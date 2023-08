Maverick Viñales ha vuelto muy fuerte de las vacaciones de verano de MotoGP. El piloto de Aprilia cuajó una carrera al sprint muy seria en Silverstone y consiguió su primer podio en carreras cortas de los sábados, y el primero en cualquier cita desde la segunda posición en la carrera larga de Argentina, al principio de este 2023.

Desde el principio, el de Roses se sintió muy cómodo y empezó a superar a varios rivales, como Jack Miller, Jorge Martín o Johann Zarco, para ocupar el tercer cajón del podio, quedándose a apenas 3 segundos del ganador, Alex Márquez.

Al término de la carrera, el español comentó en DAZN que no estaba especialmente sorprendido, pues es sabedor de que si saca el 100 por 100 de la moto, de la que Aleix Espargaró ya reconoció este pasado viernes que ha mejorado durante el verano, pueden conseguir grandes cosas. Aunque también achacó al resultado su entrenamiento durante las pasadas semanas, gracias al cual ha podido mostrarse más decidido a la hora de "meter la moto" para adelantar, que era lo que le faltaba, como ha reconocido.

"Estoy contento, porque el trabajo que hemos hecho este verano da sus frutos", arrancó el catalán. En las primeras vueltas me he sentido muy cómodo, peleando con la gente. Lo interesante es que he podido meter la moto, que es lo que me faltaba. Eso es lo que hemos trabajado este verano. Lo he trabajado dándome hachazos con todo el mundo, con todos mis compañeros de entrenamientos. Con Pedro Acosta, por ejemplo", continuó, sobre su grupo de entrenos.

Al hilo de lo bien que se comporta la moto de Noale, Viñales es consciente de que en la carrera larga del domingo también puede brillar de nuevo: "Como siempre he dicho, cabeza abajo, trabajar duro. Sabemos que si sacamos el máximo de esta moto podemos sacar cosas brillantes. Ese es el objetivo. En seco y en mojado sabemos que podemos ser competitivos. La cuestión es sacar el 100%, sabemos que si llevamos la moto al máximo podemos hacer grandes carreras. Mañana tenemos una gran oportunidad".

Por otra parte, el #12 también comentó que le afectó su accidente durante los entrenamientos del viernes, aunque se convenció de que podía subirse a la moto. "Ayer me encontraba bastante mal físicamente, después del golpe. Duele, pero puedo pilotar. Tengo un cuerpo fuerte", finalizó.