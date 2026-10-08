Bottas relata su viaje en bici de Malasia a Singapur: "Por la noche la mente juega malas pasadas"

El excepcional doblete de carreras de la Fórmula 1 entre Malasia y Singapur, organizado para recuperar el Gran Premio de Bahrein en una sede alternativa, tenía sentido desde el punto de vista logístico y financiero, pero también ofrecía a la comunidad del Gran Circo la oportunidad de explorar una de las partes más interesantes del calendario.

Cualquier persona sensata haría el trayecto de una hora entre ambos territorios por el estrecho de Malaca, para recorrer los 360 kilómetros que los separan. Pero Valtteri Bottas no es como la mayoría de la gente. Cuando la pareja del finlandés, la ciclista profesional y campeona australiana de gravel Tiffany Cromwell, le sugirió que se subiera a su bicicleta Canyon, no fue una idea que descartara de inmediato.

"Creo que Tiffany lo mencionó más bien a modo de broma. 'Oye, podrías ir en bici desde allí, no está tan lejos'. Y entonces pensé: 'Mmm, quizá podría…'", explicó Bottas este jueves, tras completar el recorrido en los tres días de intervalo entre ambos grandes premios, en una ruta total de 420 kilómetros.

Bottas, un apasionado del ciclismo de grava que se clasificó para el Mundial de la disciplina, pero no pudo participar porque coincidía con la carrera de Singapur, barajó la idea y se aseguró la ayuda de corredores locales que se sabían la ruta como la palma de su mano. El piloto de Cadillac se aseguró de que la aventura no afectara a su rendimiento del fin de semana, concentrando al principio del viaje las etapas más largas, el lunes y el martes, para luego reducir el ritmo con un trayecto más corto hasta Singapur el miércoles.

"Obviamente, tuve que comprobar la distancia, el estado de las carreteras y los tiempos, y luego simplemente elaboré un plan sólido para cada día", explicó Bottas. "Todas las rutas estaban planificadas. También planifiqué que los dos días más intensos fueran el lunes y el martes, para que no estuvieran demasiado cerca del fin de semana de carrera. Si hubiera hecho un día intenso, digamos, el miércoles, eso ya podría haber comprometido mi viernes en Singapur en cuanto a la recuperación".

"Pero ayer [por el miércoles] acabó siendo más bien un entrenamiento de recuperación, y hoy [jueves] también puedo tener un día tranquilo. Así que todo estuvo bien planificado y bien ejecutado. Obviamente, no lo habría hecho si supiera que perjudicaría mi rendimiento. Así que, sin duda, estoy bastante bien aclimatado. La cantidad de sudor de esos días ha sido bastante impresionante. Sin duda, uno se acostumbra al calor cuanto más tiempo pasa en él, así que espero que eso me ayude un poco".

En todo caso, el finlandés cree que esto podría incluso beneficiar a su biorritmo, ya que optó por completar algunas de sus salidas por la noche para acostumbrarse al horario tardío del Gran Premio de Singapur en Marina Bay. Pero su paseo nocturno no estuvo exento de emociones fuertes.

"Siempre empezaba sobre las 14:00, así que las dos primeras horas eran siempre las más duras por el calor", explicó. "Pero luego empieza a refrescar un poco, y también algo por la noche. Lo más alucinante fue rodar de noche por la selva. El ruido que se oye allí es como… Tu mente empieza a jugarte malas pasadas. Quién sabe qué hay ahí fuera, pero entonces solo tienes que seguir adelante y no parar. Ir en bici con las luces encendidas por la noche, esa fue probablemente la parte más épica en el bosque. Nunca había hecho algo así antes. Así que la primera parte fue un poco estresante".

Sobre sus encuentros con la fauna salvaje, comentó: "Vi algunas serpientes, lo cual me preocupó un poco, pero en realidad estaban bastante tranquilas. Simplemente se dedicaban a lo suyo. Vi una cobra. Vi una pitón que cruzaba el camino justo delante de mí. Vi algunos de esos lagartos grandes que también se ven por aquí. Uno estaba en el camino y tuve que saltar por encima con la bici, porque lo vi en el último momento".

"Me persiguió un perro. Me quedé atrapado detrás de un grupo de vacas en un pequeño sendero. Al final, se alejaron. Al menos sabes que en la naturaleza no hay nada que vaya a cazarte. No creo que haya tigres ni nada por el estilo..."

Cuando un periodista muy viajado le señaló que, de hecho, los tigres deambulan por la selva malaya, respondió: "Ah, bueno, ahora lo sé… Nadie me lo había dicho, así que en mi cabeza no había nada…"

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

La noticia del viaje de Bottas no tardó en acaparar los titulares, lo que divirtió al veterano corredor, ya que es conocido por ser un apasionado del ciclismo, acostumbrado a recorrer distancias mucho más largas. Y se podría argumentar que, a pesar de su clima agobiante, Malasia es en realidad un país más favorable para las bicicletas que muchos países europeos.

"La gente del lugar y los conductores fueron muy educados. Siempre me dejaban mucho espacio", comentó Bottas. "En cuanto empezó a difundirse la noticia de que realmente lo estaba haciendo, siempre había gente del lugar animándome, lo cual fue genial".

El verdadero motivo de la aventura de Bottas no fue tanto físico como mental, ya que la selva malasia le ofrecía la oportunidad de desconectar de las carreras mientras exploraba el país anfitrión, mientras que la mayoría de sus compañeros suelen quedarse atrapados en el 'triángulo de las Bermudas' del circuito-hotel-aeropuerto.

"Sin duda, me despejó la mente de inmediato", afirmó Bottas tras un duro Gran Premio de Bahrein en Sepang, en el que hizo un trompo con neumáticos lisos en una pista húmeda. "Fue una carrera decepcionante, así que me deshice de la frustración muy rápidamente montando en bici, lo cual está bastante bien".

"Durante el recorrido, tuve mucho tiempo para pensar, sobre todo en este fin de semana. Es un gran premio al sprint, lo que puede suponer una gran oportunidad para nosotros. Y espero poder tener un fin de semana mejor. Me alegro mucho de haberlo hecho porque he visto casi toda Malasia en cuatro días, y su lado más salvaje. Sin mi bici nunca habría visto esas cosas", cerró.

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