Alonso señala dos circuitos donde espera dar la sorpresa este 2021

Barcelona.- Fernando Alonso compareció este jueves ante un grupo selecto de medios españoles en un evento organizado por Alpine, entre los que estuvo Motorsport.com, y reflexionó sobre estos primeros seis meses de regreso en la Fórmula 1.

El español es actualmente 11º en la general del campeonato tras nueve carreras, a solo 10 puntos del top 10 y ocho por delante de su compañero de equipo, un Esteban Ocon que exprimió el Alpine A521 en las primeras cuatro citas pero que se ha deshinchado desde entonces.

Cuando se le preguntó al asturiano cuánto ha disfrutado en su regreso a la F1, respondió de manera contundente.

"Diría que mucho, mucho. Los fines de semana, los viernes, los entrenamientos, las mejoras del coche, las carreras, las arrancadas, los pitstop, el trabajo con los ingenieros… lo he disfrutado todo plenamente", afirmó.

"Pero a la hora de conducir, he encontrado retos nuevos, no con la vuelta a la F1, si no más específicos con el equipo. Porque Renault estos últimos años ha evolucionado hacia una configuración de dirección asistida y suspensión delantera que te da ciertas sensaciones en el volante cuando giras a las que yo no estoy acostumbrado o el McLaren era de otra filosofía. Una cosa que le está pasando a Ricciardo de manera opuesta".

"Esa falta de feeling pues quizás no te hacía disfrutar al máximo de las sensaciones que te da el coche o no tenías toda la información, pero sí que a partir de Mónaco o Bakú hicimos algunos cambios y estoy disfrutando más. Austria 1 en la clasificación fue fantástico conducirlo con poca carga de gasolina y con ese nivel de agarre y completar unas vueltas buenas. Austria 2 hubiese sido mejor la Q2 si llega a salir bien, pero contento. En Silverstone es otro circuito con curvas rápidas que en teoría será espectacular conducirlo allí también".

Alonso tiene claro que en este 2021 intentará pescar en río revuelto si la ocasión se tercia, pero es consciente de que no será el único que esté con la caña preparada.

"Siempre piensas en positivo, da igual que salgas un poco más retrasado o un poco mejor, que siempre piensas a ver si la estrategia va bien. Este año han sido salidas muy limpias, que no ha pasado nada. Pero esto puede cambiar en cualquier momento, si llegas a Silverstone o Hungría y se tocan los dos Mercedes y un Red Bull o algo, tres fuera de la lista. Puede llegar la oportunidad, como vimos en Mónaco… que Charles no salió y Bottas se quedó en el pitstop. En Bakú Hamilton se fue y Verstappen reventó la rueda y de repente Gasly hizo segundo. Siempre hay una posibilidad y siempre hay esas esperanzas", apuntó.

Al bicampeón del mundo español se le preguntó si ve algún circuito como escenario de un posible espectáculo al más puro estilo Alonso en lo que queda de calendario.

"No sé, no tengo tan claro como otros años cuáles son los circuitos mejores o peores. Ha habido un poco de… ha sido aleatorio el rendimiento de algunos coches en algunos circuitos", se arrancó.

"Vamos a decir por romanticismo Hungría, porque logré mi primera victoria allí y está a la vuelta de la esquina. Y luego... no sé, quizás el nuevo en Arabia Saudí, a ver si en un trazado nuevo y con pocos entrenamientos tenemos la oportunidad de destacar".

(Si no puedes ver las fotos, pulsa en 'Versión completa' al final del artículo. Y haz click sobre las fotos para verlas en grande)

