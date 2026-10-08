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Rivola, jefe de Aprilia, cree que ganar a Márquez es "la tarea más difícil que podríamos tener"

Dado que Márquez atraviesa un gran momento de forma a pesar de no estar al máximo, Massimo Rivola, CEO de Aprilia, es muy consciente del reto al que se enfrentan en la recta final de MotoGP 2026.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

El director general de Aprilia RacingMassimo Rivola, afirma que superar a su rival de Ducati, Marc Márquez, en la lucha por el título de MotoGP de 2026 es la "tarea más difícil a la que podríamos enfrentarnos", a medida que se intensifica la pugna por el campeonato entre las dos marcas italianas.

Si bien la casa de Borgo Panigale ha dominado MotoGP durante las últimas cuatro temporadas, los de Noale se han erigido como un rival de peso este año, tras dar un gran salto adelante con su RS-GP.

Entre su equipo oficial y la escudería satélite Trackhouse, el fabricante con sede en Milán ha ganado siete de las 16 carreras largas disputadas en lo que va de curso, igualando así su total combinado de las tres campañas anteriores.

Pero, aunque podría decirse que Aprilia ha fabricado la moto más versátil de la parrilla, Ducati sigue empatada a puntos en la clasificación de constructores de cara al Gran Premio de Indonesia de este fin de semana, gracias a que Márquez ha ganado seis de las últimas nueve pruebas dominicales con su Desmosedici.

Rivola describió al vigente campeón y a Ducati como la "mejor combinación posible", y reveló que había intentado motivar a su tropa de Aprilia ya en 2025, insistiendo en que se podía vencer al multicampeón de Cervera.

"¿Qué dificultad entraña vencer a Marc? Creo que es la tarea más difícil que podríamos tener", afirmó Rivola. "El año pasado dije que era posible lograrlo. Era un mensaje dirigido más bien al interior, a la empresa, para que todos creyeran que podemos hacerlo".

"Este año lo hemos conseguido unas cuantas veces. Si lo lograremos al final o no, es demasiado pronto para decirlo. Pero el mero hecho de que ya estemos luchando por ello es una gran satisfacción, porque creo que nos enfrentamos a la mejor pareja posible, Marc y Ducati, que hemos visto en muchos años. Así pues, el mero hecho de que estemos ahí significa que el trabajo que hemos realizado en Noale ha sido excelente".

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO

Massimo Rivola, director ejecutivo de Aprilia Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aprilia cuenta con dos pilotos que luchan por el campeonato: tanto Jorge Martín como Marco Bezzecchi se encuentran en plena batalla a falta de seis rondas para el final. Por el contrario, Ducati está apostando todo por el #93, quien se ha erigido como líder indiscutible del fabricante boloñés.

De cara al Gran Premio de Indonesia, Martín mantiene una estrecha ventaja de dos puntos sobre Márquez, mientras que Bezzecchi se sitúa en tercera posición, a 49 unidades. Cuando se le preguntó si era una ventaja o una desventaja para Aprilia tener a dos de sus pilotos luchando por el título, Rivola respondió: "En primer lugar, es una satisfacción. Sin duda, seguirán quitándose puntos el uno al otro". 

"Pero creo que es bueno para el campeonato y es bueno para el deporte. Y es positivo que más de un piloto pueda ser rápido con esa moto. También es un buen mensaje que transmitir a los futuros pilotos".

El director general de Ducati, Gigi Dall’Igna, que también estuvo presente en una rueda de prensa especial celebrada este jueves en Mandalika, coincidió en que contar con un segundo piloto en la lucha por el Mundial puede beneficiar a un fabricante. "Creo que cuantos más pilotos haya en cabeza, mejor. Por eso, me gustaría tener más de un piloto delante", afirmó el reputado ingeniero veneciano.

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