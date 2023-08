Nakagami: "Honda parece más centrada que otros en su equipo de fábrica"

Tras nueve grandes premios de la temporada 2023 de MotoGP, Honda suma 89 puntos en el campeonato de constructores, en el que sólo participa el piloto que más puntúa de cada marca por fin de semana. De esos 89, 27 han sido anotados por el piloto del LCR Takaaki Nakagami.

Alex Rins es el que más ha contribuido, con 47, mientras que Marc Márquez, aún sin puntuar los domingos, está con 15. Irónicamente, el piloto de Honda con más puntos en 2023 y el único con una victoria en su haber se ha sentido tan despreciado por la marca del ala dorada que ha optado por renunciar a un contrato de dos años para unirse a Yamaha, una marca que no está disfrutando precisamente de mejores éxitos en estos momentos.

Las principales frustraciones de Rins se derivan del hecho de que Honda no le ha utilizado lo suficiente para el desarrollo y no le ha dado nuevos elementos. Nakagami puede entender su descontento, pero señala que, con Márquez y Joan Mir constantemente lesionados en la primera mitad de la temporada, Rins no tenía suficiente experiencia con la RC213V como para confiar en él.

"Todos los fabricantes no miran sólo a sus equipos oficiales, pero Honda parece que está un poco más centrada en el equipo de fábrica", dice el japonés a Motorsport.com en una charla en el Gran Premio de Gran Bretaña sobre la difícil campaña de la marca.

"Y luego, si todo va bien, el siguiente paso es entregar [las piezas] al equipo satélite. Pero Marc no estaba en forma y Joan tuvo demasiadas caídas, se lesionó y se perdió muchas carreras, en su primer año en Honda. Así que él [Rins] no tiene experiencia con la moto de Honda. Y, por desgracia, cambiaron la estrategia. Si todos los pilotos estuvieran al 100 por 100 y hubiera menos caídas, sería fácil entregar más [piezas] y recoger los datos. Pero desde 2022 no ha sido así. Por lo tanto, es un poco [como si] les faltara una dirección de desarrollo, no saben la prioridad del equipo o de los pilotos. Es realmente difícil de entender".

Por ello, Honda ha recurrido a Nakagami para que ayude en el desarrollo. En Silverstone, HRC homologó un nuevo carenado para el piloto de LCR para que empezara a recopilar datos. Al ser piloto Honda desde 2018, su experiencia contará en este sentido. Pero además, Nakagami ha sido el único de la fábrica este año que ha entendido un poco mejor el límite de la moto.

Nakagami recibió un nuevo carenado de Honda en el GP de Gran Bretaña, demostrando su confianza en un piloto que tiene en sus filas desde 2018 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Con Márquez, Mir y Rins con fracturas por accidentes, Nakagami ha visto la bandera a cuadros en todas las carreras de la presente campaña menos en una larga y en una sprint a lo largo de las nueve primeras citas. Los resultados no han sido sobresalientes. Su mejor resultado se produjo en el GP de Países Bajos, en el que fue octavo, la primera carrera de 2023 en la que realmente "sintió que corría". Pero simplemente llegar al final de una carrera ha sido un gran logro para un piloto de Honda, una situación trágica para de los gigantes de MotoGP.

"El peor momento fue en Sachsenring, yo era el único piloto de Honda en la parrilla", recuerda el piloto del LCR. "En ese momento no podía cometer ningún error porque, si no, no habría más motos en la pista. Así que en ese momento intenté dar un paso atrás y pensar no sólo en mí, sino en mi equipo y en Honda, para al menos terminar la carrera, de lo contrario sería un gran desastre".

"Por lo demás, no pienso en estrellarme, sólo en ofrecer el mejor rendimiento que tenemos. [Han sido] seis años en MotoGP con la moto [y] por desgracia la situación se ha vuelto cada vez más difícil. Pero tengo que entender cuándo apretar y dar prioridad a terminar la carrera para recoger datos. Así que empiezo a entender cómo gestionar esta situación. Esto ayuda a limitar las caídas en comparación con los demás".

En muchos sentidos, el de Nakagami es el ejemplo a seguir. En el GP de Gran Bretaña, Márquez reapareció con un nuevo enfoque consistente en no apretar para recopilar más datos sobre la moto. Su método tradicional de exprimir la moto al máximo -que le ayudó en gran medida a ganar seis títulos de MotoGP- no merece la angustia física y mental posterior. Es triste verlo, pero es la única manera de que Honda mejore.

La cita de Silverstone para Nakagami no fue relevante, y el nuevo paquete aerodinámico no va a ser la forma definitiva de salir del embrollo, ha señalado. Todo ayuda, pero Nakagami cree que Honda podría empezar a explorar cambios más importantes entre el sábado y el domingo.

"Al no ser competitivo durante dos carreras seguidas es muy difícil motivarse para el domingo, porque el sábado ya estás fuera de los 10 primeros", comentó. "Estamos empujando como locos, pero el resultado no llega. Al día siguiente [al sábado] tienes otra carrera, el domingo fue realmente difícil para mí... ¿qué puedo hacer? Sólo quedarme en la moto y acabar. Esto no tiene sentido, no es feliz ni para mí ni para el equipo. Pero por desgracia la situación es así. Así que intento ser fuerte y no fijarme sólo en la posición, sino en cómo podemos mejorar. Por supuesto, de la sprint al domingo a veces cambiamos [cosas]. Normalmente, no podríamos arriesgar después del sábado, pero deberíamos hacerlo porque, de lo contrario, no ganamos nada."

Antes de la temporada, Motorsport.com señalaba a Nakagami como uno de los pilotos que necesitaba un gran 2023. Su lado del garaje en el LCR está específicamente preparado para un piloto japonés. Hasta el año pasado no había surgido un sustituto capaz, y la decisión de Ai Ogura de permanecer en Moto2 para 2023 acabó salvando el puesto de Nakagami.

Dos cosas se han unido para reforzar la posición de Nakagami para 2024. Una lesión a principios de año obligó a Ogura a perderse dos grandes premios, pero desde entonces sólo ha sumado un podio en comparación con los cinco -incluyendo una victoria- que registró en las mismas citas de 2022. El otro es el hecho de que Honda necesita experiencia para desarrollar su moto, y empujar a un rookie a una situación que ya ha expulsado a Rins y que está haciendo la vida imposible a Mir parece contraproducente.

Nakagami se niega a entrar en si merece o no otro año con Honda, o de hecho si HRC se lo debe, dado el trabajo que ha hecho en 2023: "Lo hice lo mejor que pude, incluso en las situaciones difíciles creo que tuve algunas [buenas] carreras para Honda, pero el resultado quizás no fue el mejor, por supuesto. Es realmente difícil de entender, pero vamos a ver lo que están pensando y si llega la oportunidad de permanecer en el mismo equipo, por supuesto que estaré más que feliz. No quiero irme así, quiero demostrar el verdadero rendimiento que tengo. Pero la moto debe ser competitiva, porque todos los fabricantes están mejorando".

Hombre honorable, la reacción de Nakagami a esta línea de preguntas deja entrever que quizás se esté guardando exactamente lo que realmente le gustaría decir. Pero debería mantener la cabeza alta. El nipón ha hecho mucho por Honda este año y quizás se ha ganado realmente un nuevo contrato.