El casco de Fernando Alonso en el GP de Estados Unidos 2017 de F1, homenaje a su carrera en las 500 Millas de Indianápolis 1 / 75 Foto de: Sutton Motorsport Images El casco de Fernando Alonso en el GP de Estados Unidos 2017 de F1, homenaje a su carrera en las 500 Millas de Indianápolis 2 / 75 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Homenaje de Fernando Alonso a Gonzalo Basurto, niño fallecido en un accidente de karting. GP de Rusia 2017. 3 / 75 Foto de: motorsport.com español Casco de Fernando Alonso en 2017 4 / 75 Foto de: McLaren Casco de Fernando Alonso en 2017 5 / 75 Foto de: McLaren Casco de Fernando Alonso en 2017 6 / 75 Foto de: McLaren Diseño provisional de casco que Fernando Alonso utilizó en la pretemporada 2017 7 / 75 Foto de: McLaren Casco de Fernando Alonso en 2016 8 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2016 9 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2016 (Mónaco) 10 / 75 Foto de: JMD Jens Munser Designs Casco de Fernando Alonso en 2016 (Singapur) 11 / 75 Foto de: JMD Jens Munser Designs Casco de Fernando Alonso en 2016 (Singapur) 12 / 75 Foto de: JMD Jens Munser Designs Casco de Fernando Alonso en 2016 (Mónaco) 13 / 75 Foto de: JMD Jens Munser Designs Casco de Fernando Alonso en 2015 14 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2015 15 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en Abu Dhabi 2014 (su despedida de Ferrari) 16 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en Abu Dhabi 2014 (su despedida de Ferrari) 17 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2014 18 / 75 Foto de: Ferrari Media Center Casco de Fernando Alonso en 2014 19 / 75 Foto de: Ferrari Media Center Casco de Fernando Alonso en 2014 20 / 75 Foto de: Ferrari Media Center Casco de Fernando Alonso en 2013 21 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2013 22 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2013 (India) 23 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2013 (India) 24 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2013 (Mónaco) 25 / 75 Casco de Fernando Alonso en 2013 (Mónaco) 26 / 75 Casco de Fernando Alonso en 2012 27 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2012 28 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2012 (Mónaco) 29 / 75 Casco de Fernando Alonso en 2012 (Mónaco) 30 / 75 Casco de Fernando Alonso en 2011 31 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2011 32 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2010 33 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2010 34 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2010 35 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2009 36 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2009 37 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2009 38 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2008 39 / 75 Foto de: LAT Images Casco de Fernando Alonso en 2008 40 / 75 Foto de: LAT Images Casco de Fernando Alonso en 2008 41 / 75 Foto de: LAT Images Casco de Fernando Alonso en 2007 42 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2007 43 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2007 44 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2006 45 / 75 Foto de: LAT Images Casco de Fernando Alonso en 2006 46 / 75 Foto de: LAT Images Casco de Fernando Alonso en 2005 47 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2005 48 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2005 49 / 75 Foto de: LAT Images Casco de Fernando Alonso en 2005 50 / 75 Foto de: XPB Images Casco de Fernando Alonso en 2004 51 / 75 Foto de: LAT Images Casco de Fernando Alonso en 2004 52 / 75 Foto de: LAT Images Casco de Fernando Alonso en 2003 53 / 75 Foto de: LAT Images Casco de Fernando Alonso en 2003 54 / 75 Foto de: LAT Images Casco de Fernando Alonso en 2003 55 / 75 Foto de: LAT Images Casco de Fernando Alonso en 2002 56 / 75 Foto de: Mark Gledhill Casco de Fernando Alonso en 2002 (Test con Jaguar, Bieffe) 57 / 75 Foto de: Mark Gledhill Casco de Fernando Alonso en 2002 58 / 75 Foto de: Mark Gledhill Casco de Fernando Alonso en 2001 59 / 75 Foto de: Minardi Formula 1 Casco de Fernando Alonso en 2001 60 / 75 Foto de: Minardi Formula 1 Casco de Fernando Alonso en 2001 61 / 75 Foto de: LAT Images Casco especial de Fernando Alonso para las 24h de Daytona 2018 62 / 75 Foto de: United Autosports Casco especial de Fernando Alonso para las 24h de Daytona 2018 63 / 75 Casco especial de Fernando Alonso para las 24h de Daytona 64 / 75 Casco de Fernando Alonso en 2018 65 / 75 Foto de: Sutton Motorsport Images Casco de Fernando Alonso en 2018 66 / 75 Foto de: Sutton Motorsport Images Casco de Fernando Alonso en 2018 67 / 75 Foto de: Sutton Motorsport Images Casco de Fernando Alonso en 2018 68 / 75 El casco de Alonso en su aventura en el Dakar 2020 69 / 75 Foto de: A.S.O. El casco de Alonso en su aventura en el Dakar 2020 70 / 75 Foto de: Toyota Racing El casco de Fernando Alonso en las 500 millas de Indianápolis 2020 71 / 75 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA El casco de Fernando Alonso en las 500 millas de Indianápolis 2020 72 / 75 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images El casco de Fernando Alonso en las 500 millas de Indianápolis 2020 73 / 75 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images El casco de Fernando Alonso para su regreso a la F1 en 2021 74 / 75 Foto de: Fernando Alonso El casco de Fernando Alonso para su regreso a la F1 en 2021 75 / 75 Foto de: Fernando Alonso

Si eres fan de Alonso... Galería: todos los coches de Fernando Alonso