Antonelli, sobre su ascenso a la F1: "No tengo miedo a que me juzguen"

Su estreno en la temporada 2025 de Fórmula 1 con Mercedes todavía no está decidido ni anunciado, pero pocos pilotos llegarían al gran escenario con los aplausos o el peso de la expectación como Andrea Kimi Antonelli, quien cumple 18 años en el fin de semana del Gran Premio de Países Bajos, tras tener meteórico ascenso, pasando directamente de la Fórmula Regional a la Fórmula 2, mientras se le prepara para ser el heredero del siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton.

El italiano era el sucesor del inglés desde hacía tiempo, pero su marcha a Ferrari pilló por sorpresa al director de la escudería, Toto Wolff, y obligó al conjunto a acelerar el programa de desarrollo de la joven estrella.

Se necesita un par de hombros fuertes y un buen sistema de apoyo para hacer frente a ese rápido ascenso, pero aunque la vida va muy deprisa para el joven de 17 años, no olvida pararse a mirar a su alrededor de vez en cuando y apreciar el viaje que está realizando. En su primera entrevista, explicó a Motorsport.com que no da nada por sentado, ni tiene miedo de ser juzgado en la máxima categoría del automovilismo.

"Creo que siempre hay un cierto grado de preocupación, la perspectiva de no ser capaz de rendir creo que asusta a todo el mundo", dijo Andrea Kimi Antonelli sobre la perspectiva de convertirse en un novato en la Fórmula 1. "Mi enfoque es verlo como una gran oportunidad para aprender, crecer y también disfrutar del momento".

"No tengo miedo a que me juzguen, sé que Mercedes tiene una opinión clara sobre mi potencial, ya esta temporada en Fórmula 2, el campeonato no arrancó de la mejor manera pero no hubo pensamientos negativos, estoy bastante tranquilo, y si se me presentara la oportunidad, la cogería con ganas e intentaría aprovecharla al máximo".

"Últimamente ha habido cierta presión sobre mí con todos los rumores sobre el año que viene, pero siempre he intentado disfrutarlo, y estoy disfrutando de las oportunidades que tengo", comentó.

A pesar de un comienzo bastante duro para un gigante en las categorías inferiores como Prema, la campaña inaugural de Andrea Kimi Antonelli en la Fórmula 2 cuenta con dos victorias, y es séptimo en la clasificación en la pausa veraniega. Su compañero de equipo, quien dará el salto al Gran Circo, Oliver Bearman, ocupa está mucho más abajo y no está destacando tanto como él, a pesar de su actuación como sustituto de Carlos Sainz en el Gran Premio de Arabia Saudí.

No obstante, mientras que la Fórmula 2 es una buena escuela para perfeccionar el pilotaje y aprender a lidiar con la presión de la competición, Mercedes está juzgando el progreso del italiano sobre todo por las pruebas privadas con los monoplazas de dos años de antigüedad, que fueron una experiencia impresionante.

"Durante los entrenamientos de pretemporada en Bahrein me dijeron las fechas y en ese momento me dije a mí mismo, 'bueno, vas a conducir un coche de Fórmula 1', fue un momento muy, muy especial, porque había un día y una pista, en negro sobre blanco", reveló.

Su primer test de dos días tuvo lugar en abril, en el Red Bull Ring, a los mandos del Mercedes W12 de 2021 que dio a los alemanes su último título de constructores. Tras ello, estuvo probando en Imola y Silverstone, aunque con el W13 de 2022, mucho más parecido a la generación actual, pero también más difícil e impredecible de conducir.

"Fue una gran experiencia", dijo sobre su primera vez en un coche de Fórmula 1. "Me llevé esa emoción conmigo también durante la primera vuelta, aunque las condiciones no eran las mejores, ¡llovía y por la tarde incluso nevó! Luego, en la segunda jornada, la pista mejoró, y en seco, apareció el rendimiento, potencia, deceleración, carga aerodinámica, fue una locura".

