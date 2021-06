Hamilton cayó derrotado ante Verstappen en el Paul Ricard después de que un cambio a una estrategia de dos paradas diera resultado a Red Bull.

El piloto británico le arrebató el liderato a Verstappen en la primera vuelta tras un error del holandés en la curva 2, para volvió a salir detrás de su rival tras hacer su parada en boxes.

Verstappen retomó en ese momento la primera posición pero no logró alejarse de Hamilton, lo que llevó a Red Bull a hacerle entrar nuevamente al final de la vuelta 32.

Mercedes mantuvo su plan y dejó a Hamilton con una estrategia de una sola parada, pero el siete veces campeón del mundo fue incapaz de retener a Verstappen cuando éste le alcanzó y recuperó la primera plaza en la penúltima vuelta.

A Hamilton se le escuchó conversar cada dos por tres con su equipo sobre el estado de sus neumáticos. Después de que Verstappen entrara en boxes, Mercedes dijo "haznos saber lo que piensas", pero finalmente se quedaron fuera.

Hamilton creyó que tenía que mantenerse en pista, ya que entrar en boxes en respuesta a Verstappen le habría hecho salir por detrás una vez más.

"Él ya estaba bastante adelantado, así que la única opción que tenía realmente era quedarnos fuera", dijo Hamilton.

"Ya se estaba acercando, por lo que él quedaría por delante y yo no sería capaz de mantener el ritmo, ya que son demasiado rápidos en las rectas".

"Así que la única opción era permanecer fuera el máximo tiempo posible y esperar que los neumáticos aguantaran".

El resultado supuso la tercera victoria consecutiva de Red Bull y permitió a Verstappen ampliar su ventaja al frente del campeonato de pilotos a 12 puntos sobre Hamilton.

"Tenemos que encontrar algo de ritmo, eso es seguro", dijo Hamilton.

"Se puede ver que la mayor parte del tiempo que perdimos hoy fue sólo en las rectas, así que tenemos que profundizar en eso, tratar de averiguar por qué es, si es la potencia o la resistencia al avance (drag). Pero seguimos teniendo un buen coche en general".

Hamilton dijo que "no estaba realmente seguro" de cómo había caído detrás de Verstappen en la primera ronda de paradas en boxes, aunque quedó claro que la vuelta extra en la que el #33 se mantuvo fuera le había costado el primer puesto.

"No sabíamos lo fuerte que iba a ser", admitió Hamilton sobre el undercut.

"Pero lo que fue realmente sorprendente fue el desgaste del neumático delantero al principio, aunque obviamente ellos tuvieron una buena estrategia y hoy ha funcionado muy bien".

"Felicidades a Max, ha hecho un gran trabajo hoy", añadió.

"Han tenido la mejor velocidad punta en recta durante todo el fin de semana, y creo que teniendo en cuenta que tuvimos un viernes tan difícil, estoy muy contento con el resultado de hoy".

"Por supuesto que no hemos ganado y estábamos en cabeza, pero no me quedaban neumáticos al final, así que sí, desgraciadamente he perdido la posición. Pero aun así ha sido una buena carrera", concluyó.

