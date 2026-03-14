Alonso: "El vaso está bastante vacío por mucho que lo miremos"

Los Aston Martin completaron la carrera sprint del GP de China de F1 2026, pero poco más se puede sacar positivo respecto a la primera carrera del segundo fin de semana del año. Fernando Alonso acabó 17º y Lance Stroll 18º, solo por delante del coche más lento de la parrilla, el Cadillac de Sergio Pérez y de, evidentemente, los pilotos que abandonaron (Arvid Lindblad, Valtteri Bottas y Nico Hulkenberg).

Con eso, Alonso fue claro ante los medios, lo único positivo fue ver meta con ambos monoplazas, después de haber ocurrido lo contrario el domingo pasado en el GP de Australia. "Bueno, por lo menos hemos podido completar la carrera con los dos coches. Creo que ha sido la primera vez que consigo hacer la tanda larga sin problemas, así que desde ese punto de vista bien, contento de haber acabado con los dos coches", dijo ante los micrófonos de DAZN F1. "Seguramente hemos recogido datos importantes para el equipo, pero la situación sigue siendo mala y tenemos que mejorar mucho".

Y añadió: "Ya dije el jueves, la fiabilidad se encontrará tarde o temprano, las presetaciones creo que va a llevar más tiempo, o meses incluso".

Cuando en ESPN le preguntaron si entonces veía cosas positivas y negativas de lo ocurrido, fue tajante: "El vaso está bastante vacío por mucho que lo miremos, así que bueno, cada paso adelante que hagamos añadimos una gotita, a ver si lo podemos ver medio lleno en unas carreras".

Al salir con neumáticos duros, esta vez Alonso no pudo hacer magia en la salida, y arrancando 18º, solo pasó a un Max Verstappen que se había quedado clavado. En esos primeros giros le superó su compañero Lance Stroll (con mejor neumático, medios) y estuvo cerca de tocarse con Alex Albon en la curva 2. Alonso se mantuvo 18º, pero mientras seguía de cerca la batalla entre su compañero y Carlos Sainz, se vio afectado por el accidente de Arvid Lindblad, al que tuvo que esquivar por fuera de la pista, perdiendo posición con Verstappen, un Cadillac y Albon.

En la vuelta 8 de la carrera sprint Alonso adelantó a Stroll para ser 18º, y luego con el abandono de Hulkenberg ganó una plaza para ser 17º. Durante el Safety Car tras la avería del Audi de 'Hulk', Alonso no entró ya que seguía con los neumáticos duros, y avanzó hasta el 13º puesto. Sin embargo, nada más reanudarse no pudo hacer nada para frenar a Max Verstappen, que le pasó rápidamente en esa vuelta 17 con blandos. En esa misma vuelta y también con blandos le pasarían Franco Colapinto e Isack Hadjar, antes de que en la penúltima, la 18, le pasara Alex Albon para dejarle ahí, 17º, de cara a la meta.

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