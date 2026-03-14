Russell bate a Ferrari en una entretenida carrera sprint de F1 en China
Russell ganó también la primera carrera sprint de la temporada 2026 de F1, la del GP de China, donde los Ferrari , con doble podio, plantaron cara. Sainz fue 12º y Alonso, 17º.
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Mercedes parece vulnerable... pero de momento es imbatible. Es lo que se concluye de la primera carrera sprint de la temporada 2026 de F1, la del GP de China, que ganó George Russell pese a que durante las primeras vueltas Lewis Hamilton le retó y le adelantó en varias ocasiones con su Ferrari. Sin embargo, luego los del Cavallino se quedaron sin gomas y el Mercedes se escapó sin oposición para ser más líder del campeonato, incluso con un Safety Car que amenazó con cambiar todo.
Un abandono de Nico Hulkenberg dejó el Audi al final de la recta principal y, cuando apareció en pista el coche de seguridad, muchos aprovecharon para entrar y cambiar neumáticos. Segundo en ese momento se había puesto Andrea Kimi Antonelli tras adelantar a Charles Leclerc, pero Antonelli tenía que cumplir en el parada una sanción de 10 segundos por, tras una mala salida que le hizo caer de segundo a noveno en el arranque, chocar con Isack Hadjar en la primera curva.
Como los Ferrari iban muy pegados, Lewis Hamilton tuvo que esperar la parada de Leclerc, lo que hizo que Lando Norris le superara en la calle de boxes. Pero cuando todo se reanudó, las cosas volvieron a su cauce, y Antonelli solo tuvo tiempo para remontar de noveno a quinto, mientras que Hamilton adelantó a Norris para terminar tercero.
Leclerc llegó muy cerca de Russell, a apenas seis décimas, pero sin haber tenido oportunidad de adelantarle. Fuera del top 5, Oscar Piastri terminó sexto, después de haber tenido que dejar pasar a Antonelli por haberle adelantado antes de lo permitido durante el Safety Car.
Los puntos los cerraron Liam Lawson séptimo sin haber parado y tras haber mostrado buen ritmo con neumáticos duros durante toda la carrera, y octavo Oliver Bearman, que tampoco paró durante el Safety Car. A las puertas del top 8 que permitía puntuar acabó Max Verstappen, que sufrió una pésima salida y luego tuvo que, con un coche que tampoco era el mejor, ganar posiciones hasta el noveno puesto final. Peor le fue a su compañero Hadjar, lastrado por el toque en la salida y luego por unos neumáticos blandos que pronto se vinieron abajo.
Como Lawson, Carlos Sainz salió con duros y sufrió menos que otros rivales, pero tampoco tuvo una gran velocidad y finalmente solo pudo ser 12º, incluso sin haber parado en boxes. Sin demasiado ritmo, Franco Colapinto fue 14º (su compañero Pierre Gasly 11º) y Fernando Alonso perdió dos posiciones en las últimas vueltas para terminar 17º, solo por delante de su compañero Lance Stroll y de un Sergio Pérez que terminó lejos (y sancionado por una infracción durante Safety Car) con un Cadillac incapaz.
Además de Hulkenberg, antes habían abandonado un Arvid Lindblad que sufrió toda la carrera después de un incidente en la vuelta 1, y Valtteri Bottas.
Posiciones de la carrera sprint de la F1 2026 en China
Resultados de la Sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Abandono
|Chasis
|Motor
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|19
|
-
|1
|8
|Mercedes
|Mercedes
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|19
|
+0.674
0.674
|0.674
|1
|7
|Ferrari
|Ferrari
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|19
|
+2.554
2.554
|1.880
|1
|6
|Ferrari
|Ferrari
|4
|L. Norris McLaren
|1
|19
|
+4.433
4.433
|1.879
|1
|5
|McLaren
|Mercedes
|5
|A. Antonelli Mercedes
|12
|19
|
+5.688
5.688
|1.255
|1
|4
|Mercedes
|Mercedes
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|19
|
+6.809
6.809
|1.121
|1
|3
|McLaren
|Mercedes
|7
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|19
|
+10.900
10.900
|4.091
|2
|RB
|Red Bull
|8
|O. Bearman Haas F1
|87
|19
|
+11.271
11.271
|0.371
|1
|Haas
|Ferrari
|9
|M. Verstappen Red Bull
|3
|19
|
+11.619
11.619
|0.348
|1
|Red Bull
|Red Bull
|10
|E. Ocon Haas F1
|31
|19
|
+13.887
13.887
|2.268
|Haas
|Ferrari
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|19
|
+14.780
