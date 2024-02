OFICIAL: ¡Ferrari F1 ficha a Lewis Hamilton! Carlos Sainz no renueva

Lewis Hamilton ficha por Ferrari para la temporada 2025 de Fórmula 1 y disputará en 2024 su último mundial con Mercedes. La escudería italiana ha decidido cambiar su alineación y este será el último año de Carlos Sainz con ellos, antes de que en 2025 la pareja de los del Cavallino sea Hamilton y Leclerc.

La noticia, que adelantaron en la madrugada del jueves desde Italia, se reforzó al anunciar Mercedes esa misma tarde a sus miembros que Hamilton no seguiría con ellos y luego comunicarlo a los medios, y se ha hecho oficial ahora que Ferrari ha anunciado la contratación para 2025 del heptacampeón de 39 años, cumpliendo un viejo anhelo que parecía haberse alejado.

Comunicado de Ferrari sobre Hamilton: "La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Hamilton nunca ocultó que cualquier piloto desearía fichar por Ferrari en algún momento de su carrera, y hubo un par de ocasiones en las que la opción ganó fuerzas, especialmente en 2019, cuando tuvo dos reuniones con John Elkann, presidente de Ferrari y amigo suyo, con vistas a 2021. En 2023 volvieron a surgir los rumores, pero Hamilton fue renovando con Mercedes, y la posibilidad parecía esfumarse. De hecho, la última renovación entre el inglés y el equipo alemán fue el pasado agosto, y aunque no se especificó la duración, ahora se sabe que fue por un año (de cara a 2024) con opción a otro más (sin asegurarse 2025).

Ahora, Ferrari se hace con un campeón del mundo como hiciera en su día con Fernando Alonso y más recientemente con Sebastian Vettel, y Hamilton debutará con Ferrari en la temporada 2025, con 40 años pero el hambre intacto.

Además de con el presidente Elkann, Hamilton mantiene buena relación con el director Frederic Vasseur que fue su jefe de equipo en la Fórmula 3 y en la GP2 (ahora Fórmula 2), y volverá a serlo en Ferrari. Desde entonces no han perdido el contacto, y el año pasado, desmintiendo los anteriores rumores, Vasseur dijo: "No, no vamos a enviar una oferta a Lewis Hamilton. Ni lo hemos hecho. No hemos tenido negociaciones. Creo que a todos los equipos de la parrilla les gustaría tener a un piloto como Hamilton en algún momento, sería una gilipollez no decir algo así".

"Y si hablé recientemente con Hamilton, es porque durante los últimos 20 años he hablado casi cada fin de semana con él".

En diciembre, hace menos de dos meses, Vasseur había admitido que el deseo era renovar a Leclerc y Sainz antes de empezar la temporada. La renovación del monegasco llegó, pero con Sainz no se alcanzó un acuerdo que convenciera a ambas partes y se activó el fichaje bomba de Hamilton.

La noticia llega después de un mercado de fichajes muy tranquilo en verano de 2024, cuando no se produjo ningún cambio de equipo respecto a 2023. Parecía que viviríamos lo mismo de cara al próximo curso tras renovar Ferrari a Leclerc y McLaren a Norris, pero ya se ha desatado la tormenta, y habrá que ver si produce un efecto dominó, porque ahora quedará un asiento libre en Mercedes de cara a 2025.

