Verstappen, con un dominio que no se veía desde hace 60 años

Max Verstappen alcanzó el liderato del mundial de Fórmula 1 por primera vez en su carrera desde el Gran Premio de Mónaco. Y desde entonces ha mantenido el primer puesto, durante nada menos que cinco carreras.

Además, en las tres últimas la ventaja del holandés no ha dejado de aumentar. Ya después del Gran Premio de Estiria, Lewis Hamilton dudaba de poder luchar con Max por el título. Y tras el de Austria, Verstappen se escapó aún más. Max no sólo lidera el campeonato, sino que lo domina de una manera que no hemos visto en mucho tiempo.

El mayor dominio en 58 años

Verstappen ha vencido en cinco de nueve carreras de esta temporada. Sin embargo, incluso podría haber ganado más: en Bahrein se lo impidió un adelantamiento ilegal en las últimas vueltas, y en Bakú un reventón de neumático que le privó de una victoria que parecía clara.

Max ha liderado 403 vueltas de las 575 que ha dado esta temporada. Es decir, ha liderado alrededor del 70% de todas las vueltas. En los 71 años de historia de la Fórmula 1, sólo un piloto a final de temporada tenía una ventaja mayor en esa estadística que la que tiene ahora Verstappen: Jim Clark en 1963.

De momento, Max ya lleva 144 vueltas seguidas al frente de una carrera. La última vez que eso fue posible fue con Sebastian Vettel en 2012, cuando alcanzó una racha de 205 vueltas consecutivas liderando.

Max también domina en clasificación. Los sábados, su posición media de salida esta temporada es de 1,89. En comparación con eso, la de Hamilton es de 2,56. Además, en nueve grandes premios Max ha ganado tres posiciones en la salida, pero Hamilton ninguna.

En vueltas rápidas, Verstappen también lidera la lucha con el siete veces campeón del mundo, 4-3. Así que el piloto de Red Bull tiene la ventaja en general en todos los indicadores importantes. Y algo así rara vez se ve.

Hamilton, más lejos de un rival que nunca en cinco años

Tras nueve grandes premios, Lewis Hamilton está 32 puntos por detrás del primer puesto del campeonato. La última vez que Lewis tuvo tal déficit fue en otoño de 2016, después del Gran Premio de Japón.

Entonces, el campeón estaba a la caza de su compañero en Mercedes, Nico Rosberg. El mundial no acabó hasta la última curva de la última carrera, donde el alemán se aferró al título. Desde entonces, durante cinco años, Hamilton no estuvo tan atrás de nadie.

La celebración de la victoria en las 9 carreras de la temporada 2021 de Fórmula 1

Bahrein 1 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Emilia-Romagna 2 / 9 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Portugal 3 / 9 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images España 4 / 9 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Mónaco 5 / 9 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Azerbaiyán 6 / 9 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Francia 7 / 9 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Estiria 8 / 9 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Austria 9 / 9 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images