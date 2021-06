Para Alonso empieza "un nuevo campeonato" desde el GP de Francia

En las cinco primeras carreras de la temporada 2021 de Fórmula 1, los pilotos que han cambiado de equipo o, como en el caso de Alonso, que llevaban dos años fuera, están sufriendo en general más de lo esperado.

El asturiano solo ha podido puntuar en dos grandes premios en los que ha sumado cinco puntos, mientras que su compañero Esteban Ocon acumula 12 tras haber terminado en el top 10 en cuatro de los cinco domingos.

Desde el principio Fernando Alonso ha admitido que necesita tiempo, y el pasado fin de semana, en el GP de Mónaco, le preguntaron qué esperaba de las mejoras que el equipo introducirá en su coche.

"Creo que será más cuando no sea un circuito urbano. Así que incluso Bakú llega en un momento un poco desafortunado", comenzó, antes de lamentar cómo es el calendario 2021, donde ya se ha competido en circuitos poco habituales en la F1 moderna como Portimao o Imola.

"En cierto modo, el inicio de la temporada no es el mejor calendario posible para un piloto recién llegado. Tenía Imola, tenía Portimao, dos circuitos en los que no corría desde hace años o en el que nunca he competido, como es Portimao, y los demás corrieron allí hace cuatro meses, en el mundial 2020. Y luego dos circuitos urbanos, Bakú y Mónaco".

"Así que de las primeras seis carreras del campeonato, en cuatro fue extremadamente difícil acostumbrarse".

Tras esas seis primeras citas, el próximo 20 de junio, la F1 llega al circuito Paul Ricard. "Entonces, desde Francia, espero que comience un nuevo campeonato para mí", declara Alonso, aunque en la pista del GP de Francia solo compitió en 2018, ya que desde 1990 hasta ese año ese circuito estuvo fuera del mundial.

Alpine adaptará su dirección asistida al estilo de pilotaje de Alonso, que espera con ansias ese desarrollo: "En el lado de la dirección espero que podamos conseguir algo que me haga sentir un poco mejor el equilibrio del coche y me permita dar más feedback que ahora".

El director ejecutivo de Alpine, Marcin Budkowski, explicó que lo que pasó en el circuito urbano de Montecarlo fue que Ocon sí logró sacar lo mejor de los neumáticos desde la clasificación y el español no.

Ante la pregunta de cómo puede solucionar el problema de neumáticos de los sábados, Alonso explicó: "Bueno, creo que veremos las próximas carreras. Creo que es un poco aleatorio lo que sacamos. No diré que sea un factor de suerte, pero hay algo que está oculto".

"En diferentes momentos del fin de semana, algunos pilotos están al fondo de la parrilla en la FP2, o en la FP3, luego en la Q2... vemos a muchos chicos rindiendo a diferente nivel en determinados momentos del fin de semana.

Alonso puso como ejemplo a Checo Pérez, que lideró la FP1 del GP de Mónaco y luego solo pudo ser noveno en clasificación antes de remontar para terminar cuarto.

"Estuve hablando con Checo. Fue el más rápido en la FP1 y luego noveno en Q3, lo que no tiene sentido. Y luego luchó por el podio. Así que no es que se esté olvidando de cómo conducir desde la FP1 hasta la clasificación y luego en carrera recuerde cómo se pilotaba".

"Entonces tenemos que entender por qué todas esas variables suceden en un fin de semana. Y como dije, no es cuestión de suerte. Necesitamos entenderlo mejor. Pero no estoy preocupado".

Pese a que no estuvo nunca cerca de los puntos en Mónaco, Alonso lanza un mensaje optimista y confía en que, a final de campeonato, los números salgan: "Fue muy fuerte todo el fin de semana en cierto modo, comparándolo con los primeros grandes premios. Estaba feliz y fui bien en la carrera. El sábado no funcionó, pero aún quedan 18 carreras en el campeonato y haremos las matemáticas en diciembre. Ahora no".

Las fotos de Fernando Alonso en el GP de Mónaco 2021 de F1

El casco de Fernando Alonso, Alpine A521 con el logo de Motorsport Games en Mónaco 1 / 9 Foto de: LAT Images Fernando Alonso, Alpine A521 2 / 9 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Alpine A521 3 / 9 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Alpine A521 4 / 9 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Alpine A521 5 / 9 Foto de: Erik Junius Fernando Alonso, Alpine A521, pit stop 6 / 9 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 7 / 9 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1, George Russell, Williams, Daniel Ricciardo, McLaren 8 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, Charles Leclerc, Ferrari, Mick Schumacher, Haas F1, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, Fernando Alonso, Alpine F1, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing 9 / 9 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images