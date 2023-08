Viñales, contento en Silverstone pese a no luchar por ganar

Maverick Viñales terminó el Gran Premio de Gran Bretaña igual que como lo empezó, en quinta posición. Recompensado con una tercera posición en la carrera al sprint del día anterior, el español esperaba algo mejor en la prueba principal del domingo, sobre todo al ver cómo su compañero de equipo se hacía con la victoria y daba a Aprilia su primer triunfo de la temporada 2023, pero fue incapaz de unirse a la lucha durante las últimas vueltas.

Justo antes del ecuador de la carrera, Viñales había superado a Brad Binder y se había colocado en el podio provisionalmente. Se encontraba entonces cerca de Aleix Espargaró y de Pecco Bagnaia. Esta diferencia pronto se esfumaría: Viñales ralentizó mucho menos que los dos pilotos de cabeza cuando llegó la lluvia y formaron un grupo compacto para luchar por la victoria.

A falta de seis vueltas para la bandera a cuadros, el #12 pasó al ataque y se puso delante de su compañero de equipo. Pero su condición de aspirante a la victoria desapareció a las pocas curvas, cuando fue adelantado por el de Espargaró y por Binder. A medida que se intensificaba la batalla entre sus tres rivales, el de Roses fue incapaz de mantener el ritmo. No sólo se le escapó la victoria, sino que acabó siendo rebasado por Miguel Oliveira.

¿Qué le faltó para subir al podio? "Nada", dijo un Viñales que finalmente acabó quinto a dos segundos. "Quizá ataqué demasiado a mitad de carrera. Cerré el hueco con los de delante y luego me quedé sin neumáticos, así que simplemente sobreviví hasta el final", explicó.

El español sólo pudo lamentar un pequeño incidente en la tercera vuelta. "Álex Márquez adelantó a Jack Miller, frené y me quedé atrapado tras el rebufo de Álex, así que la única manera que tenía era meterme entre ellos", describió. "Por desgracia, Jack tuvo que irse largo. No fue un adelantamiento que hubiera hecho [normalmente]. Si no hubiera tenido a nadie delante, podría haber parado la moto, pero seguía yendo muy rápido, así que la única forma de no hacer caer al piloto era ir por el medio".

"Eso también me costó mucho tiempo, perdí tres segundos en ese punto", estimó. "Luego tuve que recuperarlos a lo largo de la carrera y al final, con un buen ritmo, conseguí remontar bien", siguió el catalán.

Además, también respondió a si podía haber ganado sin ese incidente: "Siempre es difícil de decir, pero está claro que podría haber luchado en cabeza", dijo. "Cuando empezó a llover, puede que los neumáticos se enfriaran un poco y el lado izquierdo, que era más duro, se hubiera destrozado. No lo sé. En cualquier caso, no pude hacer nada al final de la carrera".

Sin embargo, Viñales sacó varios aspectos positivos: "Estoy contento de que a mitad de carrera recuperase la diferencia y me mostrara bastante fuerte. Mi mentalidad era la de mantener mi ritmo y pasar a Aleix y Pecco lo más rápido posible", subrayó el piloto español.

"Mentalmente, estoy atacando, y eso es fantástico. En otra época, habría estado más tranquilo, habría esperado más vueltas. Ahora no, intento apretar y tengo que adelantar. Tuve mala suerte", siguió, en línea con lo que ya había comentado el sábado tras la sprint.

"Estoy muy contento por Aprilia, de verdad. Trabajamos bien todo el fin de semana y fue muy positivo para nosotros. Seguiremos trabajando, como siempre", añadió. "Para mí, fue el fin de semana más fuerte [de la temporada]. Sólo tenemos que mejorar en clasificación, pero fue muy extraña, con mucha agua. Es el fin de semana en el que hemos sido más fuertes hasta ahora. Tenemos que seguir siendo prudentes, porque nuestra moto siempre es muy buena en Silverstone. Debemos mantenernos cautos, pacientes y tranquilos y volver a Austria con esta mentalidad", finalizó.