó a la zona de frenada de la curva 20 —donde se había parado el coche de Stroll— a 24 km/h menos, tras haber levantado el pie del acelerador mucho antes.

El objetivo era maximizar la posibilidad de realizar una parada en boxes durante la neutralización, y no solo cumplir con el reglamento, que exige a los pilotos reducir la velocidad bajo bandera amarilla.

Para comprender hasta qué punto el italiano redujo deliberadamente la velocidad más allá de lo exigido, resulta útil comparar su telemetría con la de Max Verstappen en la misma vuelta, con el holandés rodando seis segundos por detrás de él.

En las mismas condiciones de bandera amarilla, antes de que se activara el VSC, Verstappen era 15 km/h más rápido que Antonelli en la curva 19 y llegó al punto de frenada de la curva 20 18 km/h más rápido, levantando el pie del acelerador más tarde que el piloto italiano.

Pero las acciones de Andrea Kimi Antonelli fueron solo una parte del proceso. El muro de boxes de Mercedes ya había previsto que era probable que se activara el VSC, lo que permitió al equipo y al piloto reaccionar de inmediato si la dirección de carrera neutralizaba la prueba.

Telemetría de Kimi Antonelli comparada con la de Max Verstappen

"En mi caso, el momento fue perfecto: Bono me avisó en el último sector de que podría salir un coche de seguridad virtual, así que levanté el pie", dijo Antonelli tras la carrera. "Reduje un poco la velocidad a propósito para ver si podía llegar el VSC justo antes de la entrada a boxes, y funcionó de maravilla".

Tal y como explicó Antonelli, su ingeniero de carrera le alertó de que podría activarse un coche de seguridad virtual incluso antes de que la dirección de carrera lo activara, ya que el análisis del muro de boxes sugería que era muy probable una neutralización.

Eso llevó a Antonelli a reducir aún más la velocidad, lo que les dio tanto a él como al muro de boxes más tiempo para reaccionar en caso de que se activara el VSC.

En cuanto vio la señal del VSC, Antonelli se metió en el pit lane.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, destacó la rapidez con la que la información había llegado del equipo de estrategia a Antonelli, y señaló que todo el proceso había durado unos tres segundos.

"La cadena de mando, el proceso, fue excelente", afirmó Wolff. "El equipo de estrategia ya lo tenía en mente, obviamente, y entonces alguien dijo: 'Esto no se va a ir rápido con ese Aston Martin contra el muro'. Y luego pasó del equipo de estrategia a Bono, quien lo comprobó dos veces y lo dijo Kimi, y eso fue todo. Estamos hablando de unos tres segundos".

Es imposible saber si las propias acciones de Antonelli marcaron la diferencia en este caso, pero bien podría servir como otro ejemplo de su capacidad para leer la carrera. Sin duda, el momento en que se activó el VSC le vino de perlas, pero el hecho de concederse a sí mismo y al equipo unas décimas de segundo extras para tomar la decisión correcta —levantando el pie del acelerador en previsión del VSC— bien pudo haberle valido el triunfo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images