Recomendado para ti

Alonso: "El vaso está bastante vacío por mucho que lo miremos"

Fórmula 1
GP de China
Alonso: "El vaso está bastante vacío por mucho que lo miremos"

F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de China 2026 con live timing

Fórmula 1
GP de China
F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de China 2026 con live timing

Sainz: "El Safety Car no nos dejó adelantar a más coches y completar la remontada"

Fórmula 1
GP de China
Sainz: "El Safety Car no nos dejó adelantar a más coches y completar la remontada"

Todos los pilotos ganadores de las carreras sprint de la historia de la F1

Fórmula 1
Todos los pilotos ganadores de las carreras sprint de la historia de la F1

Qué dijeron todos los pilotos tras la carrera sprint del GP de China de F1

Fórmula 1
GP de China
Qué dijeron todos los pilotos tras la carrera sprint del GP de China de F1

La intensa carrera sprint del GP de China de F1 2026, en fotos

Fórmula 1
GP de China
La intensa carrera sprint del GP de China de F1 2026, en fotos

Así queda el Mundial de la F1 2026 tras la sprint en China: puntos y posiciones

Fórmula 1
GP de China
Así queda el Mundial de la F1 2026 tras la sprint en China: puntos y posiciones

Russell bate a Ferrari en una entretenida carrera sprint de F1 en China

Fórmula 1
GP de China
Russell bate a Ferrari en una entretenida carrera sprint de F1 en China
Crónica de carrera
Russell ganó también la primera carrera sprint de la temporada 2026 de F1, la del GP de China, donde los Ferrari , con doble podio, plantaron cara. Sainz fue 12º y Alonso, 17º.

Jose Carlos de Celis
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mercedes parece vulnerable... pero de momento es imbatible. Es lo que se concluye de la primera carrera sprint de la temporada 2026 de F1, la del GP de China, que ganó George Russell pese a que durante las primeras vueltas Lewis Hamilton le retó y le adelantó en varias ocasiones con su Ferrari. Sin embargo, luego los del Cavallino se quedaron sin gomas y el Mercedes se escapó sin oposición para ser más líder del campeonato, incluso con un Safety Car que amenazó con cambiar todo.

Un abandono de Nico Hulkenberg dejó el Audi al final de la recta principal y, cuando apareció en pista el coche de seguridad, muchos aprovecharon para entrar y cambiar neumáticos. Segundo en ese momento se había puesto Andrea Kimi Antonelli tras adelantar a Charles Leclerc, pero Antonelli tenía que cumplir en el parada una sanción de 10 segundos por, tras una mala salida que le hizo caer de segundo a noveno en el arranque, chocar con Isack Hadjar en la primera curva.

Como los Ferrari iban muy pegados, Lewis Hamilton tuvo que esperar la parada de Leclerc, lo que hizo que Lando Norris le superara en la calle de boxes. Pero cuando todo se reanudó, las cosas volvieron a su cauce, y Antonelli solo tuvo tiempo para remontar de noveno a quinto, mientras que Hamilton adelantó a Norris para terminar tercero.

Leclerc llegó muy cerca de Russell, a apenas seis décimas, pero sin haber tenido oportunidad de adelantarle. Fuera del top 5, Oscar Piastri terminó sexto, después de haber tenido que dejar pasar a Antonelli por haberle adelantado antes de lo permitido durante el Safety Car. 

Los puntos los cerraron Liam Lawson séptimo sin haber parado y tras haber mostrado buen ritmo con neumáticos duros durante toda la carrera, y octavo Oliver Bearman, que tampoco paró durante el Safety Car. A las puertas del top 8 que permitía puntuar acabó Max Verstappen, que sufrió una pésima salida y luego tuvo que, con un coche que tampoco era el mejor, ganar posiciones hasta el noveno puesto final. Peor le fue a su compañero Hadjar, lastrado por el toque en la salida y luego por unos neumáticos blandos que pronto se vinieron abajo.

Como Lawson, Carlos Sainz salió con duros y sufrió menos que otros rivales, pero tampoco tuvo una gran velocidad y finalmente solo pudo ser 12º, incluso sin haber parado en boxes. Sin demasiado ritmo, Franco Colapinto fue 14º (su compañero Pierre Gasly 11º) y Fernando Alonso perdió dos posiciones en las últimas vueltas para terminar 17º, solo por delante de su compañero Lance Stroll y de un Sergio Pérez que terminó lejos (y sancionado por una infracción durante Safety Car) con un Cadillac incapaz.

Además de Hulkenberg, antes habían abandonado un Arvid Lindblad que sufrió toda la carrera después de un incidente en la vuelta 1, y Valtteri Bottas.

Posiciones de la carrera sprint de la F1 2026 en China

Resultados de la Sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Abandono Chasis Motor
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 19

-

     1 8   Mercedes Mercedes
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 19

+0.674

0.674

 0.674   1 7   Ferrari Ferrari
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 19

+2.554

2.554

 1.880   1 6   Ferrari Ferrari
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 19

+4.433

4.433

 1.879   1 5   McLaren Mercedes
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 19

+5.688

5.688

 1.255   1 4   Mercedes Mercedes
6 Australia O. Piastri McLaren 81 19

+6.809

6.809

 1.121   1 3   McLaren Mercedes
7 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 19

+10.900

10.900

 4.091     2   RB Red Bull
8 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 19

+11.271

11.271

 0.371     1   Haas Ferrari
9 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 19

