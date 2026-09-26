Antonelli, tras remontar en Bakú: "Hoy pilotaba un poco como mi abuela; fui al 85%"

El milagro deportivo de Monza no se repitió, pero las circunstancias fueron diferentes y, desde luego, la quinta posición final —viendo cómo se había puesto el fin de semana— no es un resultado que haya que despreciar. Andrea Kimi Antonelli limitó los daños al terminar dentro del Top 5 en el Gran Premio de Azerbaiyán, rozando además la cuarta posición en un final de infarto frente a Charles Leclerc, solo superado en emoción por la lucha por la victoria entre George Russell y Max Verstappen, separados por apenas 196 milésimas a favor del piloto de Mercedes.

Después del error del sábado en clasificación, Antonelli decidió no asumir riesgos innecesarios en carrera. Salió 16º y en la arrancada incluso perdió una posición antes de construir una remontada constante, aunque sin los destellos de aquella protagonizada en Italia unas semanas atrás.

Cero riesgos, salvo el que tuvo que afrontar por la alocada frenada tardía de Franco Colapinto después de la primera resalida, en la que se llevó por delante a Pierre Gasly y Lando Norris. Superado aquel susto, Kimi hizo lo que pudo y, al terminar la carrera, reconoció que había pilotado al 85% de sus posibilidades.

Una elección sensata teniendo en cuenta su amplia ventaja en el Mundial de Pilotos sobre George Russell —ahora de 66 puntos— y el número de carreras que quedan para terminar la temporada.

"Hoy no tenía el ritmo de los últimos fines de semana, pero ha sido así durante todo el fin de semana", reconoció el italiano tras la carrera. "Ha sido el peor fin de semana del año. Ha sido un fin de semana en el que todo ha salido mal. El problema en los Libres 1, perderme la mitad de los Libres 2 y el error en clasificación. Al final tengo que estar contento con la quinta posición".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"El máximo objetivo era la cuarta posición y estuvimos cerca. Hoy no tenía demasiada confianza después del error de ayer. Simplemente intenté aprovechar los errores de quienes tenía delante. En el adelantamiento a Lewis podría haber frenado un poco más tarde, pero preferí no asumir riesgos. Digamos que hoy piloté al 85%, no al 100%".

Antonelli fue todavía más gráfico a la hora de explicar hasta qué punto había decidido contenerse durante la carrera: "Hoy pilotaba un poco como mi abuela, simplemente estaba en modo limitar daños", bromeó el líder del Mundial.

Uno de los puntos fuertes que Antonelli ha demostrado tener es su capacidad para dejar atrás rápidamente los fines de semana complicados y centrarse inmediatamente en el siguiente. Ahora llega Malasia, un circuito nuevo para él, pero donde Mercedes estrenará su último gran paquete aerodinámico, unas mejoras que deberían ayudar al W17 a encontrar todavía más rendimiento de cara al tramo final de la temporada 2026.

"En Malasia nunca he corrido, pero intentaré volver al lugar que me corresponde. El circuito es muy bonito y veremos también cómo funcionan las actualizaciones. Será una buena oportunidad para intentar restablecer el orden y volver a mi nivel ya la próxima semana".

"El equipo cree en el paquete [de mejoras]. Lo he probado en el simulador y parece funcionar. Pero hasta que no lo pruebas en pista, no puedes saberlo. En Singapur hay un asfalto antiguo y McLaren siempre va muy fuerte, al igual que Lando. Veremos, pero esperamos que las actualizaciones nos den más rendimiento, aunque este fin de semana no lo hemos necesitado".

Para terminar, Antonelli explicó que después del accidente de la clasificación habría querido cambiar la unidad de potencia para introducir una nueva y fresca que pudiera utilizar durante las últimas ocho carreras de la temporada. Sin embargo, no fue posible, ya que el equipo no había previsto tener que sustituirla y no había llevado una nueva a Bakú.

"Quería cambiar la unidad de potencia, pero no estaba previsto para este fin de semana y no estábamos preparados. Teníamos las manos atadas. Es una pena, la habría aceptado encantado, pero las cosas han salido así".