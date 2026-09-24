Cadillac F1 se refuerza con tres fichajes, ex de Aston Martin y Red Bull

Cadillac ha fichado a un trío de ingenieros formado por Craig Skinner, Eric Blandin y Tim Lean con el objetivo de acelerar su desarrollo.

Skinner, antiguo diseñador jefe de Red Bull, se incorporará como ingeniero jefe de desarrollo de Cadillac, mientras que Eric Blandin, antiguo subdirector técnico de Aston Martin, pasará a ser el responsable de aerodinámica. El experimentado aerodinamicista Tim Lean se incorporará como ingeniero jefe de modelización y simulación aerodinámica, tras pasar por McLaren, Red Bull y Ferrari, y dependerá de Blandin.

Cadillac debutó esta temporada como undécimo equipo de la parrilla, fundado por el exmiembro de Manor Graeme Lowdon, con dos veteranos ganadores de grandes premios como pilotos, Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

El equipo tuvo un debut respetable con su monoplaza MAC-26, propulsado por motores Ferrari, pero, dado que la dirección estaba decidida a acelerar el ritmo de desarrollo, el director ejecutivo de Cadillac, Dan Towriss, decidió sustituir a Lowdon como director durante el parón veraniego por el antiguo ejecutivo de Alpine, Marcin Budkowski.

Tras haberse visto envuelto en diversos problemas operativos y de calidad de fabricación, la primera tarea de Budkowski es reforzar aún más los procedimientos del equipo, y aprovechar los recursos existentes de General Motors, copropietaria de la escudería.

Craig Skinner, exdiseñador jefe de Red Bull Racing Foto: Red Bull Content Pool

Mientras tanto, la escudería de propiedad estadounidense también ha dado un paso para reforzar su equipo directivo técnico con tres fichajes de renombre, de cara a afrontar su segunda temporada en 2027. Dado el largo plazo de preparación y los períodos de gardening que ello conlleva, Cadillac anunció que los tres "se incorporarán al equipo en los próximos meses".

"Estos nombramientos representan un paso fundamental en la evolución técnica del equipo", afirmó Marcin Budkowski, director de Cadillac F1. "Reunir a líderes con experiencia en desarrollo, aerodinámica y modelización nos ayudará a crear una organización técnica integrada más sólida y a mejorar el rendimiento en pista. Craig, Eric y Tim aportarán su experiencia en carreras y en la conquista de campeonatos en áreas que son fundamentales para nuestro desarrollo a largo plazo".

Cadillac se ha instalado recientemente en una nueva sede en Silverstone (Reino Unido), al mismo tiempo que trabaja en una nueva base de última generación en Fishers, Indiana (Estados Unidos).

El fichaje de Skinner, Blandin y Lean parece ser una clara señal de que Cadillac sigue adelante a toda máquina, a pesar de las dudas que persisten sobre parte de su grupo de propietarios, en medio de una investigación más amplia sobre Mark Walter, propietario del grupo TWG Global, que es el accionista mayoritario de la escudería.