+11.619

11.619

 0.348   1     Red Bull Red Bull
10 France E. Ocon Haas F1 31 19

+13.887

13.887

 2.268         Haas Ferrari
11 France P. Gasly Alpine 10 19

+14.780

14.780

 0.893         Alpine Mercedes
12 Spain C. Sainz Williams 55 19

+15.753

15.753

 0.973         Williams Mercedes
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 19

+15.858

15.858

 0.105         Audi Audi
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 19

+16.393

16.393

 0.535   1     Alpine Mercedes
15 France I. Hadjar Red Bull 6 19

+16.430

16.430

 0.037   1     Red Bull Red Bull
16 Thailand A. Albon Williams 23 19

+20.014

20.014

 3.584   1     Williams Mercedes
17 Spain F. Alonso Aston Martin 14 19

+21.599

21.599

 1.585         Aston Martin Honda
18 Canada L. Stroll Aston Martin 18 19

+21.971

21.971

 0.372   1     Aston Martin Honda
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 19

+28.241

28.241

 6.270   1     Cadillac Ferrari
dnf Germany N. Hulkenberg Audi 27 12

 

         Abandono Audi Audi
dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 12

 

     1   Abandono Cadillac Ferrari
dnf United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 11

 

     1   Abandono RB Red Bull
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
George Russell, Mercedes

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
George Russell, Mercedes

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing, Sergio Pérez, Cadillac Racing

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Oscar Piastri, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Pérez, Cadillac Racing

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
George Russell, Mercedes

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Liam Lawson, Racing Bulls

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Lando Norris, McLaren

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Pierre Gasly, Alpine

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Pierre Gasly, Alpine

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Pierre Gasly, Alpine; Isack Hadjar, Red Bull Racing

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Pierre Gasly, Alpine

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Alexander Albon, Williams

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Lance Stroll, Aston Martin Racing

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Carlos Sainz, Williams

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Max Verstappen, Red Bull Racing

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Franco Colapinto, Alpine

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Franco Colapinto, Alpine, Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Liam Lawson, Racing Bulls

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
George Russell, Mercedes

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Lando Norris, McLaren

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Franco Colapinto, esqui alpino

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Liam Lawson, Racing Bulls

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Franco Colapinto, Alpine, Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
George Russell, Mercedes

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
George Russell, Mercedes

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Resumen de la carrera sprint de la F1 2026 en China

Como se esperaba, los Ferrari fueron los que mejor salieron, y Hamilton rápidamente pasó a un Kimi Antonelli que se quedó clavado y perdió muchas posiciones. Luego, en las primeras curvas, adelantó a Lando Norris, y antes de acabar la primera vuelta, había pasado a Russell para ser líder, antes de que el de Mercedes se la devolviera en la recta trasera y cerrara el primer giro en cabeza.

Detrás, hubo amago de drama con un toque de Arvid Lindblad que sin embargo no dejó ningún abandono. En la primera frenada de la segunda vuelta Hamilton superó a Russell con el objetivo de escaparse. También clavado en la salida, Verstappen también había caído lejos del top 10, y en la segunda vuelta pasó a Sainz para ser 14º.

Mientras Russell intentaba recuperar el liderato, Leclerc se acercaba a ambos. De nuevo en la recta trasera de la vuelta 3 el Mercedes se puso delante, pero el heptacampeón se la devolvía en la recta principal al inicio de la vuelta 4. Atrás, Antonelli se las tenía con los McLaren, y aunque superaba a Piastri, rápidamente la devolvían. En la vuelta 5, otra vez Russell adelantó a Hamilton en la trasera, pero luego el inglés no se la devolvió en el inicio de la 6, y de hecho se le pegó Leclerc. Russell empezaba a escaparse por delante, metiendo más de un segundo a los Ferrari, mientras Antonelli adelantaba a Piastri.

Sin poder atrapar a Russell, Leclerc señalaba por radio que quizás Hamilton tenía problemas, pidiendo que le dejaran pasar, y lo hizo al inicio de la vuelta 8. Justo ahí se le imponían 10 segundos de penalización a Antonelli por haber chocado con Hadjar en la primera curva tras la salida.Ya muy lejos del Mercedes líder, Hamilton atacaba a su compañero, y poco a poco se les acercaba Antonelli. El italiano superó a Hamilton en el inicio de la vuelta 10 pero el veterano lo hizo en la 11.

Antonelli finalmente se deshizo de Hamilton y comenzó a centrarse en Leclerc, mientras detrás los pilotos con neumático duro avanzaban, y Lawson pasaba a Bearman para ser 7º y Sainz a Colapinto primero y Bortoleto después para ser 13º. Racing Bulls pedía a Arvid Lindblad retirar el coche, y luego el Audi de Nico Hulkenberg se quedó detenido al final de la recta principal, lo que hizo que Dirección de Carrera sacara un Safety Car.

Justo antes de la neutralización, Antonelli adelantó a Leclerc y luego casi todos pararon a cambiar neumáticos. Ahí, Antonelli cumplió su sanción, y dado que los Ferrari tenían que hacer doble parada y por tanto Hamilton tuvo que esperar, Norris pasó a su compatriota.

Sin parar, Lawson se mantuvo quinto y Bearman sexto, mientras pasaban las vueltas y aún no se reanudaba la carrera. Lo hizo en la vuelta 17, con tres giros por delante, antes, Leclerc patinó mucho, lo que aprovechó Russell para apretar el ritmo y escaparse de cara al reinicio.

Hadjar adelantaba a Alonso para ser 15º, Antonelli empezaba a remontar. Y mientras se investigaba un posible adelantamiento de Piastri a Antonelli antes de la línea de Safety Car, a lo que el de McLaren reaccionó dejándole pasar, se anunciaba sanción de 5 segundos a Sergio Pérez por infracción durante el coche de seguridad.

Y sin más cambios de posición terminó la primera carrera sprint.

Mejores comentarios

Más de
Jose Carlos de Celis

Alonso: "El vaso está bastante vacío por mucho que lo miremos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Alonso: "El vaso está bastante vacío por mucho que lo miremos"