Quién es Oliver Bearman, el sustituto de Sainz en Ferrari F1

Oliver Bearman es un piloto de 18 años (cumplirá 19 el próximo 8 de mayo) que nació en Chelmsford, Essex, Inglaterra, en el año 2005. El británico debutará en Fórmula 1 con Ferrari este fin de semana en sustitución de Carlos Sainz, ausente del GP de Arabia Saudí por apencitis, pero... ¿quién es Bearman?

La noticia: Fórmula 1 Carlos Sainz se pierde el GP de Arabia Saudí de F1 por apendicitis

Al que en su entorno muchos le conocen como Ollie (diminutivo de su nombre), Oliver Bearman, ya es un piloto asentado en las categorías previas a la F1, y en 2024 está en su segunda temporada en Fórmula 2. De hecho, es uno de los máximos favoritos a llevarse el título, y este jueves había logrado la pole para la carrera del sábado en Yeda, que ahora no podrá disputar porque el reglamento impide hacer a la vez F1 y F2 y el destino le ha llevado a debutar en la máxima categoría. Es un piloto considerado futura estrella, y Ferrari le tiene como un valor de futuro.

Bearman es el primer piloto en debutar en la F1 con un Ferrari desde Arturo Merzario, hace 52 años. También se adelantará a Lewis Hamilton para ser el primer británico en un Ferrari desde Eddie Irvine en 1999.

Bearman se estrena este año como uno de los cuatro pilotos reservas de Ferrari y Haas F1, junto a Arthur Leclerc en Ferrari y Antonio Giovinazzi y Robert Shwarzman en Haas, aunque ya pertenecía a la Ferrari Driver Academy desde que en 2021 Ferrari le invitó a las Finales Mundiales de Exploración de la Ferrari Driver Academy en 2021 y le ficharon por su buena actuación.

De hecho, debutó en F1, en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de México y GP de Abu Dhabi 2023, ambas con Haas y con tiempos competitivos, y participó en los test postemporada. También había hecho test privados con Ferrari, en Fiorano el año pasado con el coche de 2021 y en enero de este año participó junto a los pilotos titulares y Arthur Leclerc en el test del Ferrari F1-75 de 2022 en Barcelona.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Bearman (se pronuncia 'Berman', no 'Birman') empezó en el karting en 2013, y en 2017 ganó el Gran Premio Kartmasters de Gran Bretaña, antes de llevase en 2019 la categoría IAME y en 2020 en la internacional IAME. Pasó a monoplazas en ese año 2020, donde ganó en su debut en la ADAM Formula 4 con la escudería US Racing, en Hockenheim. Esa victoria, unida a otros podios (también hizo poles) le permitieron ser sexto en el campeonato de pilotos.

También compitió en la F4 Italiana que ganó en 2021 con 11 victorias y 8 poles, y en 2021 también fue campeón de la Fórmula 4 ADAC con el equipo van Amersfoort Racing.

En 2022 ya pasó a la escalera de acceso a la Fórmula 3 de la mano de Ferrari, siempre con Prema. Ese año ganó una carrera (la sprint de Spa) y sumó ocho podios, lo que le permitió ser tercero en el campeonato. En 2023 subió a la F2 con Prema, y pese a que empezó con ciertas dudas, ganó cuatro carreras, con tres poles, para ser sexto en el campeonato de pilotos 2023.

¿Con qué número correrá Bearman en la Fórmula 1?

Oliver Bearman correrá con el dorsal 38. Ha tenido que elegir un dorsal que no solo no llevara nadie en la parrilla actual, sino que no hubiera lucido ningún piloto los dos años anteriores (por ejemplo no podía recurrir al 5 que pertenece a Sebastian Vettel hasta finales de año, el 6 de Nicholas Latifi, el 21 de Nyck de Vries ni el 47 de Mick Schumacher).