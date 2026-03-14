¡Parrilla de salida del GP de China de F1 2026! Filas y posiciones

Después de dos emocionantes sesiones al sprint, los pilotos de Fórmula 1 volvieron al asfalto del Gran Premio de China 2026 para disputar la clasificación importante del fin de semana, la que dijo cómo acabaría siendo la parrilla de salida para la carrera principal del domingo. Mira todas las filas y las posiciones, desde la pole (1º) hasta el 22º puesto.

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La parrilla del GP de China de F1 2026: filas y posiciones de salida

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¿Qué piloto hizo la pole en el GP de China de F1 2026?

George Russell logró la pole position en el estreno de la temporada en Australia, antes de ser el más rápido en la clasificación al sprint de China, pero tras algunos problemas en la Q3 de la clasificación principal de Shanghái, fue su compañero Andrea Kimi Antonelli quien logró su primera pole en la F1 con un 1:32.064, por 0.222s por delante de Russell y con 0.351s de ventaja respecto al primer coche no Mercedes (el Ferrari de Lewis Hamilton).

Historial de poles position en F1 en el GP de China de F1

La de 2026 fue la 20º sesión clasificatoria (sin contar sprints) de la Fórmula 1 en Circuito Internacional de Shanghái, sede del GP de China desde que se estrenó en la temporada 2004.

El piloto con más pole position en territorio chino sigue siendo Lewis Hamilton con seis, por delante de las cuatro de Sebastian Vettel y las dos de Fernando Alonso y Nico Rosberg De los pilotos en activo, ya tenían una pole Max Verstappen, Oscar Piastri y Valtteri Bottas, mientras que George Russell ha sido obviamente el último en añadirse a esta lista.

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¿En qué posición sale Fernando Alonso en el GP de China F1 2026?

Como era de esperar el Aston Martin no tuvo el ritmo necesario para pasar a la Q2 y, por tanto, Fernando Alonso tuvo que conformarse con el 19º puesto, sólo por delante de los dos Cadillac y de su compañero Lance Stroll, que empezará el GP de China 2026 desde el 21º puesto en la última fila de la parrilla.

¿En qué posición sale Carlos Sainz en el GP de China de F1 2026?

Gran frustración para Carlos Sainz, ya que pese a "una buena vuelta" acabó 17º, eliminado en la Q1 por 0.178s de diferencia, en gran parte debido a un Williams con mucho sobrepeso. De hecho, su actual compañero, Alex Albon, fue 18º a 0.455s de su crono.

¿En qué posición inicia Checo Pérez en el GP de China de F1 2026?

El Cadillac sigue muy lejos del ritmo necesario para ser competitivo y Sergio Pérez cerrará la parrilla del Gran Premio de China 2026 (22º) después de acabar a un segundo del siguiente piloto más lento.

¿En qué posición inicia Franco Colapinto en el GP de China de F1 2026?

Franco Colapinto fue el único piloto hispanohablante que logró alcanzar la Q2 en Shanghái, pero ahí encontró los límites de su Alpine (su compañero Pierre Gasly sí llegó a Q3) con una 12ª posición para la parrilla de salida de este domingo.

Parrilla del GP de China de F1 2026 con los tiempos de la clasificación

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