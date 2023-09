Ferrari consiguió la pole position en el último intento de la clasificación del Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1, delante de todos los aficionados del equipo, con Carlos Sainz como gran héroe. El español recordará esa vuelta durante mucho tiempo, porque de las cuatro veces que consiguió la primera plaza en la parrilla, esta seguro que fue la más buscada y deseada.

Tras un viernes con mucha igualdad, se esperaba una interesante clasificación, que resultó apasionante e incierta hasta el final, con un SF-23 que no podía aspirar a más en uno de los trazados más afines a sus características, con una puesta a punto diseñada para encontrar la velocidad punta. Ha sido caso un fin de semana de poner todo lo que tenían, con una unidad de potencia fresca y una configuración especialmente descargada para dar la oportunidad a sus pilotos de salir en cabeza y jugar sus cartas el domingo.

Fue el español quien lo aprovechó, y pudo dejar su nombre en todo lo alto tras arriesgar un poco, con un planteamiento que dio sus frutos en la lucha hasta la milésima contra Max Verstappen, de hecho, solo 13 les separaron al cruzar la línea de meta. Desde el viernes, Carlos Sainz fue el mejor de los del Cavallino Rampante, sobre todo en condiciones de poco combustible, lo que le ponía como uno de los favoritos a la pole position.

Por el contrario, tras los entrenamientos libres, Charles Leclerc no se sentía tan cómodo con el coche descargado, aunque estaba mejor con una mayor carga de combustible en tandas largas. Fueron esas suposiciones las que llevaron al monegasco a abandonar su configuración del monoplaza para adoptar la puesta a punto de su compañero antes de la FP3, en lo que fue una carrera contrarreloj para adaptarse a los nuevos ajustes.

Entre ambos se situó el vigente campeón del mundo, que durante todo el fin de semana ha estado buscando lo que se puede describir como un equilibrio entre el agarre en las curvas y la velocidad en las rectas, donde los datos de Ferrari han provocado que Red Bull optase por un enfoque más agresivo para evitar estar demasiado expuesto en cualquiera de los frentes. Al no disponer de un alerón de baja carga aerodinámica como los de Maranello, los de Milton Keynes han tenido que adaptarse trabajando sobre todo en el flap móvil del DRS, con dos configuraciones diferentes.

Tras varias pruebas comparativas, el neerlandés optó por la versión más descargada en general, mientras que Sergio Pérez se quedó con una intermedia, con un flap más cargado y menos agresivo, una elección que Max Verstappen cree que le dará frutos en carrera con una mejor gestión de los neumáticos, aunque por lo visto el viernes, no hay indicios de que las gomas vayan a ser un quebradero de cabeza.

Uno de los aspectos cruciales fue el rebufo que, como cada año en Monza, juega un papel decisivo en la búsqueda del tiempo, sobre todo si está bien organizado. La prioridad de este fin de semana en Ferrari ha sido Charles Leclerc, que en los dos intentos ha optado por salir delante de su compañero de equipo, pero con la esperanza de poder seguir encontrando un rebufo, algo que no consiguió al verse obligado a rodar en solitario.

Tanto en el primer como en el segundo intento, el monegasco perdió el rebufo de Fernando Alonso, que prefirió adelantarse, a diferencia de los de Maranello, que dieron unas vueltas de preparación más lentas para gestionar el calentamiento de las gomas de forma diferente. La situación fue diferente para Carlos Sainz, que fue capaz de posicionarse a la distancia correcta respecto a Max Verstappen, pudiendo aprovechar así un pequeño rebufo.

Mirando la telemetría, se puede ver que en la recta principal, el español alcanza los 350 km/h, mientras que el otro de los Ferrari no pudo pasar de los 346 km/h. Para confirmar que eso no se trataba de un simple problema en la puesta a punto de la aerodinámica, el monegasco también rozó los 350 km/h durante la clasificación al estar a rebufo del monoplaza de Nico Hulkenberg en la Q2, mientras que Max Verstappen no superó los 343 km/h.

Fue precisamente en ese tramo donde se apreciaron planteamientos muy diferentes, con Charles Leclerc mucho más agresivo al frenar más tarde, mientras que el madrileño prefirió prepararse mejor la salida de la primera chicane y el holandés de Red Bull sufrió una ligera pérdida de control de la parte posterior de su coche. Al ver la telemetría, de hecho, Carlos Sainz es el primero en volver a pisar el acelerador, además de alcanzar el 100% del pedal a fondo con una excelente fase de tracción.

Entre las dos chicanes, la excelente capacidad en las rectas del SF-23 salió a relucir una vez más, puesto que el RB19 no pasó de los 320 km/h y los pilotos de Ferrari lograron los 326 y 324 km/h, con el español mejor que el monegasco, lo que le hizo ampliar su ventaja. Precisamente, en la Roggia se presenta una de las zonas más interesantes, con Carlos Sainz frenando de una manera suave, manteniendo más velocidad en la entrada al mismo tiempo que lograba una buena salida, pero no al nivel de Charles Leclerc, que fue menos agresivo en la entrada para después ir al milímetro con la grava de la salida.

Si hasta aquí fueron los del Cavallino Rampante los dominadores, en las dos Lesmo, la situación fue diferente, donde destacó la aerodinámica de los austriacos. En la primera parte de la secuencia, Max Verstappen no solo es capaz de mantener una velocidad mínima en torno a 3 km/h superior a sus rivales, sino que también es capaz de frenar más tarde, algo que se repitió en la segunda curva, donde el español cometió un pequeño error al terminar subvirando para después sobrevirar en la salida con un menor agarre.

Al igual que en las otras rectas, la superioridad del SF-23 vuelve a salir, antes de llegar a Ascari, aunque con una ventaja menor que con respecto al viernes. Sin embargo, una de las zonas más interesantes esa rápida variante, donde el holandés confirmó, como era previsible, que era el más rápido, recuperando terreno a los de rojo, y aunque Carlos Sainz no tuvo el récord, ahí fue donde cimentó su pole position, con un planteamiento más agresivo que en sus intentos anteriores atacando el piano en la entrada para posicionar mejor el coche para el cambio de dirección y la salida.

Del mismo modo, el neerlandés también fue el más rápido en la Parabólica, la última curva, aunque su ventaja fue algo menor que en los entrenamientos libres. Charles Leclerc pudo mantener una buena velocidad mínima en la entrada a meta, igualando al de Red Bull, lo que mostraba la capacidad del Ferrari en curvas de alta carga, pero Carlos Sainz resistió con unos 9 km/h más para lograr la primera posición por solo 13 milésimas.

En un fin de semana de todo o nada, la clasificación era algo clave para la escudería de casa. La esperanza era salir por delante y jugar sus cartas en la carrera para ganar a los de las bebidas energéticas, un reto casi imposible teniendo en cuenta que Max Verstappen lleva una racha de nueve triunfos consecutivos.

