Qué dijeron todos los pilotos tras la carrera sprint del GP de China de F1

El Circuito Internacional de Shanghai acogió la primera carrera sprint de la temporada 2026 de F1, la del GP de China, y aquí puedes encontrar lo que dijeron los pilotos tras bajarse de sus coches.

George Russell, Mercedes, (1º)

"Fue muy divertido. Hubo mucha estrategia durante la sprint y no fue nada fácil adelantar, hacía mucho viento. Por eso era muy importante gestionar los neumáticos, sobre todo mientras luchábamos. Espero que haya sido una carrera agradable de ver. Normalmente las carreras sprint son bastante aburridas, pero creo que gestioné bien el coche de seguridad. Ha sido bonito conseguir la victoria".

"Lewis hizo un trabajo fantástico en las primeras vueltas. Vi su maniobra sobre Lando en las curvas 1 y dos 2 los retrovisores. Después hubo mucho viento en contra en las curvas siete y ocho y él se aprovechó de ello, por lo que, en realidad, me sorprendió un poco. Me pilló desprevenido, pero claro, él tiene 20 años de experiencia".

"Creo que teníamos estrategias de despliegue diferentes. Yo era más rápido en la larga recta al final del circuito, mientras que él era más rápido de camino a la curva 1. Por eso era difícil alejarme de verdad".

"Esa primera curva es tan larga que, si la atacas con demasiada fuerza una sola vez, puedes destrozar ese neumático al instante. Así que estás constantemente lidiando con todos esos factores a la vez. Pero disfruté mucho de la carrera".

"Espero que podamos dar más de nosotros mismos. Ferrari parecía un poco rezagada en la sesión de clasificación, pero en el ritmo de carrera estuvo bastante cerca de nosotros. Por eso tenemos que mejorar aún más en carrera".

"Tuve que apretar mucho en las últimas tres vueltas y Charles acabó finalmente a solo siete décimas de mí. Con una vuelta más, probablemente habría sido una lucha. Así que tenemos que seguir trabajando duro, porque desde luego no va a ser un paseo".

Charles Leclerc, Ferrari (2º)

"Estaba gestionando bastante bien la carrera, pero estoy bastante contento con ella. Es bueno ver que nuestro ritmo de carrera es más parecido al de Mercedes que nuestro ritmo de clasificación".

Sobre el error antes del reinicio tras el Safety Car, comentó: "Ese fue un momento muy aterrador, pensé que ahí terminaba todo. Vi que George tuvo un pequeño desliz y pensé 'ok, esa es una oportunidad para estar muy cerca para el reinicio y con suerte ponerme primero'. Así que estaba bastante confiado en que tendría agarre trasero, sin embargo cuando aceleré perdí completamente el coche diez veces más que el resbalón que tuvo George delante y casi lo pierdo".

"Sí, es uno de esos patinazos en los que no quieres ni un grado más de pérdida porque de lo contrario ya no lo podés recuperar. Tenía el volante completamente girado y por suerte logré controlarlo otra vez, y luego pasó lo mismo en la última curva cuando George perdió un poco de agarre. Pensé 'ok, otra oportunidad para intentar acercarme' y simplemente me pasó lo mismo. Así que había muy poco agarre en esas primeras dos curvas con los neumáticos después del coche de seguridad".

Lewis Hamilton, Ferrari (3º)

"Entramos en la carrera sabiendo que tenían una gran ventaja de ritmo. Así que sabía que George al final me adelantaría. Simplemente intenté mantenerlo a raya el mayor tiempo posible, y al hacerlo, mi neumático delantero izquierdo se desgastó porque tuve que apretar mucho más".

"Tienen una diferencia de entre tres décimas y medio segundo sobre nosotros en términos de ritmo de carrera puro. Pero aun así fue muy divertido, gracias al equipo por permitirnos estar en esta posición, luchando en cabeza".

Lando Norris, McLaren (4º)

"Simplemente no tenemos el ritmo para luchar contra los coches de delante. Ellos consiguen que los neumáticos funcionen mejor y tienen un coche mucho más estable. El cuarto puesto es lo mejor que pudimos conseguir hoy. Sabemos dónde estamos bien posicionados y sabemos dónde todavía nos falta".

"La verdad es que no me siento muy bien. Sí, es una pena no ser tan rápidos como ellos, pero creo que hoy dimos el máximo. Lo intentamos con ganas. Es complicado, sobre todo con este frío. Es difícil que los neumáticos funcionen rápidamente y Ferrari lo hizo mejor que nosotros, simplemente porque ahora mismo tienen un poco más de agarre. Sabemos dónde estamos bien y dónde nos falta. Es difícil mejorar mucho en nuestras áreas débiles ahora mismo, pero hemos progresado y seguiremos intentándolo. Hoy era lo mejor que podíamos lograr, así que estoy contento en ese sentido".

Oscar Piastri, McLaren (6º)

"Sí, bueno, Antonelli cometió un error en la última curva. La verdad es que probablemente fue bueno mantenerse en la pista, pero sí, es una pena que fuera inoportuno y no se puede hacer nada al respecto, pero simplemente no teníamos el ritmo. Creo que estaba bastante claro que no teníamos el ritmo de Ferrari y Mercedes en ese momento, así que no creo que importara demasiado. Creo que me habría adelantado de todos modos, pero tenemos trabajo por hacer, así que intentaremos que el coche sea un poco más rápido".

