Alonso: "La debilidad del coche sigue siendo la misma desde Bahrein"

El español superó las dos primeras rondas de la clasificación del GP de Italia siendo décimo en la Q1 y noveno en la Q2 antes de terminar la Q3 en décima posición, lo que supone su peor posición en parrilla de la temporada 2023 hasta el momento.

Fernando Alonso dice que era evidente al principio de la temporada que el equipo necesita mejorar su rendimiento en recta, y todavía tiene que entender por qué está por detrás de Williams, cuyo coche siempre es competitivo en circuitos de alta velocidad.

"Creo que en Bahrein descubrimos la debilidad del coche y sigue siendo la misma", dijo. "Y en Monza sabíamos que podíamos tener algunos problemas".

"Las carreras que quedan en el calendario son quizá un poco más positivas respecto a nuestras características. Así que quizás después de ésta, deberíamos ser un poco más optimistas".

Alonso admitió que no le ayudó no conseguir un rebufo en la Q3, aunque reconoció que no le habría ayudado a avanzar demasiado en la parrilla.

(Disfruta de las fotos de Alonso en Monza antes de seguir leyendo)

"No estaba contento de rodar solo, de salir primero", dijo. "Pero ahora, cuando he visto que estamos a cuatro o cinco décimas del noveno, eso era imposible con cualquier rebufo que pudiera aprovechar. Así que estamos en la posición que nos merecemos".

"Tenemos que entender cómo hacer el coche más fuerte en este tipo de circuitos".

"Y Williams es un claro ejemplo en este tipo de pistas. Son excepcionales. Así que tenemos que ver qué podemos mejorar".

El asturiano explicó por qué el circuito de Monza fue tan difícil para el equipo: "Creo que las características de la pista, sin duda, no son amistosas con nuestro coche".

"Es un circuito muy eficiente en términos aerodinámicos, el nivel de resistencia aerodinámica es muy importante aquí, sólo hay seis curvas, el resto es a fondo en las rectas".

"Sabíamos que podía ser un fin de semana duro. Y hemos confirmado esa sensación en FP1, en FP2 y en FP3 también".

"Las estimaciones en la clasificación eran entre 9º y 12º. Y estamos justo en el medio, 10º. Por lo tanto, no hay sorpresas, pero va a ser una carrera difícil. Y tenemos que seguir sumando puntos aunque sea difícil".

Y añadió: "Tampoco tenemos nada que perder. Sólo somos P10. Así que si pasa algo en la carrera, si todo va mal, acabas P13 o P14, que no es perder mucho".

"Si todo va bien, tal vez puedas estar entre los seis o siete primeros. Así que esperemos algo, algo de acción, y especialmente en la primera curva delante de nosotros".

El compañero de equipo de Alonso, Lance Stroll, lo tuvo aún más difícil después de no rodar el viernes, ya que cedió su coche a Felipe Drugovich para la FP1 y luego sufrió un problema con el sistema de combustible al inicio de la FP2. El canadiense no pudo batir a nadie y acabó la Q1 último, en el 20º puesto".

"Sin duda fue complicado, pero simplemente no sentía agarre en el coche", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por sus problemas.

"No estoy seguro de si fue por no haber rodado el viernes o por no haberme acostumbrado en general a la sesión. Pero tenemos que investigar qué ha pasado porque creo que ha sido la peor sesión que hemos tenido".

"El viernes no di ninguna vuelta, pero creo que hoy ha pasado algo con el coche que no tenía sentido, y tenemos que investigarlo".