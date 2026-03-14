Así queda el Mundial de la F1 2026 tras la sprint en China: puntos y posiciones

Finalizada la primera carrera sprint de la temporada 2026 de Fórmula 1, el Mundial apenas ha sufrido cambios importantes. Como suele ocurrir en este formato, el reparto reducido de puntos limita los movimientos en la clasificación, aunque la prueba corta del GP de China ha vuelto a dejar una tendencia clara: Mercedes y Ferrari parecen estar un paso por delante del resto, especialmente el equipo alemán, que de momento no tiene rival. George Russell mantiene el liderato del campeonato tras sumar otra victoria, mientras que Charles Leclerc se ha colocado segundo en la general tras la sprint.

A continuación, mira cómo quedan las clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 2026 tras la carrera sprint de China, tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores.

El resumen de la sprint: Fórmula 1 Russell bate a Ferrari en una entretenida carrera sprint de F1 en China

Así queda el mundial de F1 2026 tras la Sprint de China: puntos y posiciones

Así queda el mundial de constructores F1 2026 tras la Sprint de China: puntos y posiciones

Pos EQUIPO PUNTOS 1º Mercedes 55 2º Ferrari 40 3º McLaren 18 4º Red Bull 8 5º Haas 7 6º Racing Bulls 6 7º Audi 2 8º Alpine 1 9º Williams 0 10º Cadillac 0 11º Aston Martin 0

¿Qué piloto lidera el mundial de F1 2026 tras la Sprint de China?

Tras la carrera sprint del GP de China, el líder del Mundial sigue siendo el mismo y además ha ampliado ligeramente su ventaja. George Russell continúa dominando este inicio de campeonato, confirmando el gran rendimiento de Mercedes en las primeras citas del calendario. El británico ya ganó el Gran Premio de Australia y ha vuelto a imponerse en la sprint disputada en Shanghái, lo que le permite reforzar su posición al frente del campeonato.

Russell lidera ahora el Mundial con 33 puntos, por delante de su compañero Andrea Kimi Antonelli. La igualdad por detrás del piloto de Mercedes promete mantener la lucha muy abierta en las próximas carreras.

¿Qué equipo lidera el mundial de F1 2026 tras la Sprint de China?

La carrera sprint de China tampoco ha alterado el liderato en el campeonato de constructores. Mercedes sigue comandando la clasificación, confirmando el excelente inicio de temporada del equipo alemán. Tras la victoria de Russell y los puntos sumados por su segundo piloto, Mercedes acumula 55 puntos en la general. Su principal perseguidor es Ferrari, que suma 40 puntos después de las primeras citas del campeonato.

Aunque la temporada todavía está empezando, las primeras sensaciones apuntan a que Mercedes podría tener una ventaja importante en este inicio de Mundial si mantiene el ritmo mostrado tanto en Australia como en Shanghai.

¿En qué posición queda Alonso en el mundial de F1 2026?

Fernando Alonso no ha tenido el inicio de temporada que esperaba. El piloto español tuvo que abandonar en el Gran Premio de Australia, lo que le dejó sin poder sumar puntos en la primera cita del año. En la sprint de China sí logró ver la bandera a cuadros, aunque terminó lejos de las posiciones de puntos, reflejando las dificultades que está atravesando Aston Martin en este arranque de campeonato.

Tras la prueba corta de Shanghai, Alonso se encuentra con 0 puntos y está 19º en el Mundial de pilotos, empatado con 10 pilotos que todavía no han conseguido estrenar su casillero en este inicio de temporada.

¿En qué posición queda Sainz en el mundial de F1 2026?

Carlos Sainz tampoco ha conseguido sumar puntos en las primeras citas del campeonato. El piloto español está sufriendo junto a Williams, un equipo que ha comenzado la temporada con más dificultades de las previstas. Después del Gran Premio de Australia y la sprint del GP de China, Sainz sigue con cero puntos en la clasificación del Mundial, lo que le sitúa en la 16ª posición de la general, todavía con mucho margen para recuperar terreno a medida que avance la temporada.

¿En qué posición queda Colapinto en el mundial de F1 2026?

El piloto argentino Franco Colapinto no ha podido inaugurar su casillero de puntos con Alpine en este inicio del Mundial de Fórmula 1 2026. Tras la carrera sprint disputada en Shanghai, Colapinto se mantiene en la 15ª de la clasificación, empatado con otros pilotos que aún no han puntuado en lo que va de temporada.

¿En qué posición queda Checo Pérez en el mundial de F1 2026?

Pérez también forma parte del grupo de pilotos que todavía no han podido sumar puntos ensu retorno en el Mundial. El mexicano afronta esta temporada con Cadillac, uno de los nuevos proyectos de la parrilla. El equipo estadounidense sigue en pleno proceso de adaptación a la Fórmula 1 y, por ahora, no ha conseguido estrenar su casillero de puntos. Tras la sprint del GP de China, Pérez continúa con 0 puntos y en la 17ª posición en la clasificación, en la zona baja del campeonato, mientras Cadillac trabaja para mejorar su rendimiento a lo largo de la temporada.