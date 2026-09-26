Fallece una participante en el Rallye Villa de Llanes del S-CER que se suspende

Llanes (Principado de Asturias).- La organización del Rallye Villa de Llanes decidió suspender la prueba cuando se estaba disputando el noveno tramo cronometrado en el Mazucu tras el fallecimiento de la copiloto del coche número 61, Soraya Barreiro. El BMW 325i de la Escudería Villa de Llanes pilotado por Germán Romano sufrió un accidente en los primero kilómetros del tramo. El golpe provocó que el coche se saliera de la calzada, desencadenando un rápido incendio del que no pudo escapar la copiloto Soraya Barreiro, falleciendo en ese momento.

Según informó el Servicio de emergencias del Principado de Asturias, recibieron el aviso a las 13.53 horas del sábado, indicando que un vehículo participante en el rallye se había salido de la vía y que uno de los ocupantes permanecía en el interior, movilizando a los efectivos de la zona. A las 14.09 horas, los responsables del operativo comunicaron el fallecimiento de Soraya Barreiro y el traslado al Hospital de Arriondas del piloto, Germán Romano.

Rallye Villa de Llanes - Minuto de silencio en memoria de Soraya Barreiro

Por desgracia, no es el único accidente fatal que golpéa al mítico Rallye Villa de Llanes en los últimos años ya que en 2021 fallecieron Jaime Gil y Diego Calvo a bordo de un SEAT Marbella en otro accidente en el Fito.

Hasta ese momento, la prueba estaba siendo muy igualada con Efrén Llarena en cabeza aventajando en sólo 4,3 segundos a Iván Ares y en 15 al Lancia de Jorge Cagiao que marcaba el scratch en ese último tramo antes de la suspensión y que arrebataba la posición de podio a Cohete Suárez que no necesitaba arriesgar en absoluto tras el abandono de Diego Ruiloba tras sufrir un doble pinchazo en su Lancia Ypsilon.