14.780
|0.893
|Alpine
|Mercedes
|12
|C. Sainz Williams
|55
|19
|
+15.753
15.753
|0.973
|Williams
|Mercedes
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|19
|
+15.858
15.858
|0.105
|Audi
|Audi
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|19
|
+16.393
16.393
|0.535
|1
|Alpine
|Mercedes
|15
|I. Hadjar Red Bull
|6
|19
|
+16.430
16.430
|0.037
|1
|Red Bull
|Red Bull
|16
|A. Albon Williams
|23
|19
|
+20.014
20.014
|3.584
|1
|Williams
|Mercedes
|17
|F. Alonso Aston Martin
|14
|19
|
+21.599
21.599
|1.585
|Aston Martin
|Honda
|18
|L. Stroll Aston Martin
|18
|19
|
+21.971
21.971
|0.372
|1
|Aston Martin
|Honda
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|19
|
+28.241
28.241
|6.270
|1
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|N. Hulkenberg Audi
|27
|12
|
|Abandono
|Audi
|Audi
|dnf
|V. Bottas Cadillac
|77
|12
|
|1
|Abandono
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|11
|
|1
|Abandono
|RB
|Red Bull
La carrera sprint del GP de China, la primera de 2026, en fotos
Resumen de la carrera sprint de la F1 2026 en China
Como se esperaba, los Ferrari fueron los que mejor salieron, y Hamilton rápidamente pasó a un Kimi Antonelli que se quedó clavado y perdió muchas posiciones. Luego, en las primeras curvas, adelantó a Lando Norris, y antes de acabar la primera vuelta, había pasado a Russell para ser líder, antes de que el de Mercedes se la devolviera en la recta trasera y cerrara el primer giro en cabeza.
Detrás, hubo amago de drama con un toque de Arvid Lindblad que sin embargo no dejó ningún abandono. En la primera frenada de la segunda vuelta Hamilton superó a Russell con el objetivo de escaparse. También clavado en la salida, Verstappen también había caído lejos del top 10, y en la segunda vuelta pasó a Sainz para ser 14º.
Mientras Russell intentaba recuperar el liderato, Leclerc se acercaba a ambos. De nuevo en la recta trasera de la vuelta 3 el Mercedes se puso delante, pero el heptacampeón se la devolvía en la recta principal al inicio de la vuelta 4. Atrás, Antonelli se las tenía con los McLaren, y aunque superaba a Piastri, rápidamente la devolvían. En la vuelta 5, otra vez Russell adelantó a Hamilton en la trasera, pero luego el inglés no se la devolvió en el inicio de la 6, y de hecho se le pegó Leclerc. Russell empezaba a escaparse por delante, metiendo más de un segundo a los Ferrari, mientras Antonelli adelantaba a Piastri.
Sin poder atrapar a Russell, Leclerc señalaba por radio que quizás Hamilton tenía problemas, pidiendo que le dejaran pasar, y lo hizo al inicio de la vuelta 8. Justo ahí se le imponían 10 segundos de penalización a Antonelli por haber chocado con Hadjar en la primera curva tras la salida.Ya muy lejos del Mercedes líder, Hamilton atacaba a su compañero, y poco a poco se les acercaba Antonelli. El italiano superó a Hamilton en el inicio de la vuelta 10 pero el veterano lo hizo en la 11.
Antonelli finalmente se deshizo de Hamilton y comenzó a centrarse en Leclerc, mientras detrás los pilotos con neumático duro avanzaban, y Lawson pasaba a Bearman para ser 7º y Sainz a Colapinto primero y Bortoleto después para ser 13º. Racing Bulls pedía a Arvid Lindblad retirar el coche, y luego el Audi de Nico Hulkenberg se quedó detenido al final de la recta principal, lo que hizo que Dirección de Carrera sacara un Safety Car.
Justo antes de la neutralización, Antonelli adelantó a Leclerc y luego casi todos pararon a cambiar neumáticos. Ahí, Antonelli cumplió su sanción, y dado que los Ferrari tenían que hacer doble parada y por tanto Hamilton tuvo que esperar, Norris pasó a su compatriota.
Sin parar, Lawson se mantuvo quinto y Bearman sexto, mientras pasaban las vueltas y aún no se reanudaba la carrera. Lo hizo en la vuelta 17, con tres giros por delante, antes, Leclerc patinó mucho, lo que aprovechó Russell para apretar el ritmo y escaparse de cara al reinicio.
Hadjar adelantaba a Alonso para ser 15º, Antonelli empezaba a remontar. Y mientras se investigaba un posible adelantamiento de Piastri a Antonelli antes de la línea de Safety Car, a lo que el de McLaren reaccionó dejándole pasar, se anunciaba sanción de 5 segundos a Sergio Pérez por infracción durante el coche de seguridad.
Y sin más cambios de posición terminó la primera carrera sprint.
