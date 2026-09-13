¿Es realmente estrecho Madring? El sorprendente ranking de anchura de los circuitos de F1
Madring combina zonas urbanas entre muros con sectores mucho más abiertos, pero ¿es realmente uno de los circuitos más estrechos de la F1? Así queda en la comparativa de anchura de las pistas de 2026.
El estreno de Madring ha traído a la Fórmula 1 algo cada vez menos habitual: un circuito completamente desconocido para pilotos y equipos. Sus 5,414 kilómetros, 22 curvas, muros cercanos, cambios de elevación y una mezcla entre zonas urbanas y otras construidas específicamente para el Gran Premio de España han obligado a aprender prácticamente desde cero.
Y una de las sensaciones que ha dejado desde las primeras vueltas es precisamente la falta de espacio en determinadas zonas. Las cámaras pueden ser engañosas, pero hay sectores de Madring en los que los monoplazas parecen pasar encajonados entre barreras, especialmente en la parte más urbana del recorrido.
Sin embargo, una cosa es la percepción desde el cockpit —o desde la televisión— y otra muy diferente la anchura real del asfalto. Porque, comparado con el resto de escenarios de la temporada 2026 de Fórmula 1, Madring no aparece precisamente entre los trazados más estrechos.
El circuito madrileño combina además anchuras muy diferentes. La primera curva alcanza los 15 metros, mientras que las curvas 2 y 3 se reducen hasta los 12,5 y 12 metros respectivamente. Otros puntos se mueven entre los 12 y 13 metros, una muestra más de la variedad de un circuito que mezcla calles existentes con secciones construidas expresamente para la F1.
¿Cuánto mide de ancho Madring comparado con los otros circuitos de F1?
Tomando como referencia las cifras medias aproximadas recopiladas para cada trazado, Madring aparece con 13,5 metros y se sitúa prácticamente en el ecuador de la clasificación. Está muy lejos de los valores de Mónaco y también por encima de pistas como Baku, Marina Bay, Zandvoort o Suzuka.
|Posición
|Circuito
|Anchura media aprox.
|1º
|Mónaco
|8,5 metros
|2º
|Baku
|10,5 metros
|3º
|Marina Bay (Singapur)
|11,0 metros
|4º
|Zandvoort
|11,5 metros
|5º
|Suzuka
|11,5 metros
|6º
|Albert Park (Australia)
|12,5 metros
|7º
|Montreal
|12,5 metros
|8º
|Hungaroring (Hungría)
|12,5 metros
|9º
|Red Bull Ring (Austria)
|13,0 metros
|10º
|Interlagos
|13,0 metros
|11º
|Jeddah
|13,5 metros
|12º
|Madring
|13,5 metros
|13º
|Miami
|14,0 metros
|14º
|Las Vegas
|14,0 metros
|15º
|Monza
|14,0 metros
|16º
|Hermanos Rodríguez (México)
|14,0 metros
|17º
|Losail (Qatar)
|14,0 metros
|18º
|Silverstone
|14,5 metros
|19º
|Spa-Francorchamps
|14,5 metros
|20º
|Yas Marina (Abu Dhabi)
|14,5 metros
|21º
|Shanghái
|14,5 metros
|22º
|COTA (Estados Unidos)
|15,0 metros
|23º
|Sepang
|16,0 metros
Por tanto, definir Madring simplemente como un circuito “estrecho” resulta algo engañoso. Su dificultad nace más de dónde está disponible ese espacio y de todo lo que rodea al piloto que del número puro de metros. Una recta de 13 metros con escapatorias ofrece una sensación radicalmente distinta a una sección de anchura similar delimitada inmediatamente por muros.
Baku es probablemente el mejor ejemplo. Aunque su media es superior a la de Mónaco, la famosa sección de la Curva del Castillo se estrecha hasta aproximadamente 7,6 metros, convirtiéndose en uno de los lugares más angostos que atraviesa un Fórmula 1 durante toda la temporada. En el extremo contrario está COTA, cuya primera curva alcanza alrededor de 20 metros y permite a los pilotos abrir muchísimo las trayectorias en las salidas y adelantamientos.
Madring, además, no está diseñado únicamente alrededor de sus zonas estrechas. Cuenta con una recta de más de 800 metros, fuertes frenadas y varias oportunidades planteadas específicamente para favorecer los adelantamientos. Su primera curva, por ejemplo, tiene 15 metros de ancho y obliga a reducir desde más de 320 km/h hasta aproximadamente 100 km/h.
Así que la respuesta es bastante clara: Madring puede sentirse estrecho, pero estadísticamente no lo es tanto. Y quizá ahí esté precisamente una de las peculiaridades del nuevo circuito de Madrid: consigue crear sensación de circuito urbano sin tener las dimensiones extremas de Mónaco o Baku.
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