Oliver Bearman, Haas (8º)

"El desgaste de los neumáticos medios fue una locura y, sinceramente, cuando salió el coche de seguridad, pensé que todo había terminado. Había dos o tres pilotos con el compuesto duro que volaban literalmente, pero, en realidad, pude recuperar un poco de agarre y ritmo y, tras la reanudación, mantener mi posición y terminar en octava posición. Estoy muy contento de haber podido sumar otro punto para el equipo y ahora centraré mi atención en la clasificación".

Max Verstappen, Red Bull (9º)

"No tengo muchas palabras en este momento. Todo lo que podía salir mal, salió mal. El equilibrio se rompió por completo. Probablemente fui el piloto con mayor desgaste de todos los que participaron, algo totalmente incontrolable, y tampoco tenía potencia".

"La salida, por supuesto, es un problema que tenemos que solucionar, pero después de eso, el equilibrio estaba completamente descompensado. Además, hay otros detalles del coche que, diría yo, no estaban bien preparados. Simplemente tenemos que poner las cosas en orden".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Esteban Ocon, Haas (10º)

"En general, ha sido una carrera bastante positiva. Hemos recuperado posiciones en pista, lo cual ha sido muy bueno porque habíamos perdido terreno frente a Max debido a la estrategia diferente que él adoptó bajo el coche de seguridad. Creo que mis neumáticos se degradaron mucho menos que los de algunos de los otros coches, pero la verdad es que la posición de salida no nos favoreció. Hay algunas cosas más en las que hay que trabajar con el coche, pero esperemos que tengamos una buena clasificación".

Carlos Sainz, Williams (12º)

Buena carrera, buenos adelantamientos, una pena el Safety Car final, que yo creo que a los que íbamos con duros nos ha impedido adelantar a dos o tres coches más ahí en las últimas seis vueltas, que los que iban con medios se veía que iban sufriendo mucho. Una pena. Por lo demás, a seguir probando cosas, seguir aclimatándome al coche, que como sabéis he tenido muchos problemas de seguridad, y ahora a ver qué tal la clasificación".

"Al final había muy pocas diferencias, incluso los Red Bull parecían estar más en nuestra carrera que en la de delante, y se ha juntado ahí un paquete de gente interesante. Llevábamos ventaja al ir con neumático duro pero ese Safety Car a seis vueltas del final no nos ha dejado acabar de hacer la remontada".

Gabriel Bortoleto, Audi (13º)

"Es lo que hay. Es decir, nos mantuvimos más o menos donde empezamos. Creo que ganamos una posición. Un lío con el coche de seguridad, los que entraron en boxes, los que no... Aun así, logré mantener a algunos coches detrás con un buen juego de neumáticos y ahora nos centramos en la clasificación".

Isack Hadjar, Red Bull (15º)

"Queríamos ver cómo iban a funcionar los neumáticos blandos, y con el fondo plano completamente destrozado, no se puede trabajar" (en referencia al choque de Antonelli contra él en la primera vuelta: "No entiendo por qué está tan alterado cuando tiene un cohete y va a remontar de todas formas... Pero bueno, estas cosas pasan".

"Hay cosas que cambiar, pero no esperamos ganar ni ser segundos, será largo...".

Alex Albon, Williams (16º)

"Todo está igual, así que no podemos arreglar el coche ahora mismo. Es un suplicio salir a pista, así que lo intentaremos de nuevo en la clasificación".

Fernando Alonso, Aston Martin (17º)

"Bueno, por lo menos hemos podido completar la carrera con los dos coches. Creo que ha sido la primera vez que consigo hacer la tanda larga sin problemas, así que desde ese punto de vista bien, contento de haber acabado con los dos coches. Seguramente hemos recogido datos importantes para el equipo, pero la situación sigue siendo mala y tenemos que mejorar mucho".

"Ya dije el jueves, la fiabilidad se encontrará tarde o temprano, las presetaciones creo que va a llevar más tiempo, o meses incluso".

"El vaso está bastante vacío por mucho que lo miremos, así que bueno, cada paso adelante que hagamos añadimos una gotita, a ver si lo podemos ver medio lleno en unas carreras".

Lance Stroll, Aston Martin (18º)

"Estoy aprendiendo con más vueltas. Terminamos, así que eso fue bueno. La fiabilidad fue buena, así que sí, ahora vamos a la clasificación. Solo necesitamos seguir dando vueltas, intentar solucionar algunos de los problemas que tenemos, el motor, el coche, intentar mejorar en las áreas que podamos y luego sí, más vueltas y más aprendizaje".

Valtteri Bottas, Cadillac (abandono)

"Lamentablemente, justo a mitad de la sprint, perdimos potencia, empezamos a perder posiciones y llegó un punto en que la potencia no volvió. Así que tuvimos que parar el coche y ahora lo principal es encontrar el problema, solucionarlo e intentarlo de nuevo en la clasificación".

"Pero hasta entonces todo iba bien. Pudimos luchar con Aston Martin, que iba delante de nosotros. Así que sí, veremos qué podemos hacer el resto del fin de semana".