"Cuando llegué a la pista, abrí la puerta del garaje y me sorprendió ver cuánta gente había allí, tanto ingenieros como mecánicos, todos para hacer funcionar un solo monoplaza", continuó. "Y tienes que ser capaz de responder y dar mucha información cuando te hacen preguntas, me costó un poco acostumbrarme, pero ahora ya todo me parece normal".

Recorrer los mejores circuitos del mundo en un Fórmula 1 es una cosa, pero encontrar el límite en una máquina que parece ofrecer un pozo sin fondo de agarre y rendimiento es otra cosa, algo de lo que se dio cuenta Andrea Kimi Antonelli mientras pasaba por los rápidos tramos de Copse, Maggots y Becketts de Silverstone.

"Increíble", dijo entre risas. "Piensas que no es posible, luego cuando lo intentas y ves que el coche se mantiene en él, dices, ¡todavía hay margen! Un coche de Fórmula 1 te da mucha confianza, y una dificultad con la que me encontré fue encontrar el límite, cada vez que pido un poco más, el coche me lo da, y llegará un momento en que entenderé que no hay nada más que exprimir, ese será el límite, pero es una ventana muy estrecha".

"Soy consciente de que el margen de error es muy pequeño, pero cuanto más crece la confianza con el coche, más cómodo me siento", afirmó.

"No planeé llegar a la F2 y ganarlo todo"

En Mercedes, el italiano tuvo que beber directamente de manguera con toda la información, pero esa capacidad ya puso a prueba tras su salto de la Fórmula Regional a la Fórmula 2, saltándose de paso la Fórmula 3. Es una reminiscencia del ascenso de Max Verstappen, que pasó por alto la antesala del Gran Circo después de que Red Bull le ofreciera un ascenso directo de la Fórmula 3 a un asiento de Toro Rosso para convertirse en el piloto más joven de la historia de la Fórmula 1 y, posteriormente, en ganador de carreras".

Dada su relativa falta de experiencia en monoplazas, Andrea Kimi Antonelli afirmó que nunca dio por sentado el éxito en la Fórmula 2, como hicieron algunos: "No, porque nunca esperé entrar directamente en la Fórmula 2. Cuando me informaron de que ese era el plan, pensé que sería un gran salto, porque normalmente primero se pasa a la Fórmula 3, pero al mismo tiempo el reto me atrajo de inmediato".

"No planeé llegar a la Fórmula 2 y ganarlo todo, siempre fui consciente de que el salto desde la Fórmula Regional sería muy desafiante y era consciente de que tenía mucho que aprender, cosa que todavía estoy haciendo", dijo. "También estoy muy contento con la relación que tengo [con Toto Wolff]. En los momentos difíciles le pido consejo y él siempre busca la manera de darme confianza".

"Te pondré un ejemplo. Después de la decepcionante clasificación en Silverstone le llamé porque era un momento un poco difícil, hablamos mucho, y esa conversación me devolvió la confianza, y al día siguiente gané, fue muy bonito verle debajo del podio", narró. "Cuando pasas por momentos difíciles, creo que al final sales más fuerte, también en términos de actitud. Silverstone y Budapest lo confirmaron".

Sin embargo, por mucho que Toto Wolff apueste por él como su hombre para el futuro y el italiano esté deseando tener su gran oportunidad, se niega a adelantarse a los acontecimientos. Los sueños son exactamente eso hasta que se hacen realidad: "Estoy muy contento de que me tengan en cuenta, pero no pido nada. De momento mi objetivo es hacerlo bien en la Fórmula 2, luego ya veremos".

"Todavía lo veo como un sueño. Sí, se me ha pasado por la cabeza, pero es un pensamiento pasajero", dijo. "Con toda sinceridad te puedo decir que para mí a día de hoy sigue siendo un sueño, veremos si se hace realidad".

