Alonso: "Sin graining, habría sido sexto; puedo estar contento"

Decía hace un par de semanas Alonso que en Francia comenzaba un nuevo campeonato para él, y este fin de semana logró ser el piloto referencia de su equipo (siempre por delante de Ocon) y acabó en el top 10 en carrera y clasificación, 9º el sábado y 8º el domingo.

El asturiano logró mantener un buen ritmo en su segunda tanda, con duros, para aferrarse al octavo lugar y sumar cuatro puntos que le hacen subir a 17 en la temporada.

Y, después de mostrar un gran idilio con los medios en clasificación, Alonso aseguró estar encantado con los duros, e incluso deseó un compuesto más resistente.

"Y si hubiese otro neumático más duro, mejor aún, a ver cuándo tocan el C1, C2 y C3 [Pirelli ha llevado a Francia los C2, C3 y C4], porque la verdad es que nos encontramos un poco más cómodos con el neumático duro", comenzó declarando en DAZN F1.

En el inicio, Alonso volvió a dejar otra de sus grandes salidas, robando posición a Lando Norris y Charles Leclerc en los primeros metros, agresivo y combatiente, aunque tuvo que claudicar ante el monegasco en la primera vuelta y se asentó en la octava plaza, pegado al Ferrari. Sin embargo, con el paso de las vueltas tuvo que preocuparse más por Ricciardo, que iba noveno.

En el giro 11, Ricciardo finalmente pasó a Alonso, y Norris con el otro McLaren hizo lo propio, dejando al español indefenso, 10º. Además, Vettel se acercó mucho por detrás, con neumáticos duros, y le adelantó al final de la 13.

"Tuvimos graining bastante pronto en la carrera, y eso comprometió un poco nuestra estrategia", lamentó Alonso.

"Pensábamos parar en la vuelta 20 o 22 y creo que paramos en la 17 o 16, e incluso ya con mucho graining en esa parte de la carrera". Cuando le corrigieron y le confirmaron que su pitstop fue en la 19, contestó: "Pues si hubiéramos parado en la 14 no habría pasado nada, porque de la 14 a la 19 íbamos muy despacio, pero bueno, es lo que hay".

El pitstop de Alpine con Alonso fue lento, de 3,7 segundos, y volvió a pista en 14º lugar, aunque por detrás de pilotos que aún no habían parado. El asturiano aprovechó la lentitud de los Ferrari con duros para adelantar primero a Leclerc y luego, en la vuelta 38, a Carlos Sainz con DRS en la recta principal para situarse octavo, posición que no abandonaría.

"Salíamos novenos, acabamos octavos, así que más o menos ejecutamos la carrera que queríamos", resumió.

"A parte del graining de la primera parte de la carrera, creo que el domingo ha sido bueno y nos llevamos cuatro puntos al bolsillo y un buen fin de semana en general".

Cuando se le pidió explicar esa gran arrancada, donde ganó dos posiciones, Alonso no se recreó demasiado y lamentó que las ampollas en sus neumáticos le hicieron, según él, acabar dos puestos más atrás.

"La salida fue buena, remonté alguna posición... Tenemos estadísticas de todo el año y creo que somos el segundo o tercer mejor en salidas, y creo que hoy fue otra", comentó.

"En la primera y en la segunda curva también fui agresivo y, como digo, sin ese problema con el graining, habríamos estado quizás delante de Daniel [Ricciardo] al final, lo que hubiese sido un sexto puesto, y bueno, sextos en Bakú, octavos aquí, Q3 en las dos últimas carreras en dos circuitos muy diferentes... así que me puedo ir contento con cómo están yendo las cosas".

Mientras sufría degradación en sus neumáticos medios en la primera parte de carrera, al #14 se le escuchó decir por la radio del equipo que todos estaban sufriendo, que pensaran en si hacer un plan B. Luego explicó a qué se debía.

"Cuando paré con las amarillos en la 19 y vi que faltaban 34 vueltas o así veía difícil llegar", admitió. "Así que hablamos del plan B que era hacer dos paradas".

"Pero claro, hay un momento, cuando quedan 12 o 13 vueltas de carrera, que ya no te merece la pena parar, porque no te queda tiempo para recuperar el pitstop, o sea que tienes que tomar la decisión entre la vuelta 35 y la 40, a partir de la 40 ya no te merece la pena entrar. Y tuvimos ahí unas vueltas un poco de diálogo, pero al final vimos que lo mejor era seguir".

Ahora, sin pausa, la Fórmula 1 viaja hasta el Red Bull Ring para el GP de Estiria, la primera de las dos citas que la máxima categoría tendrá en Austria.

Todas las fotos de Fernando Alonso en el Gran Premio de Francia 2021